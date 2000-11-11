SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Verbund und Post aufgestockt (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

11.08.2025, 3349 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.09% vs. last #gabb, +26.68% ytd, +111.30% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.662 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 293 liegt (von mehr als 30.000). Heute habe ich Verbund und Post aufgestockt.

Passiv: Das Depot bei dad.at ist jetzt live. Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 28,93 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 45.790,51 +28,93% / +10.274,75
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 22,4500 EUR 1.122,50 +13,96 % / +137,50
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 11,2000 EUR 1.064,00 +6,67 % / +66,50
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,1500 EUR 990,15 +0,62 % / +6,15
AT&S AT0000969985 82Stk. 20,9000 EUR 1.713,80 +72,58 % / +720,78
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,7000 EUR 974,70 -2,40 % / -23,94
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 4,7800 EUR 1.175,88 +18,02 % / +179,58
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 110,7500 EUR 1.329,00 +36,48 % / +355,20
Bechtle DE0005158703 32Stk. 40,4200 EUR 1.293,44 +29,97 % / +298,24
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 18,4750 EUR 1.237,83 +23,83 % / +238,19
DO&CO AT0000818802 5Stk. 198,7000 EUR 993,50 +10,39 % / +93,50
Erste Group AT0000652011 16Stk. 85,2000 EUR 1.363,20 +42,81 % / +408,64
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 23,6500 EUR 1.064,25 +7,50 % / +74,25
FACC AT00000FACC2 167Stk. 6,9300 EUR 1.157,31 +16,08 % / +160,32
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 52,2000 EUR 939,60 -1,88 % / -18,00
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 56,3000 EUR 1.970,50 +102,52 % / +997,50
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,9000 EUR 1.179,90 +18,15 % / +181,26
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 25,9800 EUR 1.324,98 +33,23 % / +330,48
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 20,8000 EUR 1.372,80 +38,67 % / +382,80
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 29,2500 EUR 994,50 +1,56 % / +15,30
Palfinger AT0000758305 50Stk. 37,2000 EUR 1.860,00 +89,02 % / +876,00
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 17,1900 EUR 859,50 -12,74 % / -125,50
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,2300 EUR 1.615,00 +61,50 % / +615,00
Porr AT0000609607 56Stk. 29,9000 EUR 1.674,40 +68,55 % / +680,96
RBI AT0000606306 50Stk. 30,0500 EUR 1.502,50 +52,15 % / +515,00
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,3000 EUR 1.320,00 +32,00 % / +320,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 13,0400 EUR 1.095,36 +10,14 % / +100,80
Strabag AT000000STR1 25Stk. 85,3000 EUR 2.132,50 +115,95 % / +1.145,00
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 9,3200 EUR 1.165,00 +17,09 % / +170,00
UBM AT0000815402 62Stk. 20,3000 EUR 1.258,60 +26,09 % / +260,40
Uniqa AT0000821103 127Stk. 12,7000 EUR 1.612,90 +62,20 % / +618,49
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 4,0000 EUR 688,00 -31,03 % / -309,60
Verbund AT0000746409 14Stk. 64,3000 EUR 900,20 -8,14 % / -79,80
VIG AT0000908504 32Stk. 46,9750 EUR 1.503,20 +54,78 % / +532,00
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5400 EUR 943,92 -5,59 % / -55,94
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 32,3500 EUR 1.196,95 +20,80 % / +206,09

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.08.)


(11.08.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S20/09: Beate Zöchmeister




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:RHI Magnesita, RBI, Zumtobel, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Porr, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, CA Immo, ATX, OMV, Semperit, SBO, Mayr-Melnhof, voestalpine, Wienerberger, Bawag, Erste Group, Lenzing, Rosgix, Verbund, AT&S, Österreichische Post, SW Umwelttechnik, UBM, Addiko Bank, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Flughafen Wien.

Random Partner

Kontron
Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services.

>> Besuchen Sie 60 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Verbund und Post aufgestockt (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.8.: Extremes zu RBI, Uniqa (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Beate Zöchmeister, RBI, AT&S, Wolfgang Matejka, Bund-Spreads, ...

» PIR-News: Großaufträge für Porr, Allrad-Fahrzeuge für die Post (Christin...

» Wiener Börse zu Mittag etwas schwächer: Pierer Mobility, Strabag und Eur...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Dividenden, Shadow Dancing, Zsolt Janos...

» ATX-Trends: Wienerberger, AT&S, RBI, VIG, Post ...

» Börsepeople im Podcast S20/09: Beate Zöchmeister

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber und Bund-Spreads, Sport-I...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Lena Plesiutschnig, Telekom, Rheinmetal...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
BKS Bank: Claudia Höller verlässt Vorstand
BayWa, Rheinmetall büßen deutlich ein (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
21st Austria weekly - Valneva (07/08/2025)
Neues Kursziel für Bawag-Aktie
ATX-Trends: Wienerberger, AT&S, RBI, VIG, Post ...
DAX-Frühmover: Rheinmetall, RWE, Münchener Rück, MTU Aero Engines, Siemens, Merck KGaA, Deutsche Telekom, Zalando, Commerzbank und Volkswagen Vz.




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Frequentis 0.88%, Rutsch der Stunde: DO&CO -0.6%
    Star der Stunde: voestalpine 0.76%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.11%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: voestalpine(1)
    Star der Stunde: Bawag 0.5%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -1.91%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Agrana(4), Strabag(3), voestalpine(3), Österreichische Post(3), AT&S(2), Kontron(2), Flughafen Wien(2), DO&CO(1), Andritz(1)
    Sonderfolio zu Porr
    Star der Stunde: Frequentis 1.07%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.6%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Frequentis(2), Verbund(2), Kontron(1), Agrana(1), Österreichische Post(1), Fabasoft(1)
    Star der Stunde: Telekom Austria 0.92%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -1.49%
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S19/24: Ingo Nix

    Ingo Nix ist Senior Analyst, Investment Advisor, Börsianer, Kapitalmarkt- und Investor Relations-Experte sowie Autor eines Italienisch Guides. Wir starten mit Ingos Grossvater und einem spannenden...

    Books josefchladek.com

    Robert Delford Brown
    First Class Portraits
    1973
    First National Church of the Exquisite Panic Press,

    Luca Bani & Gael del Río
    Oddments
    2024
    Ediciones Posibles

    Julie van der Vaart
    Particles
    2025
    Origini edizioni

    Lucas Olivet
    Medicine Tree
    2024
    Skinnerboox

    Eron Rauch
    Creative Underground Los Angeles
    2025
    Orenda Records



    Autor: Christian Drastil

    11.08.2025, 3349 Zeichen

    Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.09% vs. last #gabb, +26.68% ytd, +111.30% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.662 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 293 liegt (von mehr als 30.000). Heute habe ich Verbund und Post aufgestockt.

    Passiv: Das Depot bei dad.at ist jetzt live. Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 28,93 Prozent.

    BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
    Summe 45.790,51 +28,93% / +10.274,75
    Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 22,4500 EUR 1.122,50 +13,96 % / +137,50
    Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 11,2000 EUR 1.064,00 +6,67 % / +66,50
    Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,1500 EUR 990,15 +0,62 % / +6,15
    AT&S AT0000969985 82Stk. 20,9000 EUR 1.713,80 +72,58 % / +720,78
    Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,7000 EUR 974,70 -2,40 % / -23,94
    Baader Bank DE0005088108 246Stk. 4,7800 EUR 1.175,88 +18,02 % / +179,58
    Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 110,7500 EUR 1.329,00 +36,48 % / +355,20
    Bechtle DE0005158703 32Stk. 40,4200 EUR 1.293,44 +29,97 % / +298,24
    CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 18,4750 EUR 1.237,83 +23,83 % / +238,19
    DO&CO AT0000818802 5Stk. 198,7000 EUR 993,50 +10,39 % / +93,50
    Erste Group AT0000652011 16Stk. 85,2000 EUR 1.363,20 +42,81 % / +408,64
    EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
    EVN AT0000741053 45Stk. 23,6500 EUR 1.064,25 +7,50 % / +74,25
    FACC AT00000FACC2 167Stk. 6,9300 EUR 1.157,31 +16,08 % / +160,32
    Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 52,2000 EUR 939,60 -1,88 % / -18,00
    Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 56,3000 EUR 1.970,50 +102,52 % / +997,50
    Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,9000 EUR 1.179,90 +18,15 % / +181,26
    Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 25,9800 EUR 1.324,98 +33,23 % / +330,48
    Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 20,8000 EUR 1.372,80 +38,67 % / +382,80
    Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 29,2500 EUR 994,50 +1,56 % / +15,30
    Palfinger AT0000758305 50Stk. 37,2000 EUR 1.860,00 +89,02 % / +876,00
    Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 17,1900 EUR 859,50 -12,74 % / -125,50
    Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,2300 EUR 1.615,00 +61,50 % / +615,00
    Porr AT0000609607 56Stk. 29,9000 EUR 1.674,40 +68,55 % / +680,96
    RBI AT0000606306 50Stk. 30,0500 EUR 1.502,50 +52,15 % / +515,00
    RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,3000 EUR 1.320,00 +32,00 % / +320,00
    Semperit AT0000785555 84Stk. 13,0400 EUR 1.095,36 +10,14 % / +100,80
    Strabag AT000000STR1 25Stk. 85,3000 EUR 2.132,50 +115,95 % / +1.145,00
    Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 9,3200 EUR 1.165,00 +17,09 % / +170,00
    UBM AT0000815402 62Stk. 20,3000 EUR 1.258,60 +26,09 % / +260,40
    Uniqa AT0000821103 127Stk. 12,7000 EUR 1.612,90 +62,20 % / +618,49
    VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 4,0000 EUR 688,00 -31,03 % / -309,60
    Verbund AT0000746409 14Stk. 64,3000 EUR 900,20 -8,14 % / -79,80
    VIG AT0000908504 32Stk. 46,9750 EUR 1.503,20 +54,78 % / +532,00
    Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5400 EUR 943,92 -5,59 % / -55,94
    Wienerberger AT0000831706 37Stk. 32,3500 EUR 1.196,95 +20,80 % / +206,09

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.08.)


    (11.08.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S20/09: Beate Zöchmeister




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:RHI Magnesita, RBI, Zumtobel, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Porr, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, CA Immo, ATX, OMV, Semperit, SBO, Mayr-Melnhof, voestalpine, Wienerberger, Bawag, Erste Group, Lenzing, Rosgix, Verbund, AT&S, Österreichische Post, SW Umwelttechnik, UBM, Addiko Bank, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Flughafen Wien.

    Random Partner

    Kontron
    Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services.

    >> Besuchen Sie 60 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Verbund und Post aufgestockt (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 11.8.: Extremes zu RBI, Uniqa (Börse Geschichte) (BörseG...

    » Nachlese: Beate Zöchmeister, RBI, AT&S, Wolfgang Matejka, Bund-Spreads, ...

    » PIR-News: Großaufträge für Porr, Allrad-Fahrzeuge für die Post (Christin...

    » Wiener Börse zu Mittag etwas schwächer: Pierer Mobility, Strabag und Eur...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Dividenden, Shadow Dancing, Zsolt Janos...

    » ATX-Trends: Wienerberger, AT&S, RBI, VIG, Post ...

    » Börsepeople im Podcast S20/09: Beate Zöchmeister

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber und Bund-Spreads, Sport-I...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Lena Plesiutschnig, Telekom, Rheinmetal...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    BKS Bank: Claudia Höller verlässt Vorstand
    BayWa, Rheinmetall büßen deutlich ein (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    21st Austria weekly - Valneva (07/08/2025)
    Neues Kursziel für Bawag-Aktie
    ATX-Trends: Wienerberger, AT&S, RBI, VIG, Post ...
    DAX-Frühmover: Rheinmetall, RWE, Münchener Rück, MTU Aero Engines, Siemens, Merck KGaA, Deutsche Telekom, Zalando, Commerzbank und Volkswagen Vz.




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Frequentis 0.88%, Rutsch der Stunde: DO&CO -0.6%
      Star der Stunde: voestalpine 0.76%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.11%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: voestalpine(1)
      Star der Stunde: Bawag 0.5%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -1.91%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Agrana(4), Strabag(3), voestalpine(3), Österreichische Post(3), AT&S(2), Kontron(2), Flughafen Wien(2), DO&CO(1), Andritz(1)
      Sonderfolio zu Porr
      Star der Stunde: Frequentis 1.07%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.6%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Frequentis(2), Verbund(2), Kontron(1), Agrana(1), Österreichische Post(1), Fabasoft(1)
      Star der Stunde: Telekom Austria 0.92%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -1.49%
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S19/24: Ingo Nix

      Ingo Nix ist Senior Analyst, Investment Advisor, Börsianer, Kapitalmarkt- und Investor Relations-Experte sowie Autor eines Italienisch Guides. Wir starten mit Ingos Grossvater und einem spannenden...

      Books josefchladek.com

      Lawrence Impey & Sue Rose
      Tonewood
      2019
      Eaglesfield Editions

      Christian Reister
      Pressure
      2025
      Self published

      Luca Bani & Gael del Río
      Oddments
      2024
      Ediciones Posibles

      Johannes Groht
      Insight Grindel
      2025
      Self published

      Oliver Gerhartz
      The waning season
      2025
      Nearest Truth

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank