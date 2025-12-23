ATX-Trends: EVN, wienerberger, AT&S, Pierer Mobility ...
Autor:
Mario Tunkowitsch
Research Wiener Privatbank
>> Website
23.12.2025, 1329 Zeichen
Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Montag nach einem ereignisarmen Handelstag knapp im Plus geschlossen. Im Frühhandel kam der ATX auf 5.252,4 Punkte und übertraf damit das alte Rekordhoch vom Freitag um wenige Zähler. Letztendlich schloss der ATX dann mit plus 0,09 Prozent bei 5.239,39 Einheiten. Der mehr Aktien umfassende ATX Prime kam auf ein Plus von 0,15 Prozent auf 2.600,66 Zähler. Die Wiener Börse hat in der aktuellen Woche nur noch heute Dienstag offen.
Vorweihnachtlich dünn war die Meldungslage. Marktbeobachter verwiesen auf einen ruhigen Handel mit dem näher rückenden Jahreswechsel und den Weihnachtsfeiertagen. Einige institutionelle Investoren haben zudem ihre Bücher für 2025 bereits weitgehend geschlossen. Tatsächlich gab es am Montag im ATX ein paar größere Kursausschläge. EVN sackten um 4,2 Prozent ab. Wienerberger verloren 1,5 Prozent, während Voestalpine um 1,1 Prozent verloren.
Doch auch Gewinne wurden zu Beginn der Weihnachtswoche verzeichnet. Vienna Insurance Group waren 3,8 Prozent höher und damit Spitzenreiter im ATX. AT&S gewannen 3,1 Prozent. Der Leiterplattenhersteller bekommt mit Gerrit Steen mit Wirkung zum 1. Februar 2026 einen neuen Finanzchef. Für Strabag-Titel ging es um 1,7 Prozent aufwärts, OMV folgten mit Gewinnen in Höhe von 1,6 Prozent."
Private Investor Relations Podcast #16: Richard Dobetsberger - wie setzt der grösste wikifolio-Trader IR-Services ein (zB Bayer, Rheinmetall)?
Bildnachweis
1.
Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Flughafen Wien, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Rosgix, Bawag, Andritz, AT&S, Mayr-Melnhof, voestalpine, Rosenbauer, EVN, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius, Fresenius Medical Care, Siemens.
Random Partner
Baader Bank
Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Novo Nordisk, Coinbase, Audio-CD....
» ATX-Trends: EVN, wienerberger, AT&S, Pierer Mobility ...
» Österreich-Depots: Update vor Weihnachten (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 22.12.: S Immo, Erste Group, Verbund (Börse Geschichte) ...
» Nachlese: Petra Heindl Kinstellar, Gunter Deuber D&D, 150 Folgen ABC Jos...
» PIR-News: AT&S mit neuem CFO, Research zu VIG, Ausblick von Raiffeisen u...
» Die Weihnachtssingle für die Kapitalmarktcommunity: Christmas Bell At Ho...
» Wiener Börse Party #1060: AT&S begrüsst Gerrit Steen mit Kursplus, Gunte...
» Börsepeople im Podcast S22/16: Petra Heindl
» ATX-Trends: RBI, Uniqa, Bawag, VIG, Kapsch TrafficCom, FACC ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Novo Nordi...
- Guten Morgen mit Traton, Bosch, Binance ...
- ATX-Trends: EVN, wienerberger, AT&S, Pierer Mobil...
- wikifolio whispers a.m. UnitedHealth, Talanx, Sar...
- Wie Grammer, Duerr, Snapchat, Noratis, Klöckner u...
- Wie Manz, Wirecard, Ahlers, Kapsch TrafficCom, SM...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #11: Birgit Puck (FMA) über Emittentenaufsicht, ein Emittentenforum mit hoher IR-Beteiligung & Listing Act
Birgit Puck ist Bereichsleiterin Wertpapieraufsicht in der Österreichischen Finanzmarktaufsicht. Im Zuge einer Börsepeople-Aufnahme (ab 12.12. unter josefchladek.com
Paul Graham
Beyond Caring
1986
Grey Editions
Eliška Klimešová
Women Readers
2025
Self published
John Gossage
The Romance industry
2002
Nazraeli
Niko Havranek
Fleisch #74 „Ganz Wien“
2025
Self published
Bernhard Fuchs
Heustock
2025
Verlag der Buchhandlung Walther König
23.12.2025, 1329 Zeichen
Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Montag nach einem ereignisarmen Handelstag knapp im Plus geschlossen. Im Frühhandel kam der ATX auf 5.252,4 Punkte und übertraf damit das alte Rekordhoch vom Freitag um wenige Zähler. Letztendlich schloss der ATX dann mit plus 0,09 Prozent bei 5.239,39 Einheiten. Der mehr Aktien umfassende ATX Prime kam auf ein Plus von 0,15 Prozent auf 2.600,66 Zähler. Die Wiener Börse hat in der aktuellen Woche nur noch heute Dienstag offen.
Vorweihnachtlich dünn war die Meldungslage. Marktbeobachter verwiesen auf einen ruhigen Handel mit dem näher rückenden Jahreswechsel und den Weihnachtsfeiertagen. Einige institutionelle Investoren haben zudem ihre Bücher für 2025 bereits weitgehend geschlossen. Tatsächlich gab es am Montag im ATX ein paar größere Kursausschläge. EVN sackten um 4,2 Prozent ab. Wienerberger verloren 1,5 Prozent, während Voestalpine um 1,1 Prozent verloren.
Doch auch Gewinne wurden zu Beginn der Weihnachtswoche verzeichnet. Vienna Insurance Group waren 3,8 Prozent höher und damit Spitzenreiter im ATX. AT&S gewannen 3,1 Prozent. Der Leiterplattenhersteller bekommt mit Gerrit Steen mit Wirkung zum 1. Februar 2026 einen neuen Finanzchef. Für Strabag-Titel ging es um 1,7 Prozent aufwärts, OMV folgten mit Gewinnen in Höhe von 1,6 Prozent."
Private Investor Relations Podcast #16: Richard Dobetsberger - wie setzt der grösste wikifolio-Trader IR-Services ein (zB Bayer, Rheinmetall)?
Bildnachweis
1.
Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Flughafen Wien, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Rosgix, Bawag, Andritz, AT&S, Mayr-Melnhof, voestalpine, Rosenbauer, EVN, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius, Fresenius Medical Care, Siemens.
Random Partner
Baader Bank
Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Novo Nordisk, Coinbase, Audio-CD....
» ATX-Trends: EVN, wienerberger, AT&S, Pierer Mobility ...
» Österreich-Depots: Update vor Weihnachten (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 22.12.: S Immo, Erste Group, Verbund (Börse Geschichte) ...
» Nachlese: Petra Heindl Kinstellar, Gunter Deuber D&D, 150 Folgen ABC Jos...
» PIR-News: AT&S mit neuem CFO, Research zu VIG, Ausblick von Raiffeisen u...
» Die Weihnachtssingle für die Kapitalmarktcommunity: Christmas Bell At Ho...
» Wiener Börse Party #1060: AT&S begrüsst Gerrit Steen mit Kursplus, Gunte...
» Börsepeople im Podcast S22/16: Petra Heindl
» ATX-Trends: RBI, Uniqa, Bawag, VIG, Kapsch TrafficCom, FACC ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Novo Nordi...
- Guten Morgen mit Traton, Bosch, Binance ...
- ATX-Trends: EVN, wienerberger, AT&S, Pierer Mobil...
- wikifolio whispers a.m. UnitedHealth, Talanx, Sar...
- Wie Grammer, Duerr, Snapchat, Noratis, Klöckner u...
- Wie Manz, Wirecard, Ahlers, Kapsch TrafficCom, SM...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #11: Birgit Puck (FMA) über Emittentenaufsicht, ein Emittentenforum mit hoher IR-Beteiligung & Listing Act
Birgit Puck ist Bereichsleiterin Wertpapieraufsicht in der Österreichischen Finanzmarktaufsicht. Im Zuge einer Börsepeople-Aufnahme (ab 12.12. unter josefchladek.com
Konrad Werner Schulze
Der Stahlskelettbau
1928
Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.
Robert Frank
Os Americanos (first Brazilian edition)
2017
Instituto Moreira Salles
Paul Graham
A1: The Great North Road
1983
Grey Editions
Daniele Torriglia
Il senso della presenza
2025
Self published