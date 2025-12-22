SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsepeople im Podcast S22/16: Petra Heindl

Autor:
Christian Drastil
Christian Drastil
Christian Drastil

22.12.2025, 1912 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8231/

Petra Heindl ist Rechtsanwältin bei Kinstellar und begeisterte Klavierspielerin. Wir starten bei VA Tech in deren Rechtsabteilung in Moskau, reden über die Stanford University und zudem über lange Jahre bei Wolf Theiss und Binder Grösswang. Seit Mai des Jahres ist Petra zum Anfang 2025 eröffneten Wiener Büro von Kinstellar gewechselt, ist dort auf Mergers & Acquisitions, Gesellschafts­recht, Vertrags­recht und Unternehmens­recht spezialisiert, das Ganze mit vielen Kapitalmarktfacetten. Ein Schwerpunkt sind auch HVs. Abschliessend rede ich mit Petra, die auch Englisch, Russisch und Spanisch spricht, auf Deutsch über Bela Bartok und die Uniqa. Nachtrag: Noch vor Weihnachten geht auf Audio-CD.at eine Deconstructed-Version unserer Weihnachtssingle mit Petra an den Tasten live. Hier die Weihnachtssingle: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home 

http://www.kinstellar.com 

Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investiving“ wird jetzt offiziell „Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify 


(22.12.2025)

