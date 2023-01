» 14. Aktienturnier: Das sind die 8 Achtelfinalpaarungen (Christian Drastil)

09.01.2023, 2169 Zeichen

Beim 14. Aktienturnier, ebenfalls wieder presented by IRW-Press, lief in der Vorwoche die Runde 1, es gab 4 Freilose und zwölf Duelle. Hier die Sieger und die dadurch entstandenen Achtelfinal-Infos, auchstets live unter http://www.boerse-social.com/tournament .

Mayr-Melnhof vs. Uniqa:

Mayr-Melnhof hatte in Runde 1 ein Freilos, Uniqa besiegte in Runde 1 Pierer Mobility mit 5.71% zu 3.40%.

Mayr-Melnhof ( Akt. Indikation: 159,60 /160,00, 0,76%)

Uniqa ( Akt. Indikation: 7,40 /7,41, 0,07%)

Strabag vs. RBI:

Strabag besiegte in Runde 1 DO&CO mit 0.26% zu -1.81%, RBI besiegte in Runde 1 S Immo mit 10.23% zu 0.16%.'

Strabag ( Akt. Indikation: 39,00 /39,10, -0,38%)

RBI ( Akt. Indikation: 16,99 /17,01, 0,47%)

Frequentis vs. Kontron:

Frequentis besiegte in Runde 1 Verbund mit 0.35% zu -4.58%, Kontron besiegte in Runde 1 CA Immo mit 7.67% zu -1.94%.

Frequentis ( Akt. Indikation: 28,20 /28,50, -0,87%)

Kontron ( Akt. Indikation: 16,17 /16,21, -2,23%)

Flughafen Wien vs. FACC:

Flughafen Wien besiegte in Runde 1 Amag mit 1.39% zu -0.58%, FACC hatte in Runde 1 ein Freilos.

Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 32,35 /32,65, -0,91%)

FACC ( Akt. Indikation: 6,40 /6,41, -0,23%)

Palfinger vs. Wienerberger:

Palfinger hatte in Runde 1 ein Freilos, Wienerberger besiegte in Runde 1 AT&S mit 9.75% zu 4.22%.

Palfinger ( Akt. Indikation: 25,65 /25,75, 0,98%)

Wienerberger ( Akt. Indikation: 25,42 /25,44, 2,71%)

Agrana vs. Erste Group:

Agrana besiegte in Runde 1 VIG mit 8.36% zu 3.13%, Erste Group besiegte in Runde 1 Porr mit 8.19% zu 2.89%.

Agrana ( Akt. Indikation: 15,95 /16,10, -1,08%)

Erste Group ( Akt. Indikation: 32,55 /32,57, 0,65%)

Valneva vs. Varta:

Valneva besiegte in Runde 1 Andritz mit 5.11% zu 3.27%, Varta AG besiegte in Runde 1 Telekom Austria mit 13.13% zu 5.19%.

Valneva ( Akt. Indikation: 6,52 /6,53, 1,26%)

Varta AG ( Akt. Indikation: 26,32 /26,40, -0,38%)

Immofinanz vs. Post:

Immofinanz besiegte in Runde 1 Evotec mit 4.13% zu 1.97, Österreichische Post hatte in Runde 1 ein Freilos.

Immofinanz ( Akt. Indikation: 11,98 /11,99, -0,95%)

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 32,20 /32,30, -0,31%)

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.01.)

(09.01.2023)

Wiener Börse Plausch S3/84: Palfinger weltweit auf Zeitungscovers, Sunrise ist nicht Sunrise, nur Oberbank auf Immofinanz-Spuren

Stephan Sweerts-Sporck (Mayr-Melnhof) und Hannes Roither (Palfinger) kämpfen im Jänner um den Wanderpokal der IRW-Press Aktienturniere





