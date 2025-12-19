Österreich-Depots: Wochenend-Bilanz (Depot Kommentar)
19.12.2025, 3290 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : -0.42% vs. last #gabb, +28.00% ytd, +113.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 142.542 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000). Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 36,54 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|48.493,21 €
|+36,54% / +12.977,45 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,8500 EUR
|1.092,50 €
|+10,91 % / +107,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,3000 EUR
|1.073,50 €
|+7,62 % / +76,00 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1500 EUR
|990,15 €
|+0,62 % / +6,15 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|29,4000 EUR
|2.410,80 €
|+142,77 % / +1.417,78 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,8000 EUR
|991,80 €
|-0,68 % / -6,84 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,8500 EUR
|1.685,10 €
|+69,14 % / +688,80 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|120,5000 EUR
|1.446,00 €
|+48,49 % / +472,20 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|43,6500 EUR
|1.396,80 €
|+40,35 % / +401,60 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,4850 EUR
|1.037,49 €
|+3,79 % / +37,85 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|202,5000 EUR
|1.012,50 €
|+12,50 % / +112,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|100,2500 EUR
|1.604,00 €
|+68,04 % / +649,44 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|27,8250 EUR
|1.252,13 €
|+26,48 % / +262,13 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|11,3400 EUR
|1.893,78 €
|+89,95 % / +896,79 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|55,3000 EUR
|995,40 €
|+3,95 % / +37,80 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|68,1000 EUR
|2.383,50 €
|+144,96 % / +1.410,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|5,6500 EUR
|966,15 €
|-3,25 % / -32,49 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|22,6100 EUR
|1.153,11 €
|+15,95 % / +158,61 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,2500 EUR
|1.270,50 €
|+28,33 % / +280,50 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,8500 EUR
|1.048,90 €
|+7,12 % / +69,70 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|33,1000 EUR
|1.655,00 €
|+68,19 % / +671,00 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|15,5800 EUR
|779,00 €
|-20,91 % / -206,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,3350 EUR
|1.667,50 €
|+66,75 % / +667,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|31,2250 EUR
|1.748,60 €
|+76,01 % / +755,16 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|37,2700 EUR
|1.863,50 €
|+88,71 % / +876,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,0000 EUR
|1.200,00 €
|+20,00 % / +200,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,7000 EUR
|1.066,80 €
|+7,26 % / +72,24 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|79,4500 EUR
|1.986,25 €
|+101,14 % / +998,75 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,6850 EUR
|1.085,63 €
|+9,11 % / +90,62 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|20,6500 EUR
|1.280,30 €
|+28,26 % / +282,10 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|15,3800 EUR
|1.953,26 €
|+96,42 % / +958,85 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|2,0600 EUR
|354,32 €
|-64,48 % / -643,28 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|62,2500 EUR
|871,50 €
|-11,07 % / -108,50 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|65,2000 EUR
|2.086,40 €
|+114,83 % / +1.115,20 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,4880 EUR
|853,02 €
|-14,69 % / -146,83 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|30,7400 EUR
|1.137,38 €
|+14,79 % / +146,52 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.12.)
Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenergie erstmals in der Dreistelligkeit, Opening Bell läutet Andrea Maier
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.12.)
Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenergie erstmals in der Dreistelligkeit, Opening Bell läutet Andrea Maier
