15. Aktienturnier by IRW-Press: Ausgangssituation und Last 16 (Christian Drastil)

Um 11:24 liegt der ATX TR mit +1.02 Prozent im Plus bei 6877 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 4.24% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +4.08% auf 28.675 Euro, dahinter Agrana mit +2.31% auf 16.575 Euro und Wienerberger mit +2.05% auf 25.88 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15700 (+0.35%, Ultimo 2022: 13923, 12.76% ytd).

Die April-Ausgaben des #gabb sind präsentiert von IRW-Press (Podcast mit IRW-Chef Joe Brunner hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/3731 ) , eine aktuelle News betrifft Europas Bergbau: Miningscout - Europas Bergbau vor Comeback?

Immer wieder an dieser Stelle bringe ich nun die Formkurve. Wir zeigen die jüngsten 7 Handelstage und intraday. Die Zahl in den Kästen ist der gerundete Prozentwert. Und dann rankt unser Robot, reinsehen unter https://boerse-social.com/bsngine/form/atx bzw. in der 2. Welle unter https://boerse-social.com/bsngine/form/at

In der Vorwoche startete auch das 15. Aktienturnier by IRW-Press wieder mit 32er-Raster und vier Gesetzten. https://boerse-social.com/tournament . Ausgangssituation:Titelverteidiger Erste Group sowie Palfinger und Mayr-Melnhof (je 2 Siege) können gemäss Regelwerk den Wanderpokal für immer heimholen. In der Rangliste liegen nach vierzehn Turnieren FACC, Mayr-Melnhof und Palfinger bei je 59 Punkten, die Post bei 58 Punkten. Der Sieger eines Turniers bekommt 15 Punkte, der zweite Finalist 10 Punkte, Halbfinalisten 6 Punkte, Viertelfinalisten 3 Punkte und Achtelfinalisten einen Punkt. Sollte nicht eine Titelvertedigung (jetzt Erste Group) oder ein dritter Sieg (bisher 2: Palfinger und Mayr-Melnhof) gelingen, ist das erste Unternehmen über 100 Punkte ebenfalls der Wanderpokal-Heimholer.

Und das waren die Ergebnisse der Runde 1 im 15. Aktienturnier, woraus sich folgende 8 Achtelfinalpaarungen ergeben haben:

Mayr-Melnhof vs. Uniqa:

Mayr-Melnhof hatte in Runde 1 ein Freilos, Uniqa besiegte in Runde 1 Pierer Mobility mit 1.93% zu -1.26%.

Mayr-Melnhof ( Akt. Indikation: 151,40 /152,00, 1,95%)

Uniqa ( Akt. Indikation: 7,99 /8,00, 1,07%)



RBI vs. Do&Co:

RBI besiegte in Runde 1 DO&CO mit 0.42% zu -0.19%, Telekom Austria besiegte in Runde 1 S Immo mit 1.15% zu -4.22%.

RBI ( Akt. Indikation: 14,06 /14,09, -1,02%)

Telekom Austria ( Akt. Indikation: 7,11 /7,13, 1,28%)

Verbund vs. VIG

Verbund besiegte in Runde 1 Frequentis mit 1.62% zu 0.32%, VIG besiegte in Runde 1 AT&S mit 2.42% zu -4.55%.

Verbund ( Akt. Indikation: 82,75 /82,85, 1,85%)

VIG ( Akt. Indikation: 25,60 /25,70, 1,18%)



Kontron vs. Post:

Kontron besiegte in Runde 1 Wienerberger mit -3.98% zu -4.80%, Österreichische Post hatte in Runde 1 ein Freilos.

Kontron ( Akt. Indikation: 18,21 /18,25, -0,65%)

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 34,70 /34,80, 1,61%)



FACC vs. Immofinanz:

FACC hatte in Runde 1 ein Freilos, Immofinanz besiegte in Runde 1 Evotec mit 4.10% zu 3.58%.

FACC ( Akt. Indikation: 7,15 /7,20, 1,49%)

Immofinanz ( Akt. Indikation: 13,52 /13,58, 0,67%)

Flughafen Wien vs. Erste Group:

Flughafen Wien besiegte in Runde 1 Agrana mit -0.13% zu -0.92%, Erste Group besiegte in Runde 1 Porr mit 2.03% zu -0.15%.

Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 39,35 /39,60, 0,06%)

Erste Group ( Akt. Indikation: 31,05 /31,09, -0,16%)



Valneva vs. Strabag:

Valneva besiegte in Runde 1 Andritz mit 6.20% zu -4.49%., Strabag besiegte in Runde 1 Varta AG mit -1.39% zu -3.29%.

Valneva ( Akt. Indikation: 5,12 /5,12, -0,37%)

Strabag ( Akt. Indikation: 39,05 /39,15, 0,51%)

Amag vs. Palfinger:

Amag besiegte in Runde 1 CA Immo mit 0.27% zu -0.20%, Palfinger hatte in Runde 1 ein Freilos.

Amag ( Akt. Indikation: 36,40 /36,80, -0,54%)

Palfinger ( Akt. Indikation: 28,80 /28,90, 4,72%)mo mit 0.27% zu -0.20%, Palfinger hatte in Runde 1 ein Freilos.

