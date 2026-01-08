SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Michael Lielacher, Barbara Potisk-Eibensteiner, Christian Drastil (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

08.01.2026, 1426 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8266/
Mein 23. Gast in Season 22 bin zum 6. Mal in der Börsepeople-Serie ich selbst, diesmal mit dem Zusatz MD für Martina Draper, die mich für ihren "Martina und Menschen"-Podcast interviewt hat. Hier Martinas Teaser: "Was es braucht, um als Unternehmer erfolgreich zu sein: Wie Christian Drastil 21 Podcastfolgen pro Woche produziert. Was echte Positionierung bedeutet. Warum Authentizität ein Businessfaktor ist, Die Rolle von Connections und Networking. Mut, Klarheit und strategisches Entscheiden. Warum Cross-Over-Denken Unternehmer erfolgreicher macht. Durchhaltevermögen als unterschätzter Erfolgshebel."

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8268/
Was Michael Lielacher vor 10 Jahren zum ATX-25er sagte

https://audio-cd.at/page/podcast/8265/
Was Barbara Potisk-Eibensteiner, damals RHI, heute Post, vor 10 Jahren zum ATX-25er sagte

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8263
- ATX schon wieder fester
- Ab Mittag Drei-Königs-Springen an der Wiener Börse
- Agrana, Pierer Mobility, RBI gesucht
- Hans Lang läutet die Opening Bell für Dienstag. Der neue IR-Mann von Reploid (Number One Börseneuling 2025) ist nach 20 Folgen des Private Investor Relations Podcast http://www.audio-cd.at/pir bisher meistgehört
- Frankfurt: DAX ebenfalls auf All-time-High, Daimler Truck vorne

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.01.)


(08.01.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt positiv auf, Germanys Stock Party läuft, Bell Marija Marjanovic




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger.

    Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger.

