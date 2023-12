» ATX-Trends: AT&S, Verbund, Kapsch TrafficCom, ams Osram, Flughafen Wien ...

13.12.2023, 3769 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat den Dienstagshandel mit leichten Abgaben beendet. Vor den wichtigen Zinsentscheidungen in den USA und in Europa, die im weiteren Verlauf der Woche anstehen, sank der ATX um 0,19 Prozent auf 3.299,08 Einheiten. Der ATX Prime verlor 0,24 Prozent auf 1.655,57 Stelle. Am heutigen Handelstag standen zuvor allerdings US-Daten zur Teuerung der auf der Agenda. So blieb die Inflation in den Vereinigten Staaten auf dem Rückzug. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im November um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und damit etwas langsamer als im Oktober mit 3,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Befragte Ökonomen hatten damit gerechnet. Der unterliegende Inflationsdruck nimmt damit ab, aber nur graduell. Angesichts dieser Trends ist es unwahrscheinlich, dass die US-Notenbank die Zinsen noch einmal anhebt", kommentierten indes Experten hinsichtlich der anstehenden Zinssitzung der Federal Reserve in dieser Woche.

Auf Unternehmensebene lag am Markt eine sehr dünne Meldungslage vor. Zur Wochenmitte wird dann der Flughafen Wien Verkehrsergebnisse für den November vorlegen. Im Vorfeld der Zahlenvorlage gewann die Airport-Aktie 0,8 Prozent an Höhe. Nach einer neuen Expertenmeinung fielen Kapsch TrafficCom um 0,4 Prozent auf 9,2 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des Mautausrüsters von 17 auf 15,1 Euro nach unten gesetzt. Das Anlagevotum "Buy" wurde gleichzeitig bestätigt. Verbund-Papiere gaben um 1,1 Prozent nach. Zum Wochenstart war die Aktie des Stromversorgers nach einer negativen Analystenmeinung um fast fünf Prozent abgetaucht. Laut einem Marktbeobachter startete die UBS die Bewertung der Titel mit der Einstufung "Sell". Mit Blick auf die weiteren Werte im Prime Market steigerten sich die Aktien der Porr um satte 3,8 Prozent. AT&S gewannen 1,6 Prozent - dahinter Lenzing und Polytec mit jeweils plus 1,5 bzw. 1,4 Prozent. Dagegen klar im Minus waren Pierer Mobility, die um 2,4 Prozent nachließen. Bawag sackten um 2,2 Prozent ab und Schoeller-Bleckmann um 1,9 Prozent."

Unternehmensnachrichten

AMS Osram



schließt umfassenden Finanzierungsplan erfolgreich ab und erreicht eine gesunde Kapitalstruktur

Erzieltes Gesamtfinanzierungsvolumen von ca. EUR 2,25 Milliarden

Abschluss der Bezugsrechtsemission mit einem Bruttoerlös von ca. EUR 808 Millionen

Platzierung von neuen, vorrangigen unbesicherten Anleihen i.H.v. ca. EUR 1 Milliarde

Infrastruktur-Asset-Transaktionen i.H.v. ca. EUR 450 Millionen

Vorzeitige Rückzahlung der bisher ausstehenden, vorrangigen unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit in 2025

Pro-forma-Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von 2,1 zu 1 auf Basis der Zahlen für Q3 / 2023



Flughafen Wien



Verkehrsergebnis November 2023: Anhaltend starkes Passagierwachstum im Vorjahresvergleich - 2.669.896 Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe und 2.109.407 Passagiere am Standort Wien



Der Flughafen Wien verzeichnet anhaltend starkes Passagierwachstum im Vorjahresvergleich, liegt aber weiterhin unter Vorkrisenniveau: Im November 2023 legten die Passagierzahlen um 13,8% auf 2.669.896 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und um 12,0% auf 2.109.407 Reisende am Standort Wien gegenüber dem November des Vorjahres zu. Damit liegt das Passagieraufkommen im November 2023 in der Gruppe bei 91,8% und am Standort Wien bei 88,2% des November 2019. Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber November 2022 auf 1.692.148 (+16,7%) und jene der Transferpassagiere fiel leicht auf 410.520 Reisende (-4,1%). Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 16.605 Starts und Landungen (+10,5%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem November 2022 um 2,4% auf 21.969 Tonnen zu.



(13.12.2023)

