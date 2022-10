24.10.2022, 1556 Zeichen

Friedrich Wachernig war von 2007 bis Mitte Oktober 2022 Vorstand der S Immo AG, die Folge wurde wenige Tage nach seinem Ausscheiden aufgenommen. Vor seiner S Immo Phase war der Kärntner, bei dem ich glaubte, er sei Deutscher, für ERA Bau, Ilbau / Strabag, Raiffeisen Evolution und Porr in führenden Positionen tätig und es wird wohl nur wenige geben, die die Bau- und Immobilienwirtschaft in Österreich (sowie auch Osteuropa und Deutschland) besser als Friedrich kennen. Wir sprechen über Erfolge und Herausforderungen in 30 Jahren, Kursvervielfachungen in der S Immo-Aktie, Mentorentätigkeit und wie es sich anfühlte, als Friedrich in der Friedrichstrasse zu arbeiten (und nicht etwa in Ernstbrunn).

About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.christian-drastil.com/podcast statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 3 umfasst unter dem Motto „22 Börsepeople" erneut 22 Podcast- Talks, divers zusammengesetzt.

Börsepeople im Podcast S3/01: Friedrich Wachernig

