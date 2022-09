ATX-Trends: Zumtobel, Strabag, Addiko, RBI ...

Addiko Group Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat am Dienstag mit leicht schwächerer Tendenz geschlossen, der ATX fiel um 0,2%. Allgemein wurde das gestrige Marktgeschehen als Stabilisierungsversuch nach dem sehr schwachen Wochenauftakt betrachtet, am Montag hatte der wohl längerfristige Stopp russischer Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 für tiefrote Kurse an den europäischen Aktienmärkten gesorgt. Von der Konjunkturseite rückte am Vormittag Deutschland in den Blickpunkt der Anleger, dort hat die Industrie im Juli den sechsten Monat in Folge weniger Aufträge erhalten. Unter den Einzelwerten galt besondere Aufmerksamkeit Zumtobel, die Leuchtenfirma ist im ersten Quartal 2022/23 deutlich gewachsen und geht auch für das Gesamtjahr von einem weiteren Wachstum aus, die Aktie musste dennoch 0,8% nachgeben. Die Erste Group bestätigte die Kaufempfehlung für Strabag und erhöhte das Kursziel geringfügig von 49,5 Euro auf 49,8 Euro, für den Baukonzern brachte der Handel einen leichten Anstieg von 0,3%. Die Banken hatten zum großen Teil einen guten Tag, für die Bawag gab es eine Verbesserung von 1,4%, die Raiffeisen Bank International konnte um 1,9% vorrücken, die kleinere Addiko Bank verzeichnete einen Zuwachs von 1,0% und lediglich für die Erste Group gab es ein kleines Minus von 0,04%. Europaweit mussten die Ölwerte nachgeben, wodurch es auch für die heimischen Vertreter nach unten ging, die OMV büßte 1,2% an Wert ein, für Schoeller-Bleckmann gab es einen noch deutlicheren Rückgang von 2,8%. Ans untere Ende der Kursübersicht rutschten zwei Titel, die am Montag noch deutlich zulegen hatten können, für den Aluminiumkonzern Amag brachte der Handel einen Abschlag von 3,9%, das Biotechnologieunternehmen Marinomed musste um 3,6% tiefer schliessen. An die Spitze der Kursübersicht konnte sich UBM Development setzen, für den Immobilienentwickler ging es um 2,9% nach oben, auch Porr war gut nachgefragt, der Baukonzern schaffte einen Anstieg von 2,8%. Ebenfalls gesucht war Lenzing, für den Faserhersteller ging es um 2,5% nach oben.

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: AMS(3), Verbund(1)

wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Verbund(3), Frequentis(1)

UBITrader zu Verbund

Star der Stunde: Polytec Group 3.26%, Rutsch der Stunde: RBI -1.85%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: EVN(1)

Star der Stunde: RBI 1.3%, Rutsch der Stunde: Verbund -1.09%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Verbund(1)

Star der Stunde: Verbund 1.42%, Rutsch der Stunde: SBO -2.25%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(2), Verbund(2), Bawag(1), Frequentis(1)

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: Week 35 brought another dive, we saw an ATX TR under 6000

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german langu...

Taiyo Onorato / Nico Krebs

Future Memories

2021

Edition Patrick Frey



Berlin Hauptstadt der DDR, 1945

1975 (published by Berlin-Information, Abteilung Publikation)

1975

Berlin-Information, Abteilung Publikation



Julius Werner Chromecek

Tanzräume in Wien / Dance Rooms in Vienna

2022

Self published



Robert Frank

Die Amerikaner (1st Swiss edition)

1986

Buchclub Ex Libris Zürich



Aldo Henggeler

Die Stadt als offenes System

1973

Birkhäuser Verlag