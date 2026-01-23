» Kleine Korrektur nach dem All-time-High gestern (Christian Drastil)

23.01.2026, 564 Zeichen

Um 11:09 liegt der ATX mit -0.07 Prozent im Minus bei 5541 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 4.03% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +2.62% auf 6.26 Euro, dahinter FACC mit +1.15% auf 11.43 Euro und Bawag mit +1.09% auf 138.8 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24825 ( -0.13%, Ultimo 2025: 24490, 1.50% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.04% auf 141.675 Euro, dahinter SAP mit +1.04% auf 191.82 Euro und Rheinmetall mit +0.95% auf 1807.5 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.01.)

(23.01.2026)

Wiener Börse Party #1079: Kleine ATX-Korrektur am Ende einer weiteren Rekordwoche, Erste 2x über 100, Porr und AT&S vor den Vorhang

