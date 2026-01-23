SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Kleine Korrektur nach dem All-time-High gestern (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

23.01.2026, 564 Zeichen

Um 11:09 liegt der ATX mit -0.07 Prozent im Minus bei 5541 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 4.03% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +2.62% auf 6.26 Euro, dahinter FACC mit +1.15% auf 11.43 Euro und Bawag mit +1.09% auf 138.8 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24825 ( -0.13%, Ultimo 2025: 24490, 1.50% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.04% auf 141.675 Euro, dahinter SAP mit +1.04% auf 191.82 Euro und Rheinmetall mit +0.95% auf 1807.5 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.01.)


(23.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1079: Kleine ATX-Korrektur am Ende einer weiteren Rekordwoche, Erste 2x über 100, Porr und AT&S vor den Vorhang




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Zumtobel, FACC, Pierer Mobility, Andritz, CA Immo, Lenzing, Mayr-Melnhof, OMV, UBM, SBO, Wiener Privatbank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, adidas, Fresenius Medical Care, Volkswagen Vz., Siemens Energy, Hannover Rück.

Random Partner

wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1079: Kleine ATX-Korrektur am Ende einer weiteren Re...

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz, Post wird in Austria 30 Private IR au...

» Börsegeschichte 23.1.: Bank Austria (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Tatjana Aubram, Roland Sinkovits Bell (audio cd.at)

» News zu Kapsch TrafficCom, höheres Kursziel für Bawag, Paul Severin im E...

» Kleine Korrektur nach dem All-time-High gestern (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Austriacard, FACC, Flughafen Wien...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tatjana Aubram, cyan, Novomatic, Bionte...

» Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram

» ATX-Trends: RBI, AT&S, Bawag ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
ams-Osram und Aixtron vs. 3D Systems und IBM – kommentierter KW 4 Peer Group Watch IT, Elektronik, 3D
Wie adidas, SAP, Zalando, Siemens Energy, Rheinmetall und Siemens Healthineers für Gesprächsstoff im DAX sorgten
RWE und vs. Ballard Power Systems und Verbund – kommentierter KW 4 Peer Group Watch Energie
Mayr-Melnhof und voestalpine vs. RHI und Rosenbauer – kommentierter KW 4 Peer Group Watch Zykliker Österreich
Wie Valneva, Manz, bet-at-home.com, SAP, ThyssenKrupp und K+S für Gesprächsstoff sorgten
ThyssenKrupp und Salzgitter vs. voestalpine und ArcelorMittal – kommentierter KW 4 Peer Group Watch Stahl




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2025
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S22/25: Marija Marjanovic

    Marija Marjanovic ist Immobilienexpertin und Wiener Buchwurm, wir sprechen über Branchenradar, Aferdita Bogdanovic, die KPMG und dann eine Banken-Journey mit Kommunalkredit, Bank Burgenland und Wie...

    Books josefchladek.com

    Sasha & Cami Stone
    Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
    1933
    Arts et Métiers Graphiques

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Marjolein Martinot
    Riverland
    2025
    Stanley / Barker

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Tenmei Kanoh
    New York 1969
    2014
    Ishi Inc.



    Autor: Christian Drastil

    23.01.2026, 564 Zeichen

    Um 11:09 liegt der ATX mit -0.07 Prozent im Minus bei 5541 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 4.03% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +2.62% auf 6.26 Euro, dahinter FACC mit +1.15% auf 11.43 Euro und Bawag mit +1.09% auf 138.8 Euro.

    Zum Vergleich der DAX: 24825 ( -0.13%, Ultimo 2025: 24490, 1.50% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.04% auf 141.675 Euro, dahinter SAP mit +1.04% auf 191.82 Euro und Rheinmetall mit +0.95% auf 1807.5 Euro.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.01.)


    (23.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1079: Kleine ATX-Korrektur am Ende einer weiteren Rekordwoche, Erste 2x über 100, Porr und AT&S vor den Vorhang




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Zumtobel, FACC, Pierer Mobility, Andritz, CA Immo, Lenzing, Mayr-Melnhof, OMV, UBM, SBO, Wiener Privatbank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, adidas, Fresenius Medical Care, Volkswagen Vz., Siemens Energy, Hannover Rück.

    Random Partner

    wienerberger
    wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1079: Kleine ATX-Korrektur am Ende einer weiteren Re...

    » Österreich-Depots: Weekend-Bilanz, Post wird in Austria 30 Private IR au...

    » Börsegeschichte 23.1.: Bank Austria (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Tatjana Aubram, Roland Sinkovits Bell (audio cd.at)

    » News zu Kapsch TrafficCom, höheres Kursziel für Bawag, Paul Severin im E...

    » Kleine Korrektur nach dem All-time-High gestern (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Austriacard, FACC, Flughafen Wien...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tatjana Aubram, cyan, Novomatic, Bionte...

    » Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram

    » ATX-Trends: RBI, AT&S, Bawag ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    ams-Osram und Aixtron vs. 3D Systems und IBM – kommentierter KW 4 Peer Group Watch IT, Elektronik, 3D
    Wie adidas, SAP, Zalando, Siemens Energy, Rheinmetall und Siemens Healthineers für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    RWE und vs. Ballard Power Systems und Verbund – kommentierter KW 4 Peer Group Watch Energie
    Mayr-Melnhof und voestalpine vs. RHI und Rosenbauer – kommentierter KW 4 Peer Group Watch Zykliker Österreich
    Wie Valneva, Manz, bet-at-home.com, SAP, ThyssenKrupp und K+S für Gesprächsstoff sorgten
    ThyssenKrupp und Salzgitter vs. voestalpine und ArcelorMittal – kommentierter KW 4 Peer Group Watch Stahl




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2025
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S22/25: Marija Marjanovic

      Marija Marjanovic ist Immobilienexpertin und Wiener Buchwurm, wir sprechen über Branchenradar, Aferdita Bogdanovic, die KPMG und dann eine Banken-Journey mit Kommunalkredit, Bank Burgenland und Wie...

      Books josefchladek.com

      Sasha & Cami Stone
      Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
      1933
      Arts et Métiers Graphiques

      Daniele Torriglia
      Il senso della presenza
      2025
      Self published

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Claudia Andujar
      Genocídio do Yanomami
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de