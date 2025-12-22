Die Weihnachtssingle für die Kapitalmarktcommunity: Christmas Bell At Home (Christian Drastil)
Christian Drastil
22.12.2025, 1475 Zeichen
Um 11:00 liegt der ATX mit -0.15 Prozent im Minus bei 5227 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 42.69% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +4.47% auf 72.5 Euro, VIG mit +2.50% auf 65.6 Euro, AT&S mit +2.05% auf 31.125 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24302 (+0.05%, Ultimo 2024: 19909, 22.00% ytd). Topperformer: Infineon mit +2.00% auf 36.5275 Euro, adidas mit +1.09% auf 166.9 Euro, Siemens mit +0.99% auf 238.325 Euro.
Kindheitserinnerungen an das Läuten der Weihnachtsglocke, den Geschmack der Kekse und die Weitergabe an die nächsten Generationen: dazu haben Michael Marek und Christian Drastil einen Song geschrieben und arrangiert, der kurzerhand mit musikbegeisterten ManagerInnen noch rasch vor Weihnachten eingesungen wurde. Sowohl Claudia Eder (Asfinag) als auch Andrea Maier (AbbVie) und Thomas Hahn (Kaufhaus Steffl) bekamen ein Demo zugemailt, sagten spontan zu und war dann - nicht gleichzeitig - jeweils 15 Minuten vor dem Mikrofon.
Im Audio-CD.at-Podcast spielt selbst eingespielte Musik nicht nur bei den Jingles sondern auch sonst immer wieder eine Rolle, "Christmas Bell At Home" ist freilich die bisher ambitionierteste Aufnahme. Danke an die grossartigen Stimmen. Eine Deconstructed-Version feat. Petra Heindl (Kinstellar) wird ebenfalls noch vor Weihnachten released.
Teilen des Links von Apple Podcasts macht Freude. http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.12.)
Wiener Börse Party #1060: AT&S begrüsst Gerrit Steen mit Kursplus, Gunter Deuber likes Porr, OMV und Palfinger, Opening Bell Marianne Kögel
