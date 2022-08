» ATX-Trends: Andritz, Palfinger, RBI, Erste Group ...

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat am Freitag stark zugelegt. Der ATX shloss um 2,2 Prozent bzw. 3.028,13 Zähler höher. Nach der Veröffentlichung des sehr guten Ergebnisses konnte Andritz den Tag mit einem Plus von 7,4 Prozent beenden und war damit auch der Gewinner des Tages. Der Konzerngewinn konnte im ersten Halbjahr um 22,3 Prozent auf 167,2 Millionen Euro zulegen. Der operative Gewinn (Ebit) stieg um 18,3 Prozent auf 241,5 Millionen. Auch beim Auftragsbestand gab es mit 9,86 Milliarden Euro einen neuen Höchstwert. Den Ausblick blieb unverändert. Die Halbjahreszahlen von Palfinger waren auch gut und so konnte die Aktie des Kranherstellers ein Plus 4,5 Prozent erreichen. Bei den Banken war die Raiffeisen Bank mit plus 1,8 Prozent der Gewinner. Die BAWAG konnte ebenso ein Plus von 1,8 Prozent verbuchen. Die Erste Group schaffte immerhin noch einen Aufschlag von 0,9 Prozent. Die Verlierer des Tages waren Warimpex mit einem Verlust von 1,5 Prozent, gefolgt von Frequentis mit 1 Prozent minus.

