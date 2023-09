ATX-Trends: Porr, Austriacard, SBO, OMV, RBI, Erste ...

05.09.2023, 1760 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat den Handel am Montag mit moderaten Zuwächsen beendet. Der ATX stand zum Handelsschluss um 0,26 Prozent höher bei 3.179,13 Punkten. Nach klareren Kursgewinnen im Vormittagshandel war der Leitindex im Verlauf sukzessive zurückgefallen, bevor es dann wieder etwas aufwärtsging. Der ATX Prime legte um 0,25 Prozent auf 1.609,58 Zähler zu. Ein ähnliches Bild zeigte sich auch im europäischen Umfeld. Zwar hatten zunächst positive Vorgaben aus Asien gestützt, wo die Marktakteure auf eine Entspannung im chinesischen Immobiliensektor hoffen. Da an den Börsen in den USA am Feiertag "Labor Day" kein Handel stattfand, fehlte es in Folge an weiteren Impulsen. In Europa stand das Sentix-Investorenvertrauen auf der Agenda, dieses hatte jedoch keinen Einfluss auf das Geschehen an den Aktienmärkten. Nach einer Aufhellung im Vormonat fiel der Konjunkturindikator um 2,6 Punkte auf minus 21,5 Zähler und damit etwas stärker als im Vorfeld von Analysten erwartet. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Konjunkturaussichten wurden ungünstiger bewertet.



Unternehmensseitig gestaltete sich die heimische Nachrichtenlage zu Wochenbeginn äußerst dünn. Bei den Einzelwerten verbuchten Porr mit plus 1,8 Prozent die größten Gewinne, dem gegenüber standen Austriacard mit Abgaben von 3,5 Prozent. Zuwächse gab es am Montag zudem bei heimischen Banken wie RBI (plus 0,6 Prozent), Bawag (plus 0,9 Prozent) und Erste Group (plus 0,7 Prozent) zu beobachten. Tiefer schlossen hingegen die in Wien notierten Ölwerte, die am Freitag deutlich zugelegt hatten. SBO- und OMV-Aktien verloren zum Wochenauftakt letztlich jeweils 0,4 Prozent. Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn in der Nähe mehrmonatiger Höchststände gehalten.."

(05.09.2023)

