03.10.2023, 2660 Zeichen

30x30 Finanzwissen pur, Folge 18: Wie funktionieren ETFs, die passiven Sparplan-Stars?

HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4824/

In Folge 18 geht es um die ETFs, mit ihrer hohen Sparplan-Eignung die passiven Einsteigerlieblinge vor allem junger InvestorInnen. Ich nutze dazu das "Network" in "Börse Social Network" und zitiere aus einem Audible-Hit vom Hörbuch Hamburg Verlag, der den Bestseller "Ohne Aktien wird schwer" (OAWS) durch Oliver Kube vertonen liess. OAWS ist ein börsentäglicher OMR-Podcast von meinem österreichischen Kumpel Noah Leidinger und seinem Kumpel Florian Adomeit. Die beiden haben auch ein gleichnamiges Buch herausgebracht, das nun als Hörbuch erschienen. Das hier vorliegende ETF-Kapitel kommt aus der Hörbuch-Variante des Buchs und das Thema ist "How to ETF" mit ein wenig Speed Up. Danke an die OAWS-Crew, meine Stimme war diese Woche zu angeschlagen für eine 30-Minuten-Folge.



- Podcast Ohne Aktien wird schwer: https://podstars.de/podstar/ohne-aktien-wird-schwer/

- Buch Ohne Aktien wird schwer: https://www.amazon.de/Ohne-Aktien-Wird-Schwer-Einzelaktien-ebook/dp/B0C1JM82ST

- Hörbuch Ohne Aktien wird schwer: https://www.audible.de/pd/Ohne-Aktien-Wird-Schwer-Hoerbuch/B0CCNYTW5R?

- Hörbuch Hamburg Verlag: https://www.hoerbuch-hamburg.de

- Playlist 30x30 Finanzwissen pur für Österreich auf Spotify: https://open.spotify.com/playlist/3MfSMoCXAJMdQGwjpjgmLm

About: 30x30 Finanzwissen pur ist die aufbauende Börse-EinsteigerInnen-Serie für Österreich. Host Christian Drastil mixt dafür Aktiensparen und -investments mit Home Bias. Gesendet wird auf audio-cd.at von Woche 23/2023 bis Woche 52/2023 jeden "Thank God it`s Monday" um 18 Uhr, 30 Folgen a 30 Minuten. Es wird hier unabhängig vom Tagesgeschehen produziert, ein späterer Einstieg ist immer möglich, chronologisches Hören der Folgen wird empfohlen. Supporter von "30x30" sind Uniqa, dad.at, Rosinger Group, Immofinanz, Do&Co, Addiko Bank VAS; ÖPWZ Finanzlehrgänge, EXAA und FH St.Pölten, sowie inhaltlich auch FMA, Wifi Wien und Neos Lab.

Den Jingle habe ich mit der Opernsängerin Ruzanna Ananyan aufgenommen. Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: https://podcasts.apple.com/at/podcast/audio-cd-at-indie-podcasts-wiener-boerse-sport-musik-und-mehr/id1484919130 .

Risikohinweis: Die hier veröffentlichten Gedanken sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden. Sie stellen lediglich die persönliche Meinung der Podcastmacher dar. Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren.

(03.10.2023)

