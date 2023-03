Börsepeople im Podcast S5/16: Klaus della Torre

Klaus della Torre ist Head of Equity Sales and Electronic Sales Trading bei der RBI sowie doppelter Frontman: Zum einen bei der anstehenden RBI-Kapitalmarktkonferenz in Zürs, zum anderen beim ebenfalls anstehenden U4-Konzert seiner Kapitalmarktformation "Hauptsoch Gsund". Darüber sprechen wir natürlich, aber ebenso über digitale, hybride und endlich auch wieder physische Konferenzen, Lockdowns, ein Sportbuch von Klaus, das ich verreissen sollte und zum Schluss singen wir auf Fehlfarben-Basis den Börsegeschichte-Jingle "Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, CD voran" ein. Thx, Sir. - https://www.rbinternational.com/de/raiffeisen.html - Kapitalmarktband "Hauptsoch Gsund", Charity am 23. März um 19:00 im legendären U4: https://www.eventbrite.at/e/hauptsoch-gsund-brass-it-tickets-510045238037 About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 5 umfasst unter dem Motto „23 Börsepeople“ wieder 23 Talks Presenter der Season 5 ist die Freisinger Holding AG. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Nach den ersten drei Seasons führte Thomas Tschol und gewann dafür einen Number One Award für 2022. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert. Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: https://podcasts.apple.com/at/podcast/audio-cd-at-indie-podcasts-wiener-boerse-sport-musik-und-mehr/id1484919130 .

Klaus della Torre ist Head of Equity Sales and Electronic Sales Trading bei der RBI sowie doppelter Frontman: Zum einen bei der anstehenden RBI-Kapitalmarktkonferenz in Zürs, zum anderen beim ebenfalls anstehenden U4-Konzert seiner Kapitalmarktformation "Hauptsoch Gsund". Darüber sprechen wir natürlich, aber ebenso über digitale, hybride und endlich auch wieder physische Konferenzen, Lockdowns, ein Sportbuch von Klaus, das ich verreissen sollte und zum Schluss singen wir auf Fehlfarben-Basis den Börsegeschichte-Jingle "Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, CD voran" ein. Thx, Sir.

Börsepeople Podcast

Börsepeople im Podcast S4/03: Joe Brunner

Börsepeople im Podcast S5/09: Christina Weidinger

Börsepeople im Podcast S4/06: Julia Pleschke

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Agrana(1)

Star der Stunde: Pierer Mobility 1.63%, Rutsch der Stunde: Marinomed Biotech -1.96%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: AT&S(4), OMV(2), Kontron(1), voestalpine(1)

Star der Stunde: Bawag 1.59%, Rutsch der Stunde: Marinomed Biotech -0.78%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(1), Andritz(1), Verbund(1), EVN(1)

Star der Stunde: Agrana 2.05%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -0.48%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: SBO(1)

Star der Stunde: Semperit 3.93%, Rutsch der Stunde: Immofinanz -1.65%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(1)

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: Profit Taking in Week 8, but new Highs for Do&Co und a fat beat for Austrian Post

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

Shōji Ueda

Children the Year Around (植田 正治 童暦 映像の現代3)

1971

Chuo-koron-sha



Grasso’s Machinefabrieken NV

100 jaar Grasso / 100 années Grasso / 100 Jahre Grasso

1958

Grasso’s Machinefabrieken NV



Katrien de Blauwer

I Close My Eyes, Then I Drift Away

2019

Libraryman



George Appletree

The Portuguese

2022

Self published



Julieta Averbuj

El juego de la madalena

2022

Fuego Books