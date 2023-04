ATX-Trends: Mayr-Melnhof, DO&CO, Bawag, RHI Magnesita, Erste, RBI ...

26.04.2023, 2020 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Verlusten geschlossen, im Späthandel brachte eine negative Stimmung an der Wall Street Gegenwind, aber bereits am Vormittag wurden Abgaben verzeichnet, letztendlich endete der ATX mit einem Rückgang von 0,8%. Auf Unternehmensseite standen hierzulande frische Quartalszahlen im Zentrum. So hat die BAWAG ihren Gewinn im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 26 Prozent gesteigert, das Ergebnis je Aktie vergrößerte sich um 36 Prozent von 1,24 auf 1,69 Euro pro Titel, auffällig war die sehr niedrige Quote in Non-Performing-Loans, die deutlich unter den Erwartungen blieb. Auf Grund der allgemein schlechten europaweiten Stimmung in dem Sektor musste die Aktie aber abgeben, nach dem deutlichen Zuwachs des Vortages gab es gestern ein Minus von 3,2%. Auch die beiden anderen großen heimischen Banken mussten Verluste hinnehmen, für die Erste Group ging es um 1,1% nach unten, die Raiffeisen Bank International verzeichnete einen Abschlag von 1,8%. Ein deutliches Minus von 4,6% gab es für Mayr-Melnhof nach der Zahlenvorlage, bei dem Kartonhersteller brach der Periodenüberschuss im Vergleich zum Vorjahresquartal um 56 Prozent auf 34,9 Millionen Euro ein, allgemein war ein schwächeres Ergebnis erwartet und von dem Unternehmen auch so kommuniziert worden, das Ausmaß des Rückganges fiel dann doch etwas höher aus als angenommen.



Auch RHI Magnesita musste nach dem starken Vortag nachgeben, für den Feuerfestkonzern gab es ein Minus von 2,3%. Abschläge gab es auch für die Ölwerte, OMV schloss mit einer 0,5% tieferen Notierung, für Schoeller-Bleckmann ging es um 1,8% nach unten. An die Spitze der Kursübersicht konnte sich gestern Do & Co setzen, das Cateringunternehmen schaffte eine Verbesserung von 2,6%, auch die Strabag wurde gekauft, der Baukonzern schaffte den zweiten guten Tag in Folge und konnte um 2,3% zulegen. Gut nachgefragt war Kapsch TrafficCom, für den Mautsystemanbieter gab es eine Verbesserung von 2,0%."

(26.04.2023)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S4/51: Best in Parking-IPO in Wien fällt aus, Best in Parkring bleibt, Foto-Spoiler für morgen

Bildnachweis

1.





Aktien auf dem Radar:Semperit, Addiko Bank, Verbund, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Polytec Group, CA Immo, Oberbank AG Stamm, AT&S, Rosenbauer, Cleen Energy, Gurktaler AG Stamm, Lenzing, Rath AG, UBM, Warimpex, Flughafen Wien, Telekom Austria, Agrana, Wolford, EVN, Frequentis, Immofinanz, Mayr-Melnhof, Österreichische Post, Strabag, Uniqa, VIG, Wienerberger.

Random Partner Österreichische Post

Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern. >> Besuchen Sie 64 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» BSN Spitout Wiener Börse: Lenzing dreht nach sieben Tagen

» Österreich-Depots: Bawag weiter aufgestockt (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 27.4.: Extremes zu Erste Group, VIG und ATX (Börse Gesc...

» Zahlen von Strabag, Andritz, Amag, Polytec, Warimpex, News von MM, Resea...

» Wiener Börse Plausch S4/51: Best in Parking-IPO in Wien fällt aus, Best ...

» 15. Aktienturnier: VIG vs. Palfinger heute und morgen im Finale, gewinnt...

» Nachlese: Wortspenden Magnus Brunner und Wolfgang Matejka (Christian Dra...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Do&Co, UBM und RBI gesucht, IRW-News zu M...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Porsche, Meta, ChatGPT, Telekom Austria

» ATX-Trends: FACC, Porr, Pierer Mobility, UBM ...