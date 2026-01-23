SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

23.01.2026, 1806 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8323/

Tatjana Aubram ist - sagen wir so - vielseitig zwischen Finanzmarkt, Unternehmen und Sport unterwegs. Wir kennen uns über Monika Kovarova-Simecek von der FH St. Pölten, die ja mit ihren Finanzlehrgängen immer wieder im Podcast vorkommt und auch (m)eine Beiratskollegin im ZFA ist. Tatjana wiederum war Studierende bei Monika und später auch eine ihrer Mitarbeiterinnen. Als Tatjana begonnen hat, ihr Wissen auch in Schulen zu vermitteln, war sie seinerzeit ganz spontan der 1. Podcastgast in meinem Aufwärmprojekt für Audio-CD.at. Die Folge hiess "Geldthemen in der Schule", beide hatten wir auch immer wieder in Schulen unterrichtet. Gemeinsam haben wir auch das "Tennis aktiv Faible" aktiv, bei Tatjana geht es zusätzlich stark ins Wissenschaftliche, dies zwischen Wirtschaft und Sport und so rede ich mit der Sportwissenschaftsstudentin u.a. über ein EU-Projekt, die Meduni, die Boku, ein Roundtable für den WIENER bei der Wiener Privatbank, die Sporthalle Wien, Lauftechnikanalysen, Lagen-Schwimmen und viel mehr.

Monika Kovarova Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/4455

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople" 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


(23.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1079: Kleine ATX-Korrektur am Ende einer weiteren Rekordwoche, Erste 2x über 100, Porr und AT&S vor den Vorhang




 

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/2ovSiAUkutw0QMHqQxenC4 Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram -

