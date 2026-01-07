SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Franz Gasselsberger, DAX-High (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

07.01.2026, 800 Zeichen

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8260
- ATX schon wieder fester
- Palfinger gesucht
- Aferdita Bogdanovic, Business Developerin und Corporate Fitness Trainerin (u.a. bei der Strabag), läutet die Opening Bell für die Woche 2/2026. Na, wie schaut's mit euren sportlichen Neujahrsvorsätzen aus? Ein Podcast mit Aferdita ist gleichzeitig auf http://www.audio-cd.at/people verfügbar.
- Analysten bullish auf DO & CO
- FMA meldet hohes Betrugsvolumen, WhatsApp fällt negativ auf
- Vintage zu Bawag
- Frankfurt: DAX ebenfalls auf Rekordniveau, Rheinmetall vorne

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8261
Was Franz Gasselsberger, damals wie heute CEO der Oberbank, vor 10 Jahren zum ATX-25er sagte

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.01.)


(07.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Inside Umbrella powered by wikifolio 01/26: 2025 mit +22% done, die Strategie startet Tag für Tag bei 100, bereits 3% ytd-plus und 4 neue Titel




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Agrana, Rosgix, Österreichische Post, Warimpex, Flughafen Wien, AT&S, FACC, Frauenthal, Frequentis, Semperit, SW Umwelttechnik, UBM, CA Immo, Zumtobel, EuroTeleSites AG, Kapsch TrafficCom, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Marinomed Biotech, Amag, Polytec Group, Verbund.

Random Partner

EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG
Die EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG ist die führende österreichische Energiebörse mit einer breiten heimischen sowie internationalen Kundenbasis und einem länderübergreifenden Produktportfolio. Die Energiebörse versteht sich als Partner für alle Akteure am europäischen Energiemarkt und erschließt kontinuierlich neue Geschäftsfelder, um weiter nachhaltig zu wachsen.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» LinkedIn-NL: Heute wurde ich überrascht: Irre Reise 1985 bis zum Wahnsin...

» Österreich-Depots: Verbund läuft (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 7.1.: Wolfgang Eder, Pierer Mobility (Börse Geschichte) ...

» Nachlese: Michael Lielacher, Barbara Potisk-Eibensteiner, Christian Dras...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: UBM, Austriacard und Frequentis gesucht

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: UBM, Austriacard und Frequentis gesucht

» PIR-News: News zu EVN, UBM, Top 10 der wertvollsten Börsennotierten (Chr...

» ATX-Trends: CPI, CA Immo, VIG, Verbund ...

» Wiener Börse Party #1067: ATX leicht im Minus; AT&S-Serie hält, weiter f...

» Österreich-Depots: Wieder All-time-High, aber Cash-Quote von 11 auf 22 P...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Analysten bestätigen Kauf-Empfehlung für Telekom Austria
ATX TR-Frühmover: AT&S, voestalpine, Porr, EVN, Andritz, VIG, Lenzing, CA Immo, Wienerberger und DO&CO
Bawag-Marke easybank künftig auch in Deutschland auf Wachstumskurs
Wiener Börse Party #1067: ATX leicht im Minus; AT&S-Serie hält, weiter fortgeschrittene Bawag-Serie nicht, DAX-Close erstmals über 25.000
Wie Manz, Wirecard, Evotec, ThyssenKrupp, K+S und Commerzbank für Gesprächsstoff sorgten
Österreich-Depots: Verbund läuft (Depot Kommentar)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: UBM 2.91%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -0.8%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(5), Frequentis(1)
    BSN MA-Event UBM
    BSN Vola-Event UBM
    Star der Stunde: RHI Magnesita 1.79%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.42%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Porr(2), Uniqa(1), VIG(1), Kontron(1), Mayr-Melnhof(1), Fabasoft(1), Strabag(1)
    BSN MA-Event DO&CO
    Star der Stunde: Frequentis 1.4%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.12%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Bawag(1), Erste Group(1), Strabag(1), Porr(1), RBI(1)
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie es über den Jahreswechsel mit unseren Podcasts weitergeht ...

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Wie es über den Jahreswechsel mit unseren Podcasts weitergeht ...

    Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. Täglich zwischen 19 und 20 Uh...

    Books josefchladek.com

    JH Engström
    Dimma Brume Mist
    2025
    Void

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Bernhard Fuchs
    Heustock
    2025
    Verlag der Buchhandlung Walther König

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Tenmei Kanoh
    New York 1969
    2014
    Ishi Inc.



    Autor: Christian Drastil

    07.01.2026, 800 Zeichen

    Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8260
    - ATX schon wieder fester
    - Palfinger gesucht
    - Aferdita Bogdanovic, Business Developerin und Corporate Fitness Trainerin (u.a. bei der Strabag), läutet die Opening Bell für die Woche 2/2026. Na, wie schaut's mit euren sportlichen Neujahrsvorsätzen aus? Ein Podcast mit Aferdita ist gleichzeitig auf http://www.audio-cd.at/people verfügbar.
    - Analysten bullish auf DO & CO
    - FMA meldet hohes Betrugsvolumen, WhatsApp fällt negativ auf
    - Vintage zu Bawag
    - Frankfurt: DAX ebenfalls auf Rekordniveau, Rheinmetall vorne

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8261
    Was Franz Gasselsberger, damals wie heute CEO der Oberbank, vor 10 Jahren zum ATX-25er sagte

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.01.)


    (07.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Inside Umbrella powered by wikifolio 01/26: 2025 mit +22% done, die Strategie startet Tag für Tag bei 100, bereits 3% ytd-plus und 4 neue Titel




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Agrana, Rosgix, Österreichische Post, Warimpex, Flughafen Wien, AT&S, FACC, Frauenthal, Frequentis, Semperit, SW Umwelttechnik, UBM, CA Immo, Zumtobel, EuroTeleSites AG, Kapsch TrafficCom, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Marinomed Biotech, Amag, Polytec Group, Verbund.

    Random Partner

    EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG
    Die EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG ist die führende österreichische Energiebörse mit einer breiten heimischen sowie internationalen Kundenbasis und einem länderübergreifenden Produktportfolio. Die Energiebörse versteht sich als Partner für alle Akteure am europäischen Energiemarkt und erschließt kontinuierlich neue Geschäftsfelder, um weiter nachhaltig zu wachsen.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » LinkedIn-NL: Heute wurde ich überrascht: Irre Reise 1985 bis zum Wahnsin...

    » Österreich-Depots: Verbund läuft (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 7.1.: Wolfgang Eder, Pierer Mobility (Börse Geschichte) ...

    » Nachlese: Michael Lielacher, Barbara Potisk-Eibensteiner, Christian Dras...

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: UBM, Austriacard und Frequentis gesucht

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: UBM, Austriacard und Frequentis gesucht

    » PIR-News: News zu EVN, UBM, Top 10 der wertvollsten Börsennotierten (Chr...

    » ATX-Trends: CPI, CA Immo, VIG, Verbund ...

    » Wiener Börse Party #1067: ATX leicht im Minus; AT&S-Serie hält, weiter f...

    » Österreich-Depots: Wieder All-time-High, aber Cash-Quote von 11 auf 22 P...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Analysten bestätigen Kauf-Empfehlung für Telekom Austria
    ATX TR-Frühmover: AT&S, voestalpine, Porr, EVN, Andritz, VIG, Lenzing, CA Immo, Wienerberger und DO&CO
    Bawag-Marke easybank künftig auch in Deutschland auf Wachstumskurs
    Wiener Börse Party #1067: ATX leicht im Minus; AT&S-Serie hält, weiter fortgeschrittene Bawag-Serie nicht, DAX-Close erstmals über 25.000
    Wie Manz, Wirecard, Evotec, ThyssenKrupp, K+S und Commerzbank für Gesprächsstoff sorgten
    Österreich-Depots: Verbund läuft (Depot Kommentar)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: UBM 2.91%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -0.8%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(5), Frequentis(1)
      BSN MA-Event UBM
      BSN Vola-Event UBM
      Star der Stunde: RHI Magnesita 1.79%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.42%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Porr(2), Uniqa(1), VIG(1), Kontron(1), Mayr-Melnhof(1), Fabasoft(1), Strabag(1)
      BSN MA-Event DO&CO
      Star der Stunde: Frequentis 1.4%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.12%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Bawag(1), Erste Group(1), Strabag(1), Porr(1), RBI(1)
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie es über den Jahreswechsel mit unseren Podcasts weitergeht ...

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Wie es über den Jahreswechsel mit unseren Podcasts weitergeht ...

      Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. Täglich zwischen 19 und 20 Uh...

      Books josefchladek.com

      Niko Havranek
      Fleisch #74 „Ganz Wien“
      2025
      Self published

      Tenmei Kanoh
      New York 1969
      2014
      Ishi Inc.

      Elizabeth Alderliesten
      Remember Who You Once Were
      2024
      Self published

      Wassili und Hans Luckhardt
      Zur neuen Wohnform
      1930
      Bauwelt-Verlag

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de