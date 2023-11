» Österreich-Depots: Trading bei EuroTeleSites (Depot Kommentar)

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 110.498 Euro .- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +1.03% vs. last #gabb, +3.15% ytd, +66.90% seit Start 2013. seit Start 2013 seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Zuletzt ist auch die grösste Position EuroTeleSites, wieder etwas angestiegen, ich hatte in den Absturz davor laufend hineingekauft und beginne jetzt mit einem Teil der Position zu traden, habe den jüngsten Zukauf mit 7 Prozent Plus wieder verkauft, steigt die Aktie weiter, ist es gut, fällt sie, kaufe ich wieder zu. Bin vom Geschäftsmodell überzeugt.

Austrian Stocks in English: ATX in week 42 down, the answer to all questions of the universe is currently bearish. Don't panic!

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

