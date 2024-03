Reingehört bei VIG (boersen radio.at)

13.03.2024, 1644 Zeichen

VIG CFRO Liane Hirner im börsenradio-Interview zum abgelaufenen Jahr: „2023 war ein gutes Jahr. Die Hälfte unseres Prämienwachstums ist organisch, die andere Hälfte sind inflationsbedingte Anpassungen. Wir haben Zukäufe getätigt und Gesellschaften hineinkonsolidiert. Was den Kapitalmarkt betrifft war das Jahr 2023 besser als 2022. Die Zinsen sind gestiegen und wir haben auch ein besseres Kapitalanlage-Ergebnis."

Zu den Schäden aufgrund von Naturkatastrophen: "In 2023 hatten wir wetterbedingte Schäden in Höhe von 340 Mio. Euro netto, also nach Rückversicherung. Das ist ein Drittel über dem Vorjahr. Die Schäden aus Naturkatastrophen waren 2023 bei 160 Mio. Euro, im Jahr davor 120 Mio. Euro. Wir sehen höhere Schäden aufgrund von Wetterereignissen und Naturkatastrophen, vor allem in unserer Region. Betroffen sind vor allem Österreich, Tschechien und Polen. Der Klimawandel schlägt sich also auf der Schadenseite nieder."

Zur Dividende in Höhe von 1,4 Euro: "Eine Dividenden-Rendite von über fünf Prozent kann man durchaus als attraktiv betrachten. Wir haben das Ziel, unsere Aktionäre dauerhaft am Ergebnis zu beteiligen und stabiler Partner zu sein für unsere Aktionäre. Wir gehen davon aus, dass es uns weiter gut gehen wird und wir weiterhin die Situation so gut managen, wie wir es in den vergangenen Jahren schon getan haben."

Zum Ausblick: „Wir sind für 2024 optimistisch. Das Wirtschaftswachstum in unseren Märkten ist deutlich über jenem der Eurozone und der EU27. Wir sind also in den richtigen Märkten tätig."

