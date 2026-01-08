Nachlese: Michael Lielacher, Barbara Potisk-Eibensteiner, Christian Drastil (audio cd.at)

08.01.2026, 1426 Zeichen

Mein 23. Gast in Season 22 bin zum 6. Mal in der Börsepeople-Serie ich selbst, diesmal mit dem Zusatz MD für Martina Draper, die mich für ihren "Martina und Menschen"-Podcast interviewt hat. Hier Martinas Teaser: "Was es braucht, um als Unternehmer erfolgreich zu sein: Wie Christian Drastil 21 Podcastfolgen pro Woche produziert. Was echte Positionierung bedeutet. Warum Authentizität ein Businessfaktor ist, Die Rolle von Connections und Networking. Mut, Klarheit und strategisches Entscheiden. Warum Cross-Over-Denken Unternehmer erfolgreicher macht. Durchhaltevermögen als unterschätzter Erfolgshebel."

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8268/

Was Michael Lielacher vor 10 Jahren zum ATX-25er sagte

https://audio-cd.at/page/podcast/8265/

Was Barbara Potisk-Eibensteiner, damals RHI, heute Post, vor 10 Jahren zum ATX-25er sagte

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8263

- ATX schon wieder fester

- Ab Mittag Drei-Königs-Springen an der Wiener Börse

- Agrana, Pierer Mobility, RBI gesucht

- Hans Lang läutet die Opening Bell für Dienstag. Der neue IR-Mann von Reploid (Number One Börseneuling 2025) ist nach 20 Folgen des Private Investor Relations Podcast http://www.audio-cd.at/pir bisher meistgehört

- Frankfurt: DAX ebenfalls auf All-time-High, Daimler Truck vorne





(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.01.)

(08.01.2026)

Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt positiv auf, Germanys Stock Party läuft, Bell Marija Marjanovic

