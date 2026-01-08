Nachlese: Michael Lielacher, Barbara Potisk-Eibensteiner, Christian Drastil (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
08.01.2026, 1426 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8266/
Mein 23. Gast in Season 22 bin zum 6. Mal in der Börsepeople-Serie ich selbst, diesmal mit dem Zusatz MD für Martina Draper, die mich für ihren "Martina und Menschen"-Podcast interviewt hat. Hier Martinas Teaser: "Was es braucht, um als Unternehmer erfolgreich zu sein: Wie Christian Drastil 21 Podcastfolgen pro Woche produziert. Was echte Positionierung bedeutet. Warum Authentizität ein Businessfaktor ist, Die Rolle von Connections und Networking. Mut, Klarheit und strategisches Entscheiden. Warum Cross-Over-Denken Unternehmer erfolgreicher macht. Durchhaltevermögen als unterschätzter Erfolgshebel."
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8268/
Was Michael Lielacher vor 10 Jahren zum ATX-25er sagte
https://audio-cd.at/page/podcast/8265/
Was Barbara Potisk-Eibensteiner, damals RHI, heute Post, vor 10 Jahren zum ATX-25er sagte
Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8263
- ATX schon wieder fester
- Ab Mittag Drei-Königs-Springen an der Wiener Börse
- Agrana, Pierer Mobility, RBI gesucht
- Hans Lang läutet die Opening Bell für Dienstag. Der neue IR-Mann von Reploid (Number One Börseneuling 2025) ist nach 20 Folgen des Private Investor Relations Podcast http://www.audio-cd.at/pir bisher meistgehört
- Frankfurt: DAX ebenfalls auf All-time-High, Daimler Truck vorne
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.01.)
Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt positiv auf, Germanys Stock Party läuft, Bell Marija Marjanovic
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger.
Random Partner
Pierer Mobility AG
Die Pierer Mobility-Gruppe ist Europas führender „Powered Two-Wheeler“-Hersteller (PTW). Mit ihren Motorrad-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und Gasgas zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den europäischen Technologie- und Marktführern.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 9.1.: Bitte wieder so wie 1996 (Börse Geschichte) (Börse...
» Nachlese: Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner, Michael Marek Augenmedizin ...
» News: Neue Aktie im direct market, News zu Post, Research zu wienerberge...
» Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, FACC und Pierer Mobility ges...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner
» Börsepeople im Podcast S22/24: Viktoria Gass
» ATX-Trends: AT&S, wienerberger, Frequentis ...
» Wiener Börse Party #1068: ATX leicht fester, warum die Post zu erwähnen ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX gibt am Freitag 0,16 Prozent ab
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Heid steigt mehr a...
- Wie Heid AG, Gurktaler AG Stamm, Wolford, Mayr-Me...
- Wie OMV, CA Immo, Strabag, DO&CO, VIG und CPI Eur...
- ATX charttechnisch: Es ist mit einer Verlangsamun...
- Fazits zu EVN, CA Immo, SBO, Ausblick auf kommend...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #17: Mit Robert Gillinger und den Mitmachinfos zu unserem Finanzfilm-Award Golden Finance Cut
Robert Gillinger vom Börse Express ist natürlich wieder unser 50:50-Partner beim 2. Österreichischen Aktientag (http://www.boersentag.at) am 1...
Books josefchladek.com
Wassili und Hans Luckhardt
Zur neuen Wohnform
1930
Bauwelt-Verlag
Krass Clement
Født af mørket
2025
Gyldendal
Sasha & Cami Stone
Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
1933
Arts et Métiers Graphiques
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
08.01.2026, 1426 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8266/
Mein 23. Gast in Season 22 bin zum 6. Mal in der Börsepeople-Serie ich selbst, diesmal mit dem Zusatz MD für Martina Draper, die mich für ihren "Martina und Menschen"-Podcast interviewt hat. Hier Martinas Teaser: "Was es braucht, um als Unternehmer erfolgreich zu sein: Wie Christian Drastil 21 Podcastfolgen pro Woche produziert. Was echte Positionierung bedeutet. Warum Authentizität ein Businessfaktor ist, Die Rolle von Connections und Networking. Mut, Klarheit und strategisches Entscheiden. Warum Cross-Over-Denken Unternehmer erfolgreicher macht. Durchhaltevermögen als unterschätzter Erfolgshebel."
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8268/
Was Michael Lielacher vor 10 Jahren zum ATX-25er sagte
https://audio-cd.at/page/podcast/8265/
Was Barbara Potisk-Eibensteiner, damals RHI, heute Post, vor 10 Jahren zum ATX-25er sagte
Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8263
- ATX schon wieder fester
- Ab Mittag Drei-Königs-Springen an der Wiener Börse
- Agrana, Pierer Mobility, RBI gesucht
- Hans Lang läutet die Opening Bell für Dienstag. Der neue IR-Mann von Reploid (Number One Börseneuling 2025) ist nach 20 Folgen des Private Investor Relations Podcast http://www.audio-cd.at/pir bisher meistgehört
- Frankfurt: DAX ebenfalls auf All-time-High, Daimler Truck vorne
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.01.)
Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt positiv auf, Germanys Stock Party läuft, Bell Marija Marjanovic
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger.
Random Partner
Pierer Mobility AG
Die Pierer Mobility-Gruppe ist Europas führender „Powered Two-Wheeler“-Hersteller (PTW). Mit ihren Motorrad-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und Gasgas zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den europäischen Technologie- und Marktführern.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 9.1.: Bitte wieder so wie 1996 (Börse Geschichte) (Börse...
» Nachlese: Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner, Michael Marek Augenmedizin ...
» News: Neue Aktie im direct market, News zu Post, Research zu wienerberge...
» Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, FACC und Pierer Mobility ges...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner
» Börsepeople im Podcast S22/24: Viktoria Gass
» ATX-Trends: AT&S, wienerberger, Frequentis ...
» Wiener Börse Party #1068: ATX leicht fester, warum die Post zu erwähnen ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX gibt am Freitag 0,16 Prozent ab
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Heid steigt mehr a...
- Wie Heid AG, Gurktaler AG Stamm, Wolford, Mayr-Me...
- Wie OMV, CA Immo, Strabag, DO&CO, VIG und CPI Eur...
- ATX charttechnisch: Es ist mit einer Verlangsamun...
- Fazits zu EVN, CA Immo, SBO, Ausblick auf kommend...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #17: Mit Robert Gillinger und den Mitmachinfos zu unserem Finanzfilm-Award Golden Finance Cut
Robert Gillinger vom Börse Express ist natürlich wieder unser 50:50-Partner beim 2. Österreichischen Aktientag (http://www.boersentag.at) am 1...
Books josefchladek.com
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
Jan Holkup
Posedy / Hunting Stands
2025
PositiF