Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Die Weihnachtssingle für die Kapitalmarktcommunity: Christmas Bell At Home (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

22.12.2025, 1475 Zeichen

Um 11:00 liegt der ATX mit -0.15 Prozent im Minus bei 5227 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 42.69% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +4.47% auf 72.5 Euro, VIG mit +2.50% auf 65.6 Euro, AT&S mit +2.05% auf 31.125 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24302 (+0.05%, Ultimo 2024: 19909, 22.00% ytd). Topperformer: Infineon mit +2.00% auf 36.5275 Euro, adidas mit +1.09% auf 166.9 Euro, Siemens mit +0.99% auf 238.325 Euro.

Kindheitserinnerungen an das Läuten der Weihnachtsglocke, den Geschmack der Kekse und die Weitergabe an die nächsten Generationen: dazu haben Michael Marek und Christian Drastil einen Song geschrieben und arrangiert, der kurzerhand mit musikbegeisterten ManagerInnen noch rasch vor Weihnachten eingesungen wurde. Sowohl Claudia Eder (Asfinag) als auch Andrea Maier (AbbVie) und Thomas Hahn (Kaufhaus Steffl) bekamen ein Demo zugemailt, sagten spontan zu und war dann - nicht gleichzeitig - jeweils 15 Minuten vor dem Mikrofon.

Im Audio-CD.at-Podcast spielt selbst eingespielte Musik nicht nur bei den Jingles sondern auch sonst immer wieder eine Rolle, "Christmas Bell At Home" ist freilich die bisher ambitionierteste Aufnahme. Danke an die grossartigen Stimmen. Eine Deconstructed-Version feat. Petra Heindl (Kinstellar) wird ebenfalls noch vor Weihnachten released.
Teilen des Links von Apple Podcasts macht Freude. http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.12.)


(22.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1060: AT&S begrüsst Gerrit Steen mit Kursplus, Gunter Deuber likes Porr, OMV und Palfinger, Opening Bell Marianne Kögel




 

Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, DO&CO, Erste Group, Rosgix, EVN, voestalpine, Agrana, FACC, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Mayr-Melnhof, AT&S, CPI Europe AG, Österreichische Post, RHI Magnesita, Telekom Austria, Hannover Rück, Nike.

