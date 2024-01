Amag-Auftrag, Flughafen-Event, OeKB neu, Börsenknow-How-Ermäßigung, Evotec-News, ams Osram-Research (Christine Petzwinkler)

08.01.2024, 2122 Zeichen

Amag erhält einen Großauftrag von Audi und wird ASI-zertifiziertes Aluminium in Bändern, welches für die Herstellung der Außenhautbauteile sowie Innenstrukturbauteile zum Einsatz kommt, liefern. Die erste Verarbeitung der Bauteile findet im Audi Werk am Standort in Györ in Ungarn statt. Hier sei bereits vor Jahren mit der Amag die Vereinbarung getroffen worden, den bei der Produktion entstehenden Aluminiumschrott im Sinne des Closed-Loop wieder in den Wertschöpfungskreislauf zurückzuführen und in Ranshofen zu recyceln, teilt Amag mit.

Amag ( Akt. Indikation: 29,40 /29,80, 2,42%)

Event: Am 16. Jänner 2024 veranstaltet der Flughafen Wien gemeinsam mit brutkasten und Plug and Play Tech Center den „Innovationsauftakt 2024“. Speaker, wie etwa Thomas Morgenstern (Österreichischer Skispringer und Olympiasieger), Leo Bonengl (Co-Founder checkfelix), Martin Ohneberg (CEO der Henn Connector Group), Susanne Riess (CEO Wüstenrot Gruppe), Franziska Hecht (Ventury) sowie Günther Ofner (Vorstand Flughafen Wien AG) bieten Diskussionen rund um aktuelle Trends. Im Rahmen von Start-up-Pitches beim Event zeigen junge Unternehmen ihr innovatives Potenzial. Die Veranstaltung findet im AirportCity Space im Office Park 4 am Flughafen Wien statt.

Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 50,10 /50,50, 0,60%)

Die Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) legt ab diesem Jahr den Fokus stärker auf die klare Aufteilung der Geschäftsbereiche in Markt und Marktfolge. Den Geschäftsbereich Markt verantwortet Helmut Bernkopf, den Bereich Marktfolge, neben Capital Markt Services, leitet Angelika Sommer-Hemetsberger.

Evotec hat einen Fortschritt in der strategischen Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb erreicht, der eine weitere Stärkung der gemeinsamen Pipeline an Neurologie-Programmen und eine Zahlung in Höhe von 25 Mio. Dollar an Evotec bedeutet.

Evotec ( Akt. Indikation: 18,13 /18,15, 1,06%)

Research: Kepler Cheuvreux stuft ams Osram mit Reduce und Kursziel 1,9 CHF ein.

ams-Osram ( Akt. Indikation: 2,13 /2,15, 1,88%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.01.)

(08.01.2024)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #561: Lustiges zu Andritz und Respekt, Dominik Hojas

Akt. Indikation: 29.60 / 30.80

Uhrzeit: 18:25:24

Veränderung zu letztem SK: 0.33%

Letzter SK: 30.10 ( 4.15%)

Akt. Indikation: 2.15 / 2.17

Uhrzeit: 18:38:26

Veränderung zu letztem SK: 1.05%

Letzter SK: 2.14 ( 2.15%)

Akt. Indikation: 18.27 / 18.40

Uhrzeit: 18:38:41

Veränderung zu letztem SK: 2.13%

Letzter SK: 17.95 ( 2.57%)

Akt. Indikation: 50.20 / 50.50

Uhrzeit: 18:38:54

Veränderung zu letztem SK: -0.10%

Letzter SK: 50.40 ( 0.80%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Agrana, Oberbank AG Stamm, Amag, Kapsch TrafficCom, RBI, Pierer Mobility, Porr, Bawag, Rosgix, Erste Group, Semperit, Palfinger, Frequentis, EuroTeleSites AG, OMV, Warimpex, SW Umwelttechnik, Marinomed Biotech, BKS Bank Stamm, Flughafen Wien, Polytec Group, FACC, Athos Immobilien, CA Immo, EVN, Immofinanz, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria.

Random Partner Verbund

Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse. >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» BSN Spitout Wiener Börse: UBM, Warimpex, Wolftank, ams Osram drehen nach...

» Österreich-Depots: dad.at-Depot 2024 geht nächste Woche live (Depot Komm...

» Börsegeschichte 8.1.: Immofinanz (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Amag-Auftrag, Flughafen-Event, OeKB neu, Börsenknow-How-Ermäßigung, Evot...

» Nachlese: Loisium,, Kayfabe, Börse Party Frankfurt und Holger Schmidtmay...

» Wiener Börse Party #561: Lustiges zu Andritz und Respekt, Dominik Hojas

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: EuroTeleSites, VIG und Agrana gesucht,...

» Börsepeople im Podcast S10/20: Holger Schmidtmayr

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Xiomi, Tesla, Deutsche im Zins-Fomo, Ge...

» Börse Party Frankfurt: Vorstellung, Idee plus Woche 1 mit Highlights Com...