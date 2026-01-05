SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: All-time-High bei Stockpicking Österreich (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

05.01.2026, 826 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 +0.70% vs. last #gabb, +0.86% ytd, +116.60% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 144.147 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 389 liegt (von mehr als 30.000). Mit 216,10 hat das wikifolio am Freitag ein neues All-time-High verbucht, heute zu Mittag steht es weiter höher.

Das Depot bei dad.at ist gerade in Umstellung/Aufbau und wird spätestens ab Woche 3 wieder täglich gepublished hier.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.01.)


(05.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

BörseGeschichte Podcast: Franz Gasselsberger vor 10 Jahren zum ATX-25er




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, UBM, Agrana, Addiko Bank, SBO, Frequentis, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, ATX, Bawag, Mayr-Melnhof, Lenzing, Rosgix, OMV, Palfinger, AT&S, Österreichische Post, EVN, Erste Group, Porr, Pierer Mobility, Zumtobel, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Semperit, Stadlauer Malzfabrik AG, Warimpex, Polytec Group, BTV AG, Oberbank AG Stamm.

Wer das in der Hand hält, ist Part der boersegeschichte.at
Wie SBO, AT&S, DO&CO, RBI, CA Immo und voestalpine für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Westlake erweitert sein globales Compounds-Portfolio durch die Übernahme des Geschäftsbereichs Compounding Solutions von ACI
Wie AT&S, FACC, Drillisch, Erste Group, Commerzbank und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
ATX TR-Frühmover: SBO, Lenzing, Strabag, AT&S, VIG, Wienerberger, CA Immo, Verbund, Uniqa und DO&CO
CES 2026: GIGABYTE setzt auf „AI Forward“ und präsentiert Lösungen für KI-Fabriken, physische KI und agentenbasierte KI




    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Porr(2), Bawag(1), Kapsch TrafficCom(1), Uniqa(1), Erste Group(1), Palfinger(1), voestalpine(1), Mayr-Melnhof(1), Frequentis(1), SBO(1), Strabag(1), Andritz(1), Österreichische Post(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Strabag(2)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: SBO(3), Bawag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Bawag(2), RBI(1), Frequentis(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(1), FACC(1), RBI(1), Kapsch TrafficCom(1)
    Star der Stunde: Flughafen Wien 1.28%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -0.87%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Uniqa(5), Kontron(3), Österreichische Post(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Frequentis 4.18%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.11%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Frequentis(1)
    Private Investor Relations Podcast #17: Mit Robert Gillinger und den Mitmachinfos zu unserem Finanzfilm-Award Golden Finance Cut

    Robert Gillinger vom Börse Express ist natürlich wieder unser 50:50-Partner beim 2. Österreichischen Aktientag (http://www.boersentag.at) am 1...

    Wer das in der Hand hält, ist Part der boersegeschichte.at
    Wie SBO, AT&S, DO&CO, RBI, CA Immo und voestalpine für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Westlake erweitert sein globales Compounds-Portfolio durch die Übernahme des Geschäftsbereichs Compounding Solutions von ACI
    Wie AT&S, FACC, Drillisch, Erste Group, Commerzbank und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
    ATX TR-Frühmover: SBO, Lenzing, Strabag, AT&S, VIG, Wienerberger, CA Immo, Verbund, Uniqa und DO&CO
    CES 2026: GIGABYTE setzt auf „AI Forward“ und präsentiert Lösungen für KI-Fabriken, physische KI und agentenbasierte KI




      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Porr(2), Bawag(1), Kapsch TrafficCom(1), Uniqa(1), Erste Group(1), Palfinger(1), voestalpine(1), Mayr-Melnhof(1), Frequentis(1), SBO(1), Strabag(1), Andritz(1), Österreichische Post(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Strabag(2)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: SBO(3), Bawag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Bawag(2), RBI(1), Frequentis(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(1), FACC(1), RBI(1), Kapsch TrafficCom(1)
      Star der Stunde: Flughafen Wien 1.28%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -0.87%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Uniqa(5), Kontron(3), Österreichische Post(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Frequentis 4.18%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.11%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Frequentis(1)
      Private Investor Relations Podcast #17: Mit Robert Gillinger und den Mitmachinfos zu unserem Finanzfilm-Award Golden Finance Cut

      Robert Gillinger vom Börse Express ist natürlich wieder unser 50:50-Partner beim 2. Österreichischen Aktientag (http://www.boersentag.at) am 1...

