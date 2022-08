Nachlese: Strabag-Fragezeichen, Gorbi-Crash, Gerhard Kürner, Petra Huber (Christian Drastil)

22.08.2022, 3499 Zeichen

- bei der Strabag kommt es aufgrund der Neupositionierung des Syndikats zu einem Pflichtangebot gemäss Übernahmegesetz. Es ist ein defensives Angebot mit einem Preis unter dem aktuellen Aktienkurs. Trotzdem: Der Streubesitz könnte weiter ausgedünnt werden und das ist gerade bei einem Unternehmen, das derzeit der grösste Challenger auf einen ATX-Platz ist. (gemäss Beobachtungsliste) kontraproduktiv, war aber wohl nicht zu verhindern. Ich blicke da motivmässig noch nicht ganz durch.

- der 19.8. war vor 31 Jahren auch der Tag des drittgrössten Tagesverlusts in der DAX-Geschichte mit -9,4 Prozent, der damalige Gorbi-Crash war Vorbote für den Zerfall der UdSSR und auch ein Vorbote für vieles, was wir heute als geopolitisches Problem haben. Im ATX war es damals mit -7,2 Prozent etwas harmloser und auch nur der 15.grösste Rückgang in der ATX-Geschichte, die beiden schlimmsten Tage und auch die einzigen beiden mit zweistelligem Minus sahen wir beide zu Pandemiebeginn im März 2022.

- Gerhard Kürner: Gerhard ist Neudenker und mit seinen Visionen oft seiner Zeit voraus. So zählte er zu den Pionieren im Privat-TV in Österreich, ist aber vor allem für seine Zeit bei der voestalpine bekannt, wo einer von 2001 bis 2015 die Konzernkommunikation gestaltete und ein kleines Medienhaus incl. Stahlwelt-Museum aufbaute. Danach war er Partner bei Lunik2 und hat jetzt mit 506.ai sein eigenes Unternehmen. Der Speaker und Buchautor („Kürners 13“) ist auch Sportler mit den Stichworten Motocross und Hard Enduro, was wiederum am Erzberg mal eine unschöne Verletzung brachte. Und ach ja: Wir haben beide mal etwas an die Styria verkauft. Gerhard ein Projekt im Privat TV Bereich, ich meine Anteile an WirtschaftsBlatt Online. http://www.506.ai

https://www.morawa.at/detail/ISBN-9783755781448/Kürner-Gerhard/Kürners13

http://www.voestalpine.com

Podcast mit Gerhard hören: https://boersenradio.at/page/podcast/3258

- Petra Huber wurde 2001, damit nur drei Jahre nach der Gründung des Österreichischen Paralympischen Committee (ÖPC), zur Generalsekretärin gewählt. In ihren bisher 21 Jahren als Topmanagerin des Parasports hat sie das Österreichische Team zu 11 Olympischen Spielen begleitet. Petra ist zudem international bestens vernetzt und hat national Funktionen in vielen Sportorganisationen von der NADA über die Sporthilfe bis hin zum ASKÖ. Wir plauschen über Stars wie Thomas Geierspichler, Walter Ablinger oder die Aigners sowie die kommenden Spiele in Paris (Sommer, 2024) bzw. Cortina / Mailand (Winter, 2026). Und nein: Unsere Petra Huber war früher nicht erfolgreiche ÖTV-Tennisspielerin (das war eine andere Petra Huber), aber OÖSV-Landesmeisterin im Riesentorlauf. Hören: https://boersenradio.at/page/podcast/3254/

- finally: Die Season 2 von http://www.boersenradio.at/people mit erneut "22 Börsepeople" wird ab September starten. Für den Presenter Baader Bank hatte ich, was den Jingle betrifft, zunächst an eine Flying Pickets-Adaptierung des Yazoo-Hits "Only You" gedacht. Stichwort "Badadada Badadada" (Ba aa der Bank) vorne, es wurde dann aber doch der jetzige Jingle mit neuem Vocoder. Aber: Ich hab mal Only you bei einem Festl mit einer professionellen A-Capella-Truppe gesungen und spiele das zum Schluss an.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.08.)

(22.08.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S2/97: Sorgen um die Strabag, Förderungen und Bären. Freude über Guardians und Dragons

