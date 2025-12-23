SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
ATX-Trends: EVN, wienerberger, AT&S, Pierer Mobility ...

23.12.2025, 1329 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Montag nach einem ereignisarmen Handelstag knapp im Plus geschlossen. Im Frühhandel kam der ATX auf 5.252,4 Punkte und übertraf damit das alte Rekordhoch vom Freitag um wenige Zähler. Letztendlich schloss der ATX dann mit plus 0,09 Prozent bei 5.239,39 Einheiten. Der mehr Aktien umfassende ATX Prime kam auf ein Plus von 0,15 Prozent auf 2.600,66 Zähler. Die Wiener Börse hat in der aktuellen Woche nur noch heute Dienstag offen.

Vorweihnachtlich dünn war die Meldungslage. Marktbeobachter verwiesen auf einen ruhigen Handel mit dem näher rückenden Jahreswechsel und den Weihnachtsfeiertagen. Einige institutionelle Investoren haben zudem ihre Bücher für 2025 bereits weitgehend geschlossen. Tatsächlich gab es am Montag im ATX ein paar größere Kursausschläge. EVN sackten um 4,2 Prozent ab. Wienerberger verloren 1,5 Prozent, während Voestalpine um 1,1 Prozent verloren.

Doch auch Gewinne wurden zu Beginn der Weihnachtswoche verzeichnet. Vienna Insurance Group waren 3,8 Prozent höher und damit Spitzenreiter im ATX. AT&S gewannen 3,1 Prozent. Der Leiterplattenhersteller bekommt mit Gerrit Steen mit Wirkung zum 1. Februar 2026 einen neuen Finanzchef. Für Strabag-Titel ging es um 1,7 Prozent aufwärts, OMV folgten mit Gewinnen in Höhe von 1,6 Prozent."


(23.12.2025)

Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Flughafen Wien, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Rosgix, Bawag, Andritz, AT&S, Mayr-Melnhof, voestalpine, Rosenbauer, EVN, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius, Fresenius Medical Care, Siemens.

    Birgit Puck ist Bereichsleiterin Wertpapieraufsicht in der Österreichischen Finanzmarktaufsicht.

    Autor: Mario Tunkowitsch

    Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Flughafen Wien, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Rosgix, Bawag, Andritz, AT&S, Mayr-Melnhof, voestalpine, Rosenbauer, EVN, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius, Fresenius Medical Care, Siemens.

