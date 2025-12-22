» Börsepeople im Podcast S22/16: Petra Heindl

22.12.2025, 1912 Zeichen

Petra Heindl ist Rechtsanwältin bei Kinstellar und begeisterte Klavierspielerin. Wir starten bei VA Tech in deren Rechtsabteilung in Moskau, reden über die Stanford University und zudem über lange Jahre bei Wolf Theiss und Binder Grösswang. Seit Mai des Jahres ist Petra zum Anfang 2025 eröffneten Wiener Büro von Kinstellar gewechselt, ist dort auf Mergers & Acquisitions, Gesellschafts­recht, Vertrags­recht und Unternehmens­recht spezialisiert, das Ganze mit vielen Kapitalmarktfacetten. Ein Schwerpunkt sind auch HVs. Abschliessend rede ich mit Petra, die auch Englisch, Russisch und Spanisch spricht, auf Deutsch über Bela Bartok und die Uniqa. Nachtrag: Noch vor Weihnachten geht auf Audio-CD.at eine Deconstructed-Version unserer Weihnachtssingle mit Petra an den Tasten live. Hier die Weihnachtssingle: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home



http://www.kinstellar.com



