Österreich-Depots: Verbund läuft (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
08.01.2026, 840 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 +0.18% vs. last #gabb, +1.93% ytd, +118.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 144.477 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 376 liegt (von mehr als 30.000). Mit 218,9 hat das wikifolio heute ein neues All-time-High verbucht, ich freue mich, dass die grösste Position, Verbund, läuft.
Das Depot bei dad.at ist gerade in Umstellung/Aufbau und wird spätestens ab Woche 3 wieder täglich gepublished hier.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.01.)
Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt positiv auf, Germanys Stock Party läuft, Bell Marija Marjanovic
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger.
Random Partner
EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG
Die EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG ist die führende österreichische Energiebörse mit einer breiten heimischen sowie internationalen Kundenbasis und einem länderübergreifenden Produktportfolio. Die Energiebörse versteht sich als Partner für alle Akteure am europäischen Energiemarkt und erschließt kontinuierlich neue Geschäftsfelder, um weiter nachhaltig zu wachsen.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 9.1.: Bitte wieder so wie 1996 (Börse Geschichte) (Börse...
» Nachlese: Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner, Michael Marek Augenmedizin ...
» News: Neue Aktie im direct market, News zu Post, Research zu wienerberge...
» Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, FACC und Pierer Mobility ges...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner
» Börsepeople im Podcast S22/24: Viktoria Gass
» ATX-Trends: AT&S, wienerberger, Frequentis ...
» Wiener Börse Party #1068: ATX leicht fester, warum die Post zu erwähnen ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX gibt am Freitag 0,16 Prozent ab
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Heid steigt mehr a...
- Wie Heid AG, Gurktaler AG Stamm, Wolford, Mayr-Me...
- Wie OMV, CA Immo, Strabag, DO&CO, VIG und CPI Eur...
- ATX charttechnisch: Es ist mit einer Verlangsamun...
- Fazits zu EVN, CA Immo, SBO, Ausblick auf kommend...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #21: Petra Heindl (Kinstellar) über das 1. Wiener HV-Kolleg, Aktivismus, IVA-Schwerpunktfragen + Single
Petra Heindl (Kinstellar) spricht über das 1. Wiener HV-Kolleg, das nächste Woche in Wien stattfindet. Emittenten, Investoren und Anleger:innen soll die Gelegenheit gegeben werden, sich mit Expert:...
Books josefchladek.com
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
JH Engström
Dimma Brume Mist
2025
Void
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Wassili und Hans Luckhardt
Zur neuen Wohnform
1930
Bauwelt-Verlag
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
08.01.2026, 840 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 +0.18% vs. last #gabb, +1.93% ytd, +118.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 144.477 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 376 liegt (von mehr als 30.000). Mit 218,9 hat das wikifolio heute ein neues All-time-High verbucht, ich freue mich, dass die grösste Position, Verbund, läuft.
Das Depot bei dad.at ist gerade in Umstellung/Aufbau und wird spätestens ab Woche 3 wieder täglich gepublished hier.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.01.)
Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt positiv auf, Germanys Stock Party läuft, Bell Marija Marjanovic
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger.
Random Partner
EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG
Die EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG ist die führende österreichische Energiebörse mit einer breiten heimischen sowie internationalen Kundenbasis und einem länderübergreifenden Produktportfolio. Die Energiebörse versteht sich als Partner für alle Akteure am europäischen Energiemarkt und erschließt kontinuierlich neue Geschäftsfelder, um weiter nachhaltig zu wachsen.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 9.1.: Bitte wieder so wie 1996 (Börse Geschichte) (Börse...
» Nachlese: Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner, Michael Marek Augenmedizin ...
» News: Neue Aktie im direct market, News zu Post, Research zu wienerberge...
» Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, FACC und Pierer Mobility ges...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner
» Börsepeople im Podcast S22/24: Viktoria Gass
» ATX-Trends: AT&S, wienerberger, Frequentis ...
» Wiener Börse Party #1068: ATX leicht fester, warum die Post zu erwähnen ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX gibt am Freitag 0,16 Prozent ab
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Heid steigt mehr a...
- Wie Heid AG, Gurktaler AG Stamm, Wolford, Mayr-Me...
- Wie OMV, CA Immo, Strabag, DO&CO, VIG und CPI Eur...
- ATX charttechnisch: Es ist mit einer Verlangsamun...
- Fazits zu EVN, CA Immo, SBO, Ausblick auf kommend...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #21: Petra Heindl (Kinstellar) über das 1. Wiener HV-Kolleg, Aktivismus, IVA-Schwerpunktfragen + Single
Petra Heindl (Kinstellar) spricht über das 1. Wiener HV-Kolleg, das nächste Woche in Wien stattfindet. Emittenten, Investoren und Anleger:innen soll die Gelegenheit gegeben werden, sich mit Expert:...
Books josefchladek.com
Erich Einhorn
Im Flug nach Moskau
1959
Artia
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Adriano Zanni
Sequenze di Fabbrica
2025
Boring Machines
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Bernhard Fuchs
Heustock
2025
Verlag der Buchhandlung Walther König