PIR-News: Valneva, Erste Group, DO & CO, Marinomed ... (Christine Petzwinkler)

16.06.2022, 4474 Zeichen

Valneva hat einen Vergleich mit der britischen Regierung in Bezug auf die Beendigung des Liefervertrags für Valnevas Covid-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 abgeschlossen. Die Vergleichsvereinbarung regelt bestimmte Fragen im Zusammenhang mit den Verpflichtungen des Unternehmens und der britischen Regierung nach der Beendigung des Liefervertrags sowie Fragen in Bezug auf den separaten Vertrag über die klinischen Studien mit VLA2001 im Vereinigten Königreich, der weiterhin gilt. Laut Valneva bestehen gemäß den Bestimmungen des Liefervertrags weiterhin bestimmte andere Verpflichtungen, die über dessen Beendigung hinaus bestehen. Mehr Details nennt das Unternehmen nicht.

Der Aufsichtsrat der Erste Group hat in einer außerordentlichen Sitzung Willi Cernko per 1. Juli 2022 zum neuen CEO der Erste Group Bank AG bestellt. Damit folgt Cernko als CEO Bernd Spalt nach, der angekündigt hatte, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Cernko übernimmt außerdem die Funktion des Chief Retail Officers in der Erste Group. Seine Funktion als Firmenkundenvorstand in der Erste Bank Oesterreich wird nachbesetzt.

Aktienkäufe: Aktienkäufe bei VIG und voestalpine: VIG-CEO Elisabeth Stadler hat am 14. Juni 2.260 VIG-Aktien zu je 22,05 Euro erworben sowie auch 1.145 voestalpine-Aktien zu je 26,13 Euro. Elisabeth Stadler ist Aufsichtsratmitglied bei voestalpine.

Marinomed Biotech AG hat neue Aufsichtsratmitglieder. Mit Elisabeth Lackner und Ulrich Kinzel konnten zwei renommierte Experten mit langjähriger Erfahrung in der Life Sciences- und Healthcare-Branche sowie umfassender Expertise am Kapitalmarkt für den Aufsichtsrat gewonnen werden. CEO Andreas Grassauer: „Das vergangene Jahr war sehr erfolgreich für Marinomed und wir gehen davon aus, dass wir mit unserer erweiterten Strategie 2025 unseren Wachstumskurs beschleunigen können. Wir werden auf unserer Expertise in der Virologie und Immunologie aufbauen und in seltene Rx-Indikationen expandieren, in denen neue Behandlungsmöglichkeiten dringend benötigt werden."

Wie berichtet, hat DO & CO im Airline Catering-Bereich neue Kunden (u.a. KLM, Etihad Airways, Egypt Air, Saudi Royal Aviation ...) hinzugewonnen. Darüber hinaus kündigt das Unternehmen an, bis Jahresende 2022 mit Miami den sechsten Standort in den USA zu eröffnen. Es sollen 15 bis 20 Mio. Euro in Miami investiert werden. Folglich ist davon auszugehen, dass für diesen Standort Gespräche für Aufträge vor Abschluss sind. Laut Co-CEO Gottfried Neumeister ist die Auftragslage bei DO & CO aktuell besser denn je. Er weist auch darauf hin, dass sich der internationale Flugverkehr noch unter dem Vor-Corona-Niveau befindet und nach Aufhebung vieler Beschränkungen weiterhin Fahrt aufnehmen wird. Zudem sei nach den vergangenen Corona-beeinflussten Jahren, heuer wieder eine gute Event-Saison, speziell im Sport-Bereich, zu erwarten.

Nach Vorlage der Ergebnisse für 2021/2022 und dem Conference Call bestätigen Analysehäuser ihre Kauf-Empfehlungen für DO & CO.

Bei Hauck & Aufhäuser wird das Buy mit Kursziel in Höhe von 124,0 Euro für DO & CO bekräftigt. Die Experten sehen mit den jüngst gewonnenen Aufträgen die Fähigkeit des Unternehmens Marktanteile zu gewinnen, bestätigt und rechnen damit, dass sich das Unternehmen weitere Ausschreibungen sichern kann.

Auch die Analysten der Erste Group bestätigen ihre Kaufempfehlung und das Kursziel in Höhe von 115,5 Euro für DO & CO. Sie rechnen damit, dass DO & CO in nächster Zeit ein sehr dynamisches Wachstum verzeichnen und von dem zunehmenden Kunden-Netzwerk profitieren werde. Neue Ausschreibungen für Airline-Cateringverträge würden laut Erste-Analysten weitere Katalysatoren für den Aktienkurs bedeuten. "Die Investmentstory des Unternehmens ist sehr attraktiv, allerdings noch nicht ausreichend eingepreist", so die Erste-Analysten.

Kepler Cheuvreux bekräftigt ebenfalls das Buy sowie auch das Kursziel in Höhe von 100,0 Euro. Die Analysten sehen den neuen US-Standort in Miami als positives Signal für mehr Wachstum und weitere Marktanteilsgewinne. Sie erwarten nun einen Umsatz von 1,12 Mrd. Euro für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 und sehen Spielraum für eine weitere Anhebung.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.06.)

(16.06.2022)

