Börsepeople im Podcast S22/23: Christian Drastil MD

07.01.2026

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8266/

Mein 23. Gast in Season 22 bin zum 6. Mal in der Börsepeople-Serie ich selbst, diesmal mit dem Zusatz MD für Martina Draper, die mich für ihren "Martina und Menschen"-Podcast interviewt hat.



Hier Martinas Teaser: "Was es braucht, um als Unternehmer erfolgreich zu sein: Wie Christian Drastil 21 Podcastfolgen pro Woche produziert. Was echte Positionierung bedeutet. Warum Authentizität ein Businessfaktor ist, Die Rolle von Connections und Networking. Mut, Klarheit und strategisches Entscheiden. Warum Cross-Over-Denken Unternehmer erfolgreicher macht. Durchhaltevermögen als unterschätzter Erfolgshebel."



- Podcast Martina und Menschen: https://open.spotify.com/show/7eu2abecY2KOYPlkntDY5q

- Martina Draper Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8185/



- Christian Drastil (Fragen Elisabeth Oberndorfer) Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/3714/

- Christian Drastil (Fragen Ralf-Wolfgang Lothert) Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/5146/

- Christian Drastil (Fragen Gerhard Popp) Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/5400

- Christian Drastil (Fragen Johannes Pracher) Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/5951

- Christian Drastil x Zsolt Janos: https://audio-cd.at/page/podcast/6704/



Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investing“ wird jetzt offiziell „Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify

(07.01.2026)

