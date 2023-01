» ATX-Trends: UBM, Marinomed, RBI, AT&S ...

30.01.2023, 3335 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse ist am Freitag mit klaren Gewinnen aus dem Handel gegangen, der heimische Leitindex ATX schloss um 1,1% höher und verzeichnete damit den sechsten Gewinntag in Folge, auf die gesamte Woche gesehen bedeutete das einen Zuwachs von 1,4%. Von den einzelnen Unternehmen gab es am österreichischen Markt am Freitag nur wenig Neuigkeiten, bei den Einzeltiteln konnte sich AT & S um 0,8% verbessern, die schwachen Ergebnisse von Intel zeigten also keine nachhaltigen Auswirkungen auf den Titel, das war ja im Vorfeld von Analysten so befürchtet worden. Die Erste Group revidierte das Kursziel für UBM Development von 40,0 Euro auf 38,0 Euro nach unten, die Kaufempfehlung wurde hingegen bestätigt, für den Immobilienentwickler brachte der Handel einen leichten Rückgang von 0,3%. Die großen heimischen Banken hatten überwiegend einen schwachen Tag, die Bawag erlitt ein kleines Minus von 0,2%, die Erste Group konnte sich hingegen um 1,0% verbessern doch für die Raiffeisen Bank International ging es um 0,6% nach unten. Einer guten Nachfrage konnten sich hingegen die Ölwerte erfreuen, die OMV erzielte ein stolzes Plus von 2,5%, für Schoeller-Bleckmann ging es um 0,5% nach oben.



Ans untere Ende der Kursübersicht rutschte zum Wochenausklang Marinomed, das Biotechnologieunternehmen endete mit einem Abschlag von 3,4%, auch Rosenbauer wurde verkauft, für den Feuerwehrausrüster ging es um 3,3% nach unten. Ebenfalls zu den Verlierern zählte Polytec, der Autozulieferer musste um 2,0% nachgeben. An der Spitze der Kursübersicht konnte sich Andritz den zweiten Platz hinter der OMV sichern, für den Anlagenbauer brachte der Handel eine Verbesserung von 2,0%. Ebenfalls gesucht war s Immo, für diesen Titel ging es am Freitag um gleichfalls 2,0% nach oben, nach dem deutlichen Verlust zur Wochenmitte konnte das Immobilienunternehmen die Erholung fortsetzen. Auch voestalpine konnte sich in den Reigen der Gewinner einreihen, für den Stahlkonzern gab es einen Zuwachs von 1,8%. Für diese Woche stehen Mittwoch die Ergebnisse für das abgelaufene Jahr von Raiffeisen Bank International auf dem Programm, am Donnerstag folgen die Jahresergebnisse von OMV sowie die Ergebnisse des dritten Quartals von AT & S."

Unternehmensmeldungen:

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj hat Sanktionen gegen 185 Unternehmen und Personen in Kraft gesetzt, denen er vorwirft, Russland im Krieg zu unterstützen.

Von den Sanktionen betroffen sind unter anderem die russischen Leasingtöchter der Raiffeisen. In einer Stellungnahme der Raiffeisenbank International zu den Sanktionen hieß es am Sonntag: „Die politische Entscheidung der ukrainischen Regierung, rund 30 russische Leasingunternehmen, darunter die Raiffeisen Leasing Russland, auf eine Sanktionsliste zu setzen, bedeutet, dass geleaste Güter der Kunden der Raiffeisen Leasing Russland auf ukrainischem Territorium beschlagnahmt werden können.“ Vermögenswerte in der Ukraine habe die Leasing Russland nicht.



Weiters betonte ein Sprecher der Bank, dass die Raiffeisen Leasing Russland eine 100-prozentige Tochter der Raiffeisenbank Russland sei. „Das von ihr finanzierte Leasingvolumen betrug Ende Dezember des Vorjahres 362 Mio. Euro. Seit Ausbruch des Krieges schließt sie keine neuen Leasingverträge mehr ab“, so die RBI in ihrem Statement.

(30.01.2023)

