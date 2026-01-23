Nachlese: Tatjana Aubram, Roland Sinkovits Bell (audio cd.at)
23.01.2026, 1717 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8323/
Tatjana Aubram ist - sagen wir so - vielseitig zwischen Finanzmarkt, Unternehmen und Sport unterwegs. Wir kennen uns über Monika Kovarova-Simecek von der FH St. Pölten, die ja mit ihren Finanzlehrgängen immer wieder im Podcast vorkommt und auch (m)eine Beiratskollegin im ZFA ist. Tatjana wiederum war Studierende bei Monika und später auch eine ihrer Mitarbeiterinnen. Als Tatjana begonnen hat, ihr Wissen auch in Schulen zu vermitteln, war sie seinerzeit ganz spontan der 1. Podcastgast in meinem Aufwärmprojekt für Audio-CD.at. Die Folge hiess "Geldthemen in der Schule", beide hatten wir auch immer wieder in Schulen unterrichtet. Gemeinsam haben wir auch das "Tennis aktiv Faible" aktiv, bei Tatjana geht es zusätzlich stark ins Wissenschaftliche, dies zwischen Wirtschaft und Sport und so rede ich mit der Sportwissenschaftsstudentin u.a. über ein EU-Projekt, die Meduni, die Boku, ein Roundtable für den WIENER bei der Wiener Privatbank, die Sporthalle Wien, Lauftechnikanalysen, Lagen-Schwimmen und viel mehr.
Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8321
- ATX deutlich fester und auf All-time-High-Kurs
- Do&Co, Porr und FACC gesucht
- Roland Sinkovits läutet die Opening Bell für Donnerstag. Der Niederlassungsleiter Österreich bei Flossbach von Storch ist mit Topjobs in diversen KAGs und Aufgaben bei der ÖVFA stets nahe am ATX drangewesen. Und heute gibt es vielleicht ein neues All-time-High einzuläuten ...
- AT&S investiert
- Ringana setzt auf Post
- cyan vertieft Polen-Kooperation
- Awards für Novomatic
- Frankfurt: DAX deutlich fester, VW gesucht
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.01.)
Wiener Börse Party #1079: Kleine ATX-Korrektur am Ende einer weiteren Rekordwoche, Erste 2x über 100, Porr und AT&S vor den Vorhang
