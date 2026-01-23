Kleine Korrektur nach dem All-time-High gestern (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
23.01.2026, 564 Zeichen
Um 11:09 liegt der ATX mit -0.07 Prozent im Minus bei 5541 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 4.03% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +2.62% auf 6.26 Euro, dahinter FACC mit +1.15% auf 11.43 Euro und Bawag mit +1.09% auf 138.8 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24825 ( -0.13%, Ultimo 2025: 24490, 1.50% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.04% auf 141.675 Euro, dahinter SAP mit +1.04% auf 191.82 Euro und Rheinmetall mit +0.95% auf 1807.5 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.01.)
Wiener Börse Party #1079: Kleine ATX-Korrektur am Ende einer weiteren Rekordwoche, Erste 2x über 100, Porr und AT&S vor den Vorhang
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Zumtobel, FACC, Pierer Mobility, Andritz, CA Immo, Lenzing, Mayr-Melnhof, OMV, UBM, SBO, Wiener Privatbank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, adidas, Fresenius Medical Care, Volkswagen Vz., Siemens Energy, Hannover Rück.
Random Partner
wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1079: Kleine ATX-Korrektur am Ende einer weiteren Re...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz, Post wird in Austria 30 Private IR au...
» Börsegeschichte 23.1.: Bank Austria (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Tatjana Aubram, Roland Sinkovits Bell (audio cd.at)
» News zu Kapsch TrafficCom, höheres Kursziel für Bawag, Paul Severin im E...
» Kleine Korrektur nach dem All-time-High gestern (Christian Drastil)
» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Austriacard, FACC, Flughafen Wien...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tatjana Aubram, cyan, Novomatic, Bionte...
» Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram
» ATX-Trends: RBI, AT&S, Bawag ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Mayr-Melnhof und voestalpine vs. RHI und Rosenbau...
- Uniqa und Swiss Re vs. Talanx und Zurich Insuranc...
- BT Group und Vodafone vs. Tele Columbus und Telec...
- ThyssenKrupp und Salzgitter vs. voestalpine und A...
- Callaway Golf und Manchester United vs. Puma und ...
- Silver Standard Resources und Klondike Gold vs. G...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S22/25: Marija Marjanovic
Marija Marjanovic ist Immobilienexpertin und Wiener Buchwurm, wir sprechen über Branchenradar, Aferdita Bogdanovic, die KPMG und dann eine Banken-Journey mit Kommunalkredit, Bank Burgenland und Wie...
Books josefchladek.com
Sasha & Cami Stone
Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
1933
Arts et Métiers Graphiques
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Marjolein Martinot
Riverland
2025
Stanley / Barker
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
23.01.2026, 564 Zeichen
Um 11:09 liegt der ATX mit -0.07 Prozent im Minus bei 5541 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 4.03% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +2.62% auf 6.26 Euro, dahinter FACC mit +1.15% auf 11.43 Euro und Bawag mit +1.09% auf 138.8 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24825 ( -0.13%, Ultimo 2025: 24490, 1.50% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.04% auf 141.675 Euro, dahinter SAP mit +1.04% auf 191.82 Euro und Rheinmetall mit +0.95% auf 1807.5 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.01.)
Wiener Börse Party #1079: Kleine ATX-Korrektur am Ende einer weiteren Rekordwoche, Erste 2x über 100, Porr und AT&S vor den Vorhang
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Zumtobel, FACC, Pierer Mobility, Andritz, CA Immo, Lenzing, Mayr-Melnhof, OMV, UBM, SBO, Wiener Privatbank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, adidas, Fresenius Medical Care, Volkswagen Vz., Siemens Energy, Hannover Rück.
Random Partner
wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1079: Kleine ATX-Korrektur am Ende einer weiteren Re...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz, Post wird in Austria 30 Private IR au...
» Börsegeschichte 23.1.: Bank Austria (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Tatjana Aubram, Roland Sinkovits Bell (audio cd.at)
» News zu Kapsch TrafficCom, höheres Kursziel für Bawag, Paul Severin im E...
» Kleine Korrektur nach dem All-time-High gestern (Christian Drastil)
» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Austriacard, FACC, Flughafen Wien...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tatjana Aubram, cyan, Novomatic, Bionte...
» Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram
» ATX-Trends: RBI, AT&S, Bawag ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Mayr-Melnhof und voestalpine vs. RHI und Rosenbau...
- Uniqa und Swiss Re vs. Talanx und Zurich Insuranc...
- BT Group und Vodafone vs. Tele Columbus und Telec...
- ThyssenKrupp und Salzgitter vs. voestalpine und A...
- Callaway Golf und Manchester United vs. Puma und ...
- Silver Standard Resources und Klondike Gold vs. G...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S22/25: Marija Marjanovic
Marija Marjanovic ist Immobilienexpertin und Wiener Buchwurm, wir sprechen über Branchenradar, Aferdita Bogdanovic, die KPMG und dann eine Banken-Journey mit Kommunalkredit, Bank Burgenland und Wie...
Books josefchladek.com
Sasha & Cami Stone
Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
1933
Arts et Métiers Graphiques
Daniele Torriglia
Il senso della presenza
2025
Self published
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void