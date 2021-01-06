Börsegeschichte 6.1.: Extremes zu KapschTrafficCom (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
07.01.2026, 498 Zeichen
under MA200:
06.01.2021: Kapsch TrafficCom: Am längsten unter MA200: 476 Tage (endete am: 06.01.2021)
Bisher gab es an einem 6. Januar 5 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 06.01. beträgt 0,73%. Der beste 06.01. fand im Jahr 2021 mit 2,62% statt, der schlechteste 06.01. im Jahr 2020 mit -0,45%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 06.01. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.01.)
Inside Umbrella powered by wikifolio 01/26: 2025 mit +22% done, die Strategie startet Tag für Tag bei 100, bereits 3% ytd-plus und 4 neue Titel
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Agrana, Rosgix, Österreichische Post, Warimpex, Flughafen Wien, AT&S, FACC, Frauenthal, Frequentis, Semperit, SW Umwelttechnik, UBM, CA Immo, Zumtobel, EuroTeleSites AG, Kapsch TrafficCom, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Marinomed Biotech, Amag, Polytec Group, Verbund.
Inside Umbrella powered by wikifolio 01/26: 2025 mit +22% done, die Strategie startet Tag für Tag bei 100, bereits 3% ytd-plus und 4 neue Titel
