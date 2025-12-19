SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Wochenend-Bilanz (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

19.12.2025, 3290 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : -0.42% vs. last #gabb, +28.00% ytd, +113.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 142.542 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000). Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 36,54 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 48.493,21 +36,54% / +12.977,45
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,8500 EUR 1.092,50 +10,91 % / +107,50
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 11,3000 EUR 1.073,50 +7,62 % / +76,00
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,1500 EUR 990,15 +0,62 % / +6,15
AT&S AT0000969985 82Stk. 29,4000 EUR 2.410,80 +142,77 % / +1.417,78
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,8000 EUR 991,80 -0,68 % / -6,84
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,8500 EUR 1.685,10 +69,14 % / +688,80
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 120,5000 EUR 1.446,00 +48,49 % / +472,20
Bechtle DE0005158703 32Stk. 43,6500 EUR 1.396,80 +40,35 % / +401,60
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 15,4850 EUR 1.037,49 +3,79 % / +37,85
DO&CO AT0000818802 5Stk. 202,5000 EUR 1.012,50 +12,50 % / +112,50
Erste Group AT0000652011 16Stk. 100,2500 EUR 1.604,00 +68,04 % / +649,44
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 27,8250 EUR 1.252,13 +26,48 % / +262,13
FACC AT00000FACC2 167Stk. 11,3400 EUR 1.893,78 +89,95 % / +896,79
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 55,3000 EUR 995,40 +3,95 % / +37,80
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 68,1000 EUR 2.383,50 +144,96 % / +1.410,50
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 5,6500 EUR 966,15 -3,25 % / -32,49
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 22,6100 EUR 1.153,11 +15,95 % / +158,61
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 19,2500 EUR 1.270,50 +28,33 % / +280,50
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 30,8500 EUR 1.048,90 +7,12 % / +69,70
Palfinger AT0000758305 50Stk. 33,1000 EUR 1.655,00 +68,19 % / +671,00
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 15,5800 EUR 779,00 -20,91 % / -206,00
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,3350 EUR 1.667,50 +66,75 % / +667,50
Porr AT0000609607 56Stk. 31,2250 EUR 1.748,60 +76,01 % / +755,16
RBI AT0000606306 50Stk. 37,2700 EUR 1.863,50 +88,71 % / +876,00
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,0000 EUR 1.200,00 +20,00 % / +200,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 12,7000 EUR 1.066,80 +7,26 % / +72,24
Strabag AT000000STR1 25Stk. 79,4500 EUR 1.986,25 +101,14 % / +998,75
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 8,6850 EUR 1.085,63 +9,11 % / +90,62
UBM AT0000815402 62Stk. 20,6500 EUR 1.280,30 +28,26 % / +282,10
Uniqa AT0000821103 127Stk. 15,3800 EUR 1.953,26 +96,42 % / +958,85
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 2,0600 EUR 354,32 -64,48 % / -643,28
Verbund AT0000746409 14Stk. 62,2500 EUR 871,50 -11,07 % / -108,50
VIG AT0000908504 32Stk. 65,2000 EUR 2.086,40 +114,83 % / +1.115,20
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,4880 EUR 853,02 -14,69 % / -146,83
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 30,7400 EUR 1.137,38 +14,79 % / +146,52

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.12.)


(19.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenergie erstmals in der Dreistelligkeit, Opening Bell läutet Andrea Maier




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, DO&CO, Erste Group, Rosgix, EVN, voestalpine, Agrana, FACC, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Mayr-Melnhof, AT&S, CPI Europe AG, Österreichische Post, RHI Magnesita, Telekom Austria.

Random Partner

Zertifikate Forum Austria
Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Wochenend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 19.12.: Kapsch TrafficCo, S Immo, UBM (Börse Geschichte)...

» Nachlese: Peter Bösenberg, credi2, Andreas Babler vs. Javier Milei (audi...

» PIR-News: Erste Group, RBI, EVN (Christine Petzwinkler)

» Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenerg...

» Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Frequentis, Verbund gesucht

» Börsepeople im Podcast S22/15: Peter Bösenberg

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Andreas Babler vs. Javier Milei, Gunter...

» ATX-Trends: Erste Group, RBI, EVN, VIG, AT&S ...

» Österreich-Depots: Immer wieder am All-time-High gescheitert (Depot Komm...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wie AT&S, FACC, Drillisch, Erste Group, Commerzbank und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
Miss Austria Kandidatinnen 2016
CyberArk als Leader im IDC MarketScape: Worldwide Integrated Solutions for Identity Security 2025 ausgezeichnet
Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenergie erstmals in der Dreistelligkeit, Opening Bell läutet Andrea Maier
Fazits zu EVN, VIG, RBI, voestalpine ...




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Semperit(2), UBM(2)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Agrana(2), CA Immo(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Fabasoft(1), Erste Group(1), Bawag(1), Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(1)
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 7.19%, Rutsch der Stunde: Strabag -1.2%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1), Agrana(1)
    BSN Vola-Event Kapsch TrafficCom
    Star der Stunde: AT&S 1.42%, Rutsch der Stunde: Agrana -3.76%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(3), RBI(1), FACC(1)
    Featured Partner Video

    Private Investor Relations Podcast #8: Bettina Schragl (Semperit), der Fokus auf Private plus die Investmentstory für die Baader Trading Library

    Bettina Schragl, Director Communications and Capital Markets bei Semperit, gibt uns ein kurzes Statement zum Privatanlegerfokus, sie spricht dabei eine Einladung an Banken und Wertpapierclubs aus u...

    Books josefchladek.com

    Eliška Klimešová
    Women Readers
    2025
    Self published

    Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
    So lebt man heute in Rußland
    1957
    Blüchert

    Elizabeth Alderliesten
    Remember Who You Once Were
    2024
    Self published

    Wassili und Hans Luckhardt
    Zur neuen Wohnform
    1930
    Bauwelt-Verlag

    Marjolein Martinot
    Riverland
    2025
    Stanley / Barker



    Autor: Christian Drastil

    19.12.2025, 3290 Zeichen

    Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : -0.42% vs. last #gabb, +28.00% ytd, +113.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 142.542 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000). Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 36,54 Prozent.

    BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
    Summe 48.493,21 +36,54% / +12.977,45
    Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,8500 EUR 1.092,50 +10,91 % / +107,50
    Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 11,3000 EUR 1.073,50 +7,62 % / +76,00
    Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,1500 EUR 990,15 +0,62 % / +6,15
    AT&S AT0000969985 82Stk. 29,4000 EUR 2.410,80 +142,77 % / +1.417,78
    Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,8000 EUR 991,80 -0,68 % / -6,84
    Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,8500 EUR 1.685,10 +69,14 % / +688,80
    Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 120,5000 EUR 1.446,00 +48,49 % / +472,20
    Bechtle DE0005158703 32Stk. 43,6500 EUR 1.396,80 +40,35 % / +401,60
    CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 15,4850 EUR 1.037,49 +3,79 % / +37,85
    DO&CO AT0000818802 5Stk. 202,5000 EUR 1.012,50 +12,50 % / +112,50
    Erste Group AT0000652011 16Stk. 100,2500 EUR 1.604,00 +68,04 % / +649,44
    EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
    EVN AT0000741053 45Stk. 27,8250 EUR 1.252,13 +26,48 % / +262,13
    FACC AT00000FACC2 167Stk. 11,3400 EUR 1.893,78 +89,95 % / +896,79
    Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 55,3000 EUR 995,40 +3,95 % / +37,80
    Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 68,1000 EUR 2.383,50 +144,96 % / +1.410,50
    Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 5,6500 EUR 966,15 -3,25 % / -32,49
    Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 22,6100 EUR 1.153,11 +15,95 % / +158,61
    Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 19,2500 EUR 1.270,50 +28,33 % / +280,50
    Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 30,8500 EUR 1.048,90 +7,12 % / +69,70
    Palfinger AT0000758305 50Stk. 33,1000 EUR 1.655,00 +68,19 % / +671,00
    Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 15,5800 EUR 779,00 -20,91 % / -206,00
    Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,3350 EUR 1.667,50 +66,75 % / +667,50
    Porr AT0000609607 56Stk. 31,2250 EUR 1.748,60 +76,01 % / +755,16
    RBI AT0000606306 50Stk. 37,2700 EUR 1.863,50 +88,71 % / +876,00
    RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,0000 EUR 1.200,00 +20,00 % / +200,00
    Semperit AT0000785555 84Stk. 12,7000 EUR 1.066,80 +7,26 % / +72,24
    Strabag AT000000STR1 25Stk. 79,4500 EUR 1.986,25 +101,14 % / +998,75
    Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 8,6850 EUR 1.085,63 +9,11 % / +90,62
    UBM AT0000815402 62Stk. 20,6500 EUR 1.280,30 +28,26 % / +282,10
    Uniqa AT0000821103 127Stk. 15,3800 EUR 1.953,26 +96,42 % / +958,85
    VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 2,0600 EUR 354,32 -64,48 % / -643,28
    Verbund AT0000746409 14Stk. 62,2500 EUR 871,50 -11,07 % / -108,50
    VIG AT0000908504 32Stk. 65,2000 EUR 2.086,40 +114,83 % / +1.115,20
    Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,4880 EUR 853,02 -14,69 % / -146,83
    Wienerberger AT0000831706 37Stk. 30,7400 EUR 1.137,38 +14,79 % / +146,52

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.12.)


    (19.12.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenergie erstmals in der Dreistelligkeit, Opening Bell läutet Andrea Maier




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, DO&CO, Erste Group, Rosgix, EVN, voestalpine, Agrana, FACC, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Mayr-Melnhof, AT&S, CPI Europe AG, Österreichische Post, RHI Magnesita, Telekom Austria.

    Random Partner

    Zertifikate Forum Austria
    Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Wochenend-Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 19.12.: Kapsch TrafficCo, S Immo, UBM (Börse Geschichte)...

    » Nachlese: Peter Bösenberg, credi2, Andreas Babler vs. Javier Milei (audi...

    » PIR-News: Erste Group, RBI, EVN (Christine Petzwinkler)

    » Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenerg...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Frequentis, Verbund gesucht

    » Börsepeople im Podcast S22/15: Peter Bösenberg

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Andreas Babler vs. Javier Milei, Gunter...

    » ATX-Trends: Erste Group, RBI, EVN, VIG, AT&S ...

    » Österreich-Depots: Immer wieder am All-time-High gescheitert (Depot Komm...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie AT&S, FACC, Drillisch, Erste Group, Commerzbank und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
    Miss Austria Kandidatinnen 2016
    CyberArk als Leader im IDC MarketScape: Worldwide Integrated Solutions for Identity Security 2025 ausgezeichnet
    Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
    Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenergie erstmals in der Dreistelligkeit, Opening Bell läutet Andrea Maier
    Fazits zu EVN, VIG, RBI, voestalpine ...




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Semperit(2), UBM(2)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Agrana(2), CA Immo(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Fabasoft(1), Erste Group(1), Bawag(1), Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(1)
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 7.19%, Rutsch der Stunde: Strabag -1.2%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1), Agrana(1)
      BSN Vola-Event Kapsch TrafficCom
      Star der Stunde: AT&S 1.42%, Rutsch der Stunde: Agrana -3.76%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(3), RBI(1), FACC(1)
      Featured Partner Video

      Private Investor Relations Podcast #8: Bettina Schragl (Semperit), der Fokus auf Private plus die Investmentstory für die Baader Trading Library

      Bettina Schragl, Director Communications and Capital Markets bei Semperit, gibt uns ein kurzes Statement zum Privatanlegerfokus, sie spricht dabei eine Einladung an Banken und Wertpapierclubs aus u...

      Books josefchladek.com

      Ció Prat i Bofill
      Milions d’estels i un somni
      2025
      Self published

      Krass Clement
      Født af mørket
      2025
      Gyldendal

      Paul Graham
      Beyond Caring
      1986
      Grey Editions

      Allied Forces
      Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
      1945
      Selbstverlag

      Marjolein Martinot
      Riverland
      2025
      Stanley / Barker

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de