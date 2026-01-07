Nachlese: Franz Gasselsberger, DAX-High (audio cd.at)
07.01.2026, 800 Zeichen
Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8260
- ATX schon wieder fester
- Palfinger gesucht
- Aferdita Bogdanovic, Business Developerin und Corporate Fitness Trainerin (u.a. bei der Strabag), läutet die Opening Bell für die Woche 2/2026. Na, wie schaut's mit euren sportlichen Neujahrsvorsätzen aus? Ein Podcast mit Aferdita ist gleichzeitig auf http://www.audio-cd.at/people verfügbar.
- Analysten bullish auf DO & CO
- FMA meldet hohes Betrugsvolumen, WhatsApp fällt negativ auf
- Vintage zu Bawag
- Frankfurt: DAX ebenfalls auf Rekordniveau, Rheinmetall vorne
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8261
Was Franz Gasselsberger, damals wie heute CEO der Oberbank, vor 10 Jahren zum ATX-25er sagte
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.01.)
Inside Umbrella powered by wikifolio 01/26: 2025 mit +22% done, die Strategie startet Tag für Tag bei 100, bereits 3% ytd-plus und 4 neue Titel
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Agrana, Rosgix, Österreichische Post, Warimpex, Flughafen Wien, AT&S, FACC, Frauenthal, Frequentis, Semperit, SW Umwelttechnik, UBM, CA Immo, Zumtobel, EuroTeleSites AG, Kapsch TrafficCom, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Marinomed Biotech, Amag, Polytec Group, Verbund.
