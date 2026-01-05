Österreich-Depots: All-time-High bei Stockpicking Österreich (Depot Kommentar)

05.01.2026, 826 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 +0.70% vs. last #gabb, +0.86% ytd, +116.60% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 144.147 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 389 liegt (von mehr als 30.000). Mit 216,10 hat das wikifolio am Freitag ein neues All-time-High verbucht, heute zu Mittag steht es weiter höher.

Das Depot bei dad.at ist gerade in Umstellung/Aufbau und wird spätestens ab Woche 3 wieder täglich gepublished hier.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.01.)

(05.01.2026)

BSN Podcasts

BörseGeschichte Podcast: Franz Gasselsberger vor 10 Jahren zum ATX-25er

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, UBM, Agrana, Addiko Bank, SBO, Frequentis, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, ATX, Bawag, Mayr-Melnhof, Lenzing, Rosgix, OMV, Palfinger, AT&S, Österreichische Post, EVN, Erste Group, Porr, Pierer Mobility, Zumtobel, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Semperit, Stadlauer Malzfabrik AG, Warimpex, Polytec Group, BTV AG, Oberbank AG Stamm.

Random Partner Pierer Mobility AG

Die Pierer Mobility-Gruppe ist Europas führender „Powered Two-Wheeler“-Hersteller (PTW). Mit ihren Motorrad-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und Gasgas zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den europäischen Technologie- und Marktführern. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: All-time-High bei Stockpicking Österreich (Depot Komm...

» Börsegeschichte 5.1.: Extremes zu Bawag, Amag (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Heimo Scheuch, Michael Buhl, Rekordbotschaft und Aferdita Bogd...

» PIR-News: Analysten bullish auf DO & CO, FMA meldet hohes Betrugsvolumen...

» Wiener Börse Party #1065: ATX und DAX trotz Venezuela auf All-time-High-...

» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Palfinger, Pierer Mobility und Stra...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heimo Scheuch, Small Caps, Aferdita Bog...

» Börsepeople im Podcast S22/22: Aferdita Bogdanovic

» Börse-Inputs auf Spotify zu Michael Buhl 2015/16

» Börse-Inputs auf Spotify zu Rally-Start, 13.000 und 2000, DAX-Ziele