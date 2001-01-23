SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 23.1.: Bank Austria (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

23.01.2026, 477 Zeichen

Indexumstellungen:
23.01.2001: Bank Austria (Stämme) scheidet aus dem ATX aus

Bisher gab es an einem 23. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 23.01. beträgt -0,06%. Der beste 23.01. fand im Jahr 2012 mit 3,49% statt, der schlechteste 23.01. im Jahr 2008 mit -2,20%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 23.01. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.01.)


(23.01.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1079: Kleine ATX-Korrektur am Ende einer weiteren Rekordwoche, Erste 2x über 100, Porr und AT&S vor den Vorhang




 

    #gabb #2025
      #gabb #2025
