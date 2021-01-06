SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 6.1.: Extremes zu KapschTrafficCom (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

07.01.2026, 498 Zeichen

under MA200:
06.01.2021: Kapsch TrafficCom: Am längsten unter MA200: 476 Tage (endete am: 06.01.2021)

Bisher gab es an einem 6. Januar 5 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 06.01. beträgt 0,73%. Der beste 06.01. fand im Jahr 2021 mit 2,62% statt, der schlechteste 06.01. im Jahr 2020 mit -0,45%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 06.01. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.01.)


(07.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Inside Umbrella powered by wikifolio 01/26: 2025 mit +22% done, die Strategie startet Tag für Tag bei 100, bereits 3% ytd-plus und 4 neue Titel




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Agrana, Rosgix, Österreichische Post, Warimpex, Flughafen Wien, AT&S, FACC, Frauenthal, Frequentis, Semperit, SW Umwelttechnik, UBM, CA Immo, Zumtobel, EuroTeleSites AG, Kapsch TrafficCom, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Marinomed Biotech, Amag, Polytec Group, Verbund.

Random Partner

Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien.  Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» LinkedIn-NL: Heute wurde ich überrascht: Irre Reise 1985 bis zum Wahnsin...

» Österreich-Depots: Verbund läuft (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 7.1.: Wolfgang Eder, Pierer Mobility (Börse Geschichte) ...

» Nachlese: Michael Lielacher, Barbara Potisk-Eibensteiner, Christian Dras...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: UBM, Austriacard und Frequentis gesucht

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: UBM, Austriacard und Frequentis gesucht

» PIR-News: News zu EVN, UBM, Top 10 der wertvollsten Börsennotierten (Chr...

» ATX-Trends: CPI, CA Immo, VIG, Verbund ...

» Wiener Börse Party #1067: ATX leicht im Minus; AT&S-Serie hält, weiter f...

» Österreich-Depots: Wieder All-time-High, aber Cash-Quote von 11 auf 22 P...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Analysten bestätigen Kauf-Empfehlung für Telekom Austria
ATX TR-Frühmover: AT&S, voestalpine, Porr, EVN, Andritz, VIG, Lenzing, CA Immo, Wienerberger und DO&CO
Bawag-Marke easybank künftig auch in Deutschland auf Wachstumskurs
Wiener Börse Party #1067: ATX leicht im Minus; AT&S-Serie hält, weiter fortgeschrittene Bawag-Serie nicht, DAX-Close erstmals über 25.000
Wie Manz, Wirecard, Evotec, ThyssenKrupp, K+S und Commerzbank für Gesprächsstoff sorgten
Österreich-Depots: Verbund läuft (Depot Kommentar)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: UBM 2.91%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -0.8%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(5), Frequentis(1)
    BSN MA-Event UBM
    BSN Vola-Event UBM
    Star der Stunde: RHI Magnesita 1.79%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.42%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Porr(2), Uniqa(1), VIG(1), Kontron(1), Mayr-Melnhof(1), Fabasoft(1), Strabag(1)
    BSN MA-Event DO&CO
    Star der Stunde: Frequentis 1.4%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.12%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Bawag(1), Erste Group(1), Strabag(1), Porr(1), RBI(1)
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S22/12: Birgit Puck

    Birgit Puck ist Bereichsleiterin Wertpapieraufsicht in der Österreichischen Finanzmarktaufsicht. Und welch spannende Karriere: Birgit war oft dort, wo gerade Geschichte geschrieben wird. Daher star...

    Books josefchladek.com

    Wassili und Hans Luckhardt
    Zur neuen Wohnform
    1930
    Bauwelt-Verlag

    JH Engström
    Dimma Brume Mist
    2025
    Void

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Claudia Andujar
    Genocídio do Yanomami
    2025
    Void

    Jan Holkup
    Posedy / Hunting Stands
    2025
    PositiF



    Autor: Börse Geschichte

    07.01.2026, 498 Zeichen

    under MA200:
    06.01.2021: Kapsch TrafficCom: Am längsten unter MA200: 476 Tage (endete am: 06.01.2021)

    Bisher gab es an einem 6. Januar 5 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 06.01. beträgt 0,73%. Der beste 06.01. fand im Jahr 2021 mit 2,62% statt, der schlechteste 06.01. im Jahr 2020 mit -0,45%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 06.01. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.01.)


    (07.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Inside Umbrella powered by wikifolio 01/26: 2025 mit +22% done, die Strategie startet Tag für Tag bei 100, bereits 3% ytd-plus und 4 neue Titel




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Agrana, Rosgix, Österreichische Post, Warimpex, Flughafen Wien, AT&S, FACC, Frauenthal, Frequentis, Semperit, SW Umwelttechnik, UBM, CA Immo, Zumtobel, EuroTeleSites AG, Kapsch TrafficCom, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Marinomed Biotech, Amag, Polytec Group, Verbund.

    Random Partner

    Wiener Privatbank
    Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien.  Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » LinkedIn-NL: Heute wurde ich überrascht: Irre Reise 1985 bis zum Wahnsin...

    » Österreich-Depots: Verbund läuft (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 7.1.: Wolfgang Eder, Pierer Mobility (Börse Geschichte) ...

    » Nachlese: Michael Lielacher, Barbara Potisk-Eibensteiner, Christian Dras...

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: UBM, Austriacard und Frequentis gesucht

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: UBM, Austriacard und Frequentis gesucht

    » PIR-News: News zu EVN, UBM, Top 10 der wertvollsten Börsennotierten (Chr...

    » ATX-Trends: CPI, CA Immo, VIG, Verbund ...

    » Wiener Börse Party #1067: ATX leicht im Minus; AT&S-Serie hält, weiter f...

    » Österreich-Depots: Wieder All-time-High, aber Cash-Quote von 11 auf 22 P...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Analysten bestätigen Kauf-Empfehlung für Telekom Austria
    ATX TR-Frühmover: AT&S, voestalpine, Porr, EVN, Andritz, VIG, Lenzing, CA Immo, Wienerberger und DO&CO
    Bawag-Marke easybank künftig auch in Deutschland auf Wachstumskurs
    Wiener Börse Party #1067: ATX leicht im Minus; AT&S-Serie hält, weiter fortgeschrittene Bawag-Serie nicht, DAX-Close erstmals über 25.000
    Wie Manz, Wirecard, Evotec, ThyssenKrupp, K+S und Commerzbank für Gesprächsstoff sorgten
    Österreich-Depots: Verbund läuft (Depot Kommentar)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: UBM 2.91%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -0.8%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(5), Frequentis(1)
      BSN MA-Event UBM
      BSN Vola-Event UBM
      Star der Stunde: RHI Magnesita 1.79%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.42%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Porr(2), Uniqa(1), VIG(1), Kontron(1), Mayr-Melnhof(1), Fabasoft(1), Strabag(1)
      BSN MA-Event DO&CO
      Star der Stunde: Frequentis 1.4%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.12%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Bawag(1), Erste Group(1), Strabag(1), Porr(1), RBI(1)
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S22/12: Birgit Puck

      Birgit Puck ist Bereichsleiterin Wertpapieraufsicht in der Österreichischen Finanzmarktaufsicht. Und welch spannende Karriere: Birgit war oft dort, wo gerade Geschichte geschrieben wird. Daher star...

      Books josefchladek.com

      Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
      So lebt man heute in Rußland
      1957
      Blüchert

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Wassili und Hans Luckhardt
      Zur neuen Wohnform
      1930
      Bauwelt-Verlag

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      JH Engström
      Dimma Brume Mist
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de