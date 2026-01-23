SOCIAL

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Tatjana Aubram, Roland Sinkovits Bell (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> zur Startseite mit allen Blogs

23.01.2026, 1717 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8323/
Tatjana Aubram ist - sagen wir so - vielseitig zwischen Finanzmarkt, Unternehmen und Sport unterwegs. Wir kennen uns über Monika Kovarova-Simecek von der FH St. Pölten, die ja mit ihren Finanzlehrgängen immer wieder im Podcast vorkommt und auch (m)eine Beiratskollegin im ZFA ist. Tatjana wiederum war Studierende bei Monika und später auch eine ihrer Mitarbeiterinnen. Als Tatjana begonnen hat, ihr Wissen auch in Schulen zu vermitteln, war sie seinerzeit ganz spontan der 1. Podcastgast in meinem Aufwärmprojekt für Audio-CD.at. Die Folge hiess "Geldthemen in der Schule", beide hatten wir auch immer wieder in Schulen unterrichtet. Gemeinsam haben wir auch das "Tennis aktiv Faible" aktiv, bei Tatjana geht es zusätzlich stark ins Wissenschaftliche, dies zwischen Wirtschaft und Sport und so rede ich mit der Sportwissenschaftsstudentin u.a. über ein EU-Projekt, die Meduni, die Boku, ein Roundtable für den WIENER bei der Wiener Privatbank, die Sporthalle Wien, Lauftechnikanalysen, Lagen-Schwimmen und viel mehr.

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8321
- ATX deutlich fester und auf All-time-High-Kurs
- Do&Co, Porr und FACC gesucht
- Roland Sinkovits läutet die Opening Bell für Donnerstag. Der Niederlassungsleiter Österreich bei Flossbach von Storch ist mit Topjobs in diversen KAGs und Aufgaben bei der ÖVFA stets nahe am ATX drangewesen. Und heute gibt es vielleicht ein neues All-time-High einzuläuten ...
- AT&S investiert
- Ringana setzt auf Post
- cyan vertieft Polen-Kooperation
- Awards für Novomatic
- Frankfurt: DAX deutlich fester, VW gesucht

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.01.)


(23.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1079: Kleine ATX-Korrektur am Ende einer weiteren Rekordwoche, Erste 2x über 100, Porr und AT&S vor den Vorhang




 

Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Zumtobel, FACC, Pierer Mobility, Andritz, CA Immo, Lenzing, Mayr-Melnhof, OMV, UBM, SBO, Wiener Privatbank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, adidas, Fresenius Medical Care, Volkswagen Vz., Siemens Energy, Hannover Rück.

Porr
Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

    Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Zumtobel, FACC, Pierer Mobility, Andritz, CA Immo, Lenzing, Mayr-Melnhof, OMV, UBM, SBO, Wiener Privatbank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, adidas, Fresenius Medical Care, Volkswagen Vz., Siemens Energy, Hannover Rück.

    Porr
    Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

