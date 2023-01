ATX-Trends: Immofinanz, S Immo, Mayr-Melnhof, voestalpine, EVN, RBI, Erste Group ...

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Montag mit Kursgewinnen geschlossen, der ATX stieg um 0,7%. Es war aber insgesamt trotz der freundlichen Stimmung ein eher verhaltenes Geschäft, unter anderem auch ausgelöst durch die Feiern zum Neuen Jahr in China, wo die Börse die ganze Woche geschlossen ist. Im Fokus steht neben der laufenden Berichtssaison in den USA auch weiterhin die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Bereits am Wochenende hatte der niederländische Zentralbankchef und EZB-Ratsmitglied Klaas Knot Medien gegenüber mitgeteilt, dass bei den Sitzungen im Februar und März weitere Leitzinserhöhungen um jeweils 50 Basispunkte beschlossen werden sollten, wodurch er die Aussagen von EZB-Präsidentin Lagarde vom vergangenen Freitag bekräftigte. Ansonsten blieb es von der Unternehmensseite her eher ruhig, die Erste Group bestätigte die Einschätzung von voestalpine als „Accumulate“ und erhöhte das Kursziel von 26,2 Euro auf 33,0 Euro, der Stahlkonzern konnte gestern um 1,9% zulegen. Immofinanz und S immo wollen näher zusammenrücken, die beiden Immobilienunternehmen haben eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet, die einen gemeinsamen Prozess zur Prüfung einer weiteren Angleichung, Koordination, Fusion oder anderer Formen der Integration der beiden Gruppen vorsieht, wie von den beiden Konzernen mitgeteilt wurde. Die CPI Property Group, die an den beiden Unternehmen direkt oder indirekt die Mehrheit hält, wird sich an dem Projekt beteiligen, für S Immo ging es um 1,8% nach oben, Immofinanz konnte 0,5% fester schliessen. Gemischt verlief der gestrige Handel für die großen heimischen Banken, die Bawag konnte um 1,0% vorrücken, für die Erste Group gab es eine Verbesserung von 0,3%, die Raiffeisen Bank International musste hingegen um 0,9% nachgeben. Ans untere Ende der Kursübersicht rutschte AT&S mit einem Minus von 2,7%, auch Do & Co wurde verkauft und endete 1,4% tiefer. Stärkster Wert des gestrigen Handels war EVN mit einem stolzen Zuwachs von 6,1%, auch Semperit wurde gekauft, für den Gummikonzern gab es einen Anstieg von 4,6%. Einen guten Tag hatte auch Mayr-Melnhof, der Kartonhersteller konnte um 3,0% vorrücken, auch RHI Magnesita war gesucht und konnte 2,8% zulegen."

Austrian Stocks in English: ATX TR in Week 3 on a journey; Uniqa, FACC, Erste and Immofinanz last 4 in the tournament

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

