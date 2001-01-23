Börsegeschichte 23.1.: Bank Austria (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at
23.01.2026, 477 Zeichen
Indexumstellungen:
23.01.2001: Bank Austria (Stämme) scheidet aus dem ATX aus
Bisher gab es an einem 23. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 23.01. beträgt -0,06%. Der beste 23.01. fand im Jahr 2012 mit 3,49% statt, der schlechteste 23.01. im Jahr 2008 mit -2,20%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 23.01. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.01.)
