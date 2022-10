» Aktienturnier: Vier ehemalige Champs im Viertelfinale (Christian Drastil)

17.10.2022, 2063 Zeichen

13. Aktienturnier by IRW-Press: Das Achtelfinale ist vorbei und das Viertelfinale steht wie folgt, es zählt wieder die Wochenperformance. Pierer Mobility ist in der Runde der letzten 16 ausgeschieden, damit kann diesmal nur Palfinger (bei Turniersieg) den Wanderpokal für immer holen.

Uniqa besiegte in Runde 1 Immofinanz mit 2.97% und in Runde 2 Österreichische Post mit -0.48% zu -1.08%, Do&Co besiegte in Runde 1 Andritz mit 6.47% zu 1.37% und in Runde 2 Knaus Tabbert mit 6.35% zu -3.19%.

Uniqa ( Akt. Indikation: 6,24 /6,26, 0,64%)

DO&CO ( Akt. Indikation: 78,20 /78,40, 1,69%)



Valneva besiegte in Runde 1 Varta AG mit 17.65% zu 2.63% und in Runde 2 Voquz Labs mit 4.73% zu 0.00%, Mayr-Melnhof besiegte in Runde 2 Pierer Mobility mit 1.21% zu -2.22% und hatte in Runde 1 ein Freilos.

Valneva ( Akt. Indikation: 6,53 /6,54, 3,98%)

Mayr-Melnhof ( Akt. Indikation: 133,20 /133,60, -0,00%)



VIG besiegte in Runde 1 AT&S mit 2.87% zu 0.45% und in Runde 2 FACC mit -1.16% zu -3.36%. RBI besiegte in Runde 2 Erste Group mit 3.08% zu 2.27% und in in Runde 1 S Immo mit 3.60% zu 0.00%.

VIG ( Akt. Indikation: 21,50 /21,55, 1,29%)

RBI ( Akt. Indikation: 12,99 /13,01, -0,31%)



Telekom Austria besiegte in Runde 2 Kontron mit -2.55% zu -4.46% und in Runde 1 Sportradar Group mit -0.34% zu -9.04%. Palfinger besiegte in Runde 2 Flughafen Wien mit 0.41% zu -1.21% und hatte in Runde 1 Freilos.

Telekom Austria ( Akt. Indikation: 5,64 /5,66, -1,57%)

Palfinger ( Akt. Indikation: 19,72 /19,88, 0,10%)

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.10.)

(17.10.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S3/26: Ö Nachhaltigkeits-Letzter, heisses KESt-Thema, Telekom-Jubiläum, VAS-Auftrag, Immo-Update

