Nachlese: Franz Gasselsberger, DAX-High (audio cd.at)

- ATX schon wieder fester

- Palfinger gesucht

- Aferdita Bogdanovic, Business Developerin und Corporate Fitness Trainerin (u.a. bei der Strabag), läutet die Opening Bell für die Woche 2/2026. Na, wie schaut's mit euren sportlichen Neujahrsvorsätzen aus? Ein Podcast mit Aferdita ist gleichzeitig auf http://www.audio-cd.at/people verfügbar.

- Analysten bullish auf DO & CO

- FMA meldet hohes Betrugsvolumen, WhatsApp fällt negativ auf

- Vintage zu Bawag

- Frankfurt: DAX ebenfalls auf Rekordniveau, Rheinmetall vorne

Was Franz Gasselsberger, damals wie heute CEO der Oberbank, vor 10 Jahren zum ATX-25er sagte

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.01.)

