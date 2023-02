Nachlese: AT&S , RHI Magnesita, Christian von Banhans (Christian Drastil)

03.02.2023, 1566 Zeichen

- Börsepeople-Aufsteiger(in) des Tages; 30 (89) S4/22: Andreas Grassauer (01.02.23)

- iIn Folge S3/102 geht es am Beispiel AT&S darum, ob man sich in eine Aktie verlieben darf, hier gehe ich nach der Gewinnwarnung ins Detail

- weiters geht es um die Einflüsse von RHI Magnesita & tba auf die ATX-Beoliste

- heute erscheint der Podcast erst gegen 18 Uhr

- Christian von Banhans, der dieser Tage den virtuellen Mobilfunker Spusu beim Going to market in UK begleiten darf und 2015 beim M&A-Deal eines Unternehmen aus dem börsennotierten Telefonica-Konzern federführend beteiligt war, ist mein letzter Gast in Season 4. Wir sprechen über eine Jugend in London (Christians Vater war Topmanager bei der Erste Group in London), über Vorlieben für Mathematik und Telekommunikation und natürlich auch ausführlich über Spusu bzw. wie Spusu mit Multiconnect zusammenhängt. Christian erzählt über Spusu Italien und die geplanten Massnahmen in UK und ich hole auch weit in Richtung Sport aus, ist doch Spusu als Sponsor omnipräsent, zB am Tag der Aufnahme als Main Partner in Cortina d'Ampezzo. Und: Auch in diesem Talk taucht der Ruderclub Lia aus Wien Donaustadt auf. HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3901/

Austrian Stocks in English: ATX TR in week 5 unchanged at high levels, but RHI Magnesita changes the Index Picture

