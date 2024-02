Börsegeschichte 28.2.: Intercell, Amag, Bawag (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

Bisher gab es an einem 28. Februar 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 28.02. beträgt -0,26% . Der beste 28.02. fand im Jahr 1995 mit 1,58% statt, der schlechteste 28.02. im Jahr 2022 mit -3,34% . Im Vorjahr lag der ATX TR am 28.02. so: 0,00% .

