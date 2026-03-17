Modulares Bauen soll Deutschlands Wohnungsnot lindern ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
17.03.2026, 4765 Zeichen
Die Bauwirtschaft setzt auf industrielle Vorfertigung, um die Krise zu überwinden. Neue Daten zeigen zwar eine leichte Erholung der Stimmung, doch die Auftragslage bleibt angespannt. Hohe Kosten und teure Kredite blockieren weiterhin viele Projekte.
Auf der internationalen Immobilienmesse MIPIM in Cannes und bei Fachkonferenzen in Berlin wurde die Lösung intensiv diskutiert: das serielle und modulare Bauen. Branchenvertreter und Politik sehen darin den Schlüssel, um schneller und kostengünstiger neuen Wohnraum zu schaffen.
Anzeige
Während die Branche an neuen Lösungen für bezahlbaren Wohnraum arbeitet, müssen bestehende Immobilien bereits heute wirtschaftlich geführt werden. In diesem kostenlosen Ratgeber erfahren Vermieter, wie sie ihre Betriebskostenabrechnung in nur 5 Minuten rechtssicher und vollständig erstellen. Betriebskostenabrechnung in 5 Minuten rechtssicher erledigt
Leichte Besserung, aber kein Durchbruch
Das ifo Institut meldet ein leicht verbessertes Geschäftsklima im Wohnungsbau. Der Index stieg im Februar auf minus 17,6 Punkte. Im Januar lag er noch bei minus 20,8.
Doch von Entwarnung kann keine Rede sein. Fast die Hälfte aller Betriebe klagt weiterhin über zu wenige Aufträge. Die Zahl der stornierten Projekte ist sogar leicht gestiegen. Diese Unsicherheit zwingt die Branche zum Umdenken.
Hergebrachte Bauweisen stoßen an wirtschaftliche Grenzen. Die Kalkulation wird immer schwieriger. Daher rückt ein anderer Ansatz massiv in den Fokus: die industrielle Fertigung von Gebäudeteilen in der Fabrik.
Globaler Trend: Vorfertigung auf der MIPIM
Die Suche nach Lösungen ist ein weltweites Phänomen. Das zeigte sich kürzlich auf der Immobilienmesse MIPIM in Cannes. Unter dem Motto „Housing Matters!“ diskutierten Experten aus aller Welt.
Modulares Bauen kristallisierte sich als einer der wichtigsten Trends heraus. Erfolgreiche Projekte in schwierigen Zeiten haben eines gemeinsam: einen hohen Grad an Digitalisierung und Automatisierung.
Die Vorfertigung bietet Investoren die dringend benötigte Planungssicherheit. Sie kommt längst nicht mehr nur im sozialen Wohnungsbau zum Einsatz. Auch bei frei finanzierten Mietwohnungen und Eigentumswohnungen setzen Entwickler auf Module. Der Vorteil: architektonische Flexibilität bei garantierter Termintreue.
Deutschland treibt Standardisierung voran
Auch hierzulande gewinnt das Thema an Fahrt. Auf einer VDI-Fachkonferenz in Berlin diskutierten Ingenieure und Architekten kürzlich technische Lösungen. Im Fokus standen vereinfachte Genehmigungsverfahren und der neue „Gebäudetyp-E“.
Ein wichtiger Treiber ist die Rahmenvereinbarung „Serielles und modulares Bauen 2.0“. Initiiert vom GdW, der Bauindustrie und dem Bauministerium, soll sie den Prozess beschleunigen.
Kommunale Wohnungsunternehmen können daraus vorgeprüfte Baukonzepte auswählen – zu einem garantierten Festpreis. Aufwändige Einzelausschreibungen entfallen. Das spart wertvolle Zeit bei der dringend benötigten Schaffung neuer Mietwohnungen.
Anzeige
Neue Baukonzepte und steigende Baukosten beeinflussen langfristig auch die Mietkalkulation für 2025. Dieser kostenlose Report liefert Ihnen aktuelle Vergleichsmieten für deutsche Städte und zeigt, welche Anpassungen rechtlich zulässig sind. In 5 Minuten wissen, was Sie 2025 wirklich verlangen dürfen
Fabrik statt Baustelle: So senkt man Kosten
Der Kernvorteil ist simpel: Die Wertschöpfung verlagert sich von der Baustelle in die Halle. Ganze Badezimmer oder Wohnmodule entstehen witterungsunabhängig unter industriellen Bedingungen. Auf der Baustelle werden sie nur noch montiert.
Das verkürzt die Bauzeit vor Ort drastisch. Lärm und Schmutz für Anwohner reduzieren sich deutlich. Doch es gibt auch kritische Stimmen.
Die Bundesarchitektenkammer warnt: Mehr Vorfertigung allein schafft noch keinen Mehrwert. Serielles Bauen dürfe kein Selbstzweck sein. Es müsse mit baukultureller Qualität und nachhaltiger Stadtentwicklung einhergehen.
Befürworter widersprechen. Moderne Systeme böten heute enorme Gestaltungsspielräume bei Fassaden und Grundrissen. Seriell gefertigte Häuser seien von konventioneller Architektur oft kaum zu unterscheiden.
Politik muss weitere Hürden abbauen
Die weitere politische Flankierung wird in den kommenden Wochen im Fokus stehen. Ein wichtiger Termin ist der Wohnungsbau-Tag am 26. März in Berlin. Dort wird auch Bundesbauministerin Verena Hubertz erwartet.
Experten rechnen mit Ankündigungen zur gezielten Förderung serieller Bauweisen. Entscheidend wird sein, regulatorische Hürden in den Landesbauordnungen weiter abzubauen.
Nur mit länderübergreifenden Typengenehmigungen können die industriellen Skaleneffekte voll wirken. Für die Branche ist klar: Das modulare Bauen hat die Nische verlassen. Es wird zum Standard für schnellen und wirtschaftlichen Wohnungsbau.
Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG.
Random Partner
Freisinger
FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Leicht nach oben (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 17.3.: ECO und Extremes zu Agrana, Semperit, VIG, UBM, L...
» Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susanne Bickel (audio cd.at)
» Wohnungsnot: Baubranche hofft, Politik schärft nach ( Finanztrends)
» Deutscher Wohnungsbau: Baugenehmigungen steigen erstmals wieder ( Finanz...
» Neola Medical Aktie: Meilenstein erreicht ( Finanztrends)
» Sichuan Chengfei Integration Aktie: Profitabilität belastet ( Finanztrends)
» PIR-News: News zu FACC und Andritz (Christine Petzwinkler)
» 2. Österreichischer Aktientag ein feiner Erfolg: 2000 Besucher, 1200 Pri...
» Heimtraining 2026: Intelligente Geräte und neue Methoden boomen ( Finanz...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Gurktaler AG Stamm, FACC, Semperit, Frequenti...
- Wie VIG, Uniqa, OMV, Österreichische Post, Andrit...
- Österreich-Depots: Leicht nach oben (Depot Kommen...
- Börsegeschichte 17.3.: ECO und Extremes zu Agrana...
- Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susann...
- Sichuan Chengfei Integration Aktie: Profitabilitä...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …
Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...
Books josefchladek.com
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
17.03.2026, 4765 Zeichen
Die Bauwirtschaft setzt auf industrielle Vorfertigung, um die Krise zu überwinden. Neue Daten zeigen zwar eine leichte Erholung der Stimmung, doch die Auftragslage bleibt angespannt. Hohe Kosten und teure Kredite blockieren weiterhin viele Projekte.
Auf der internationalen Immobilienmesse MIPIM in Cannes und bei Fachkonferenzen in Berlin wurde die Lösung intensiv diskutiert: das serielle und modulare Bauen. Branchenvertreter und Politik sehen darin den Schlüssel, um schneller und kostengünstiger neuen Wohnraum zu schaffen.
Anzeige
Während die Branche an neuen Lösungen für bezahlbaren Wohnraum arbeitet, müssen bestehende Immobilien bereits heute wirtschaftlich geführt werden. In diesem kostenlosen Ratgeber erfahren Vermieter, wie sie ihre Betriebskostenabrechnung in nur 5 Minuten rechtssicher und vollständig erstellen. Betriebskostenabrechnung in 5 Minuten rechtssicher erledigt
Leichte Besserung, aber kein Durchbruch
Das ifo Institut meldet ein leicht verbessertes Geschäftsklima im Wohnungsbau. Der Index stieg im Februar auf minus 17,6 Punkte. Im Januar lag er noch bei minus 20,8.
Doch von Entwarnung kann keine Rede sein. Fast die Hälfte aller Betriebe klagt weiterhin über zu wenige Aufträge. Die Zahl der stornierten Projekte ist sogar leicht gestiegen. Diese Unsicherheit zwingt die Branche zum Umdenken.
Hergebrachte Bauweisen stoßen an wirtschaftliche Grenzen. Die Kalkulation wird immer schwieriger. Daher rückt ein anderer Ansatz massiv in den Fokus: die industrielle Fertigung von Gebäudeteilen in der Fabrik.
Globaler Trend: Vorfertigung auf der MIPIM
Die Suche nach Lösungen ist ein weltweites Phänomen. Das zeigte sich kürzlich auf der Immobilienmesse MIPIM in Cannes. Unter dem Motto „Housing Matters!“ diskutierten Experten aus aller Welt.
Modulares Bauen kristallisierte sich als einer der wichtigsten Trends heraus. Erfolgreiche Projekte in schwierigen Zeiten haben eines gemeinsam: einen hohen Grad an Digitalisierung und Automatisierung.
Die Vorfertigung bietet Investoren die dringend benötigte Planungssicherheit. Sie kommt längst nicht mehr nur im sozialen Wohnungsbau zum Einsatz. Auch bei frei finanzierten Mietwohnungen und Eigentumswohnungen setzen Entwickler auf Module. Der Vorteil: architektonische Flexibilität bei garantierter Termintreue.
Deutschland treibt Standardisierung voran
Auch hierzulande gewinnt das Thema an Fahrt. Auf einer VDI-Fachkonferenz in Berlin diskutierten Ingenieure und Architekten kürzlich technische Lösungen. Im Fokus standen vereinfachte Genehmigungsverfahren und der neue „Gebäudetyp-E“.
Ein wichtiger Treiber ist die Rahmenvereinbarung „Serielles und modulares Bauen 2.0“. Initiiert vom GdW, der Bauindustrie und dem Bauministerium, soll sie den Prozess beschleunigen.
Kommunale Wohnungsunternehmen können daraus vorgeprüfte Baukonzepte auswählen – zu einem garantierten Festpreis. Aufwändige Einzelausschreibungen entfallen. Das spart wertvolle Zeit bei der dringend benötigten Schaffung neuer Mietwohnungen.
Anzeige
Neue Baukonzepte und steigende Baukosten beeinflussen langfristig auch die Mietkalkulation für 2025. Dieser kostenlose Report liefert Ihnen aktuelle Vergleichsmieten für deutsche Städte und zeigt, welche Anpassungen rechtlich zulässig sind. In 5 Minuten wissen, was Sie 2025 wirklich verlangen dürfen
Fabrik statt Baustelle: So senkt man Kosten
Der Kernvorteil ist simpel: Die Wertschöpfung verlagert sich von der Baustelle in die Halle. Ganze Badezimmer oder Wohnmodule entstehen witterungsunabhängig unter industriellen Bedingungen. Auf der Baustelle werden sie nur noch montiert.
Das verkürzt die Bauzeit vor Ort drastisch. Lärm und Schmutz für Anwohner reduzieren sich deutlich. Doch es gibt auch kritische Stimmen.
Die Bundesarchitektenkammer warnt: Mehr Vorfertigung allein schafft noch keinen Mehrwert. Serielles Bauen dürfe kein Selbstzweck sein. Es müsse mit baukultureller Qualität und nachhaltiger Stadtentwicklung einhergehen.
Befürworter widersprechen. Moderne Systeme böten heute enorme Gestaltungsspielräume bei Fassaden und Grundrissen. Seriell gefertigte Häuser seien von konventioneller Architektur oft kaum zu unterscheiden.
Politik muss weitere Hürden abbauen
Die weitere politische Flankierung wird in den kommenden Wochen im Fokus stehen. Ein wichtiger Termin ist der Wohnungsbau-Tag am 26. März in Berlin. Dort wird auch Bundesbauministerin Verena Hubertz erwartet.
Experten rechnen mit Ankündigungen zur gezielten Förderung serieller Bauweisen. Entscheidend wird sein, regulatorische Hürden in den Landesbauordnungen weiter abzubauen.
Nur mit länderübergreifenden Typengenehmigungen können die industriellen Skaleneffekte voll wirken. Für die Branche ist klar: Das modulare Bauen hat die Nische verlassen. Es wird zum Standard für schnellen und wirtschaftlichen Wohnungsbau.
Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG.
Random Partner
Freisinger
FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Leicht nach oben (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 17.3.: ECO und Extremes zu Agrana, Semperit, VIG, UBM, L...
» Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susanne Bickel (audio cd.at)
» Wohnungsnot: Baubranche hofft, Politik schärft nach ( Finanztrends)
» Deutscher Wohnungsbau: Baugenehmigungen steigen erstmals wieder ( Finanz...
» Neola Medical Aktie: Meilenstein erreicht ( Finanztrends)
» Sichuan Chengfei Integration Aktie: Profitabilität belastet ( Finanztrends)
» PIR-News: News zu FACC und Andritz (Christine Petzwinkler)
» 2. Österreichischer Aktientag ein feiner Erfolg: 2000 Besucher, 1200 Pri...
» Heimtraining 2026: Intelligente Geräte und neue Methoden boomen ( Finanz...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Gurktaler AG Stamm, FACC, Semperit, Frequenti...
- Wie VIG, Uniqa, OMV, Österreichische Post, Andrit...
- Österreich-Depots: Leicht nach oben (Depot Kommen...
- Börsegeschichte 17.3.: ECO und Extremes zu Agrana...
- Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susann...
- Sichuan Chengfei Integration Aktie: Profitabilitä...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …
Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...
Books josefchladek.com
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture