Österreich-Depots: All-time-High bei Stockpicking Österreich (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
05.01.2026, 826 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 +0.70% vs. last #gabb, +0.86% ytd, +116.60% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 144.147 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 389 liegt (von mehr als 30.000). Mit 216,10 hat das wikifolio am Freitag ein neues All-time-High verbucht, heute zu Mittag steht es weiter höher.
Das Depot bei dad.at ist gerade in Umstellung/Aufbau und wird spätestens ab Woche 3 wieder täglich gepublished hier.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.01.)
BörseGeschichte Podcast: Franz Gasselsberger vor 10 Jahren zum ATX-25er
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, UBM, Agrana, Addiko Bank, SBO, Frequentis, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, ATX, Bawag, Mayr-Melnhof, Lenzing, Rosgix, OMV, Palfinger, AT&S, Österreichische Post, EVN, Erste Group, Porr, Pierer Mobility, Zumtobel, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Semperit, Stadlauer Malzfabrik AG, Warimpex, Polytec Group, BTV AG, Oberbank AG Stamm.
Random Partner
Pierer Mobility AG
Die Pierer Mobility-Gruppe ist Europas führender „Powered Two-Wheeler“-Hersteller (PTW). Mit ihren Motorrad-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und Gasgas zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den europäischen Technologie- und Marktführern.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: All-time-High bei Stockpicking Österreich (Depot Komm...
» Börsegeschichte 5.1.: Extremes zu Bawag, Amag (Börse Geschichte) (BörseG...
» Nachlese: Heimo Scheuch, Michael Buhl, Rekordbotschaft und Aferdita Bogd...
» PIR-News: Analysten bullish auf DO & CO, FMA meldet hohes Betrugsvolumen...
» Wiener Börse Party #1065: ATX und DAX trotz Venezuela auf All-time-High-...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Palfinger, Pierer Mobility und Stra...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heimo Scheuch, Small Caps, Aferdita Bog...
» Börsepeople im Podcast S22/22: Aferdita Bogdanovic
» Börse-Inputs auf Spotify zu Michael Buhl 2015/16
» Börse-Inputs auf Spotify zu Rally-Start, 13.000 und 2000, DAX-Ziele
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX legt am Montag 0,8 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Stadlauer Malzfabr...
- Wie Stadlauer Malzfabrik AG, Heid AG, Pierer Mobi...
- Wie SBO, AT&S, DO&CO, RBI, CA Immo und voestalpin...
- Österreich-Depots: All-time-High bei Stockpicking...
- Börsegeschichte 5.1.: Extremes zu Bawag, Amag (Bö...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #17: Mit Robert Gillinger und den Mitmachinfos zu unserem Finanzfilm-Award Golden Finance Cut
Robert Gillinger vom Börse Express ist natürlich wieder unser 50:50-Partner beim 2. Österreichischen Aktientag (http://www.boersentag.at) am 1...
Books josefchladek.com
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Wassili und Hans Luckhardt
Zur neuen Wohnform
1930
Bauwelt-Verlag
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert
05.01.2026, 826 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 +0.70% vs. last #gabb, +0.86% ytd, +116.60% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 144.147 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 389 liegt (von mehr als 30.000). Mit 216,10 hat das wikifolio am Freitag ein neues All-time-High verbucht, heute zu Mittag steht es weiter höher.
Das Depot bei dad.at ist gerade in Umstellung/Aufbau und wird spätestens ab Woche 3 wieder täglich gepublished hier.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.01.)
BörseGeschichte Podcast: Franz Gasselsberger vor 10 Jahren zum ATX-25er
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, UBM, Agrana, Addiko Bank, SBO, Frequentis, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, ATX, Bawag, Mayr-Melnhof, Lenzing, Rosgix, OMV, Palfinger, AT&S, Österreichische Post, EVN, Erste Group, Porr, Pierer Mobility, Zumtobel, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Semperit, Stadlauer Malzfabrik AG, Warimpex, Polytec Group, BTV AG, Oberbank AG Stamm.
Random Partner
Pierer Mobility AG
Die Pierer Mobility-Gruppe ist Europas führender „Powered Two-Wheeler“-Hersteller (PTW). Mit ihren Motorrad-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und Gasgas zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den europäischen Technologie- und Marktführern.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: All-time-High bei Stockpicking Österreich (Depot Komm...
» Börsegeschichte 5.1.: Extremes zu Bawag, Amag (Börse Geschichte) (BörseG...
» Nachlese: Heimo Scheuch, Michael Buhl, Rekordbotschaft und Aferdita Bogd...
» PIR-News: Analysten bullish auf DO & CO, FMA meldet hohes Betrugsvolumen...
» Wiener Börse Party #1065: ATX und DAX trotz Venezuela auf All-time-High-...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Palfinger, Pierer Mobility und Stra...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heimo Scheuch, Small Caps, Aferdita Bog...
» Börsepeople im Podcast S22/22: Aferdita Bogdanovic
» Börse-Inputs auf Spotify zu Michael Buhl 2015/16
» Börse-Inputs auf Spotify zu Rally-Start, 13.000 und 2000, DAX-Ziele
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX legt am Montag 0,8 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Stadlauer Malzfabr...
- Wie Stadlauer Malzfabrik AG, Heid AG, Pierer Mobi...
- Wie SBO, AT&S, DO&CO, RBI, CA Immo und voestalpin...
- Österreich-Depots: All-time-High bei Stockpicking...
- Börsegeschichte 5.1.: Extremes zu Bawag, Amag (Bö...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #17: Mit Robert Gillinger und den Mitmachinfos zu unserem Finanzfilm-Award Golden Finance Cut
Robert Gillinger vom Börse Express ist natürlich wieder unser 50:50-Partner beim 2. Österreichischen Aktientag (http://www.boersentag.at) am 1...
Books josefchladek.com
Florian Rainer
Tagada
2025
Fotohof
Wassili und Hans Luckhardt
Zur neuen Wohnform
1930
Bauwelt-Verlag
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert
Sasha & Cami Stone
Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
1933
Arts et Métiers Graphiques