» Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram

Tatjana Aubram ist - sagen wir so - vielseitig zwischen Finanzmarkt, Unternehmen und Sport unterwegs. Wir kennen uns über Monika Kovarova-Simecek von der FH St. Pölten, die ja mit ihren Finanzlehrgängen immer wieder im Podcast vorkommt und auch (m)eine Beiratskollegin im ZFA ist. Tatjana wiederum war Studierende bei Monika und später auch eine ihrer Mitarbeiterinnen. Als Tatjana begonnen hat, ihr Wissen auch in Schulen zu vermitteln, war sie seinerzeit ganz spontan der 1. Podcastgast in meinem Aufwärmprojekt für Audio-CD.at. Die Folge hiess "Geldthemen in der Schule", beide hatten wir auch immer wieder in Schulen unterrichtet. Gemeinsam haben wir auch das "Tennis aktiv Faible" aktiv, bei Tatjana geht es zusätzlich stark ins Wissenschaftliche, dies zwischen Wirtschaft und Sport und so rede ich mit der Sportwissenschaftsstudentin u.a. über ein EU-Projekt, die Meduni, die Boku, ein Roundtable für den WIENER bei der Wiener Privatbank, die Sporthalle Wien, Lauftechnikanalysen, Lagen-Schwimmen und viel mehr.



