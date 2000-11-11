Österreich-Depots: Verbund und Post aufgestockt (Depot Kommentar)
11.08.2025, 3349 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.09% vs. last #gabb, +26.68% ytd, +111.30% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.662 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 293 liegt (von mehr als 30.000). Heute habe ich Verbund und Post aufgestockt.
Passiv: Das Depot bei dad.at ist jetzt live. Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 28,93 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|45.790,51 €
|+28,93% / +10.274,75 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|22,4500 EUR
|1.122,50 €
|+13,96 % / +137,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,2000 EUR
|1.064,00 €
|+6,67 % / +66,50 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1500 EUR
|990,15 €
|+0,62 % / +6,15 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|20,9000 EUR
|1.713,80 €
|+72,58 % / +720,78 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,7000 EUR
|974,70 €
|-2,40 % / -23,94 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|4,7800 EUR
|1.175,88 €
|+18,02 % / +179,58 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|110,7500 EUR
|1.329,00 €
|+36,48 % / +355,20 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|40,4200 EUR
|1.293,44 €
|+29,97 % / +298,24 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|18,4750 EUR
|1.237,83 €
|+23,83 % / +238,19 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|198,7000 EUR
|993,50 €
|+10,39 % / +93,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|85,2000 EUR
|1.363,20 €
|+42,81 % / +408,64 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|23,6500 EUR
|1.064,25 €
|+7,50 % / +74,25 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|6,9300 EUR
|1.157,31 €
|+16,08 % / +160,32 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,2000 EUR
|939,60 €
|-1,88 % / -18,00 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|56,3000 EUR
|1.970,50 €
|+102,52 % / +997,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,9000 EUR
|1.179,90 €
|+18,15 % / +181,26 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|25,9800 EUR
|1.324,98 €
|+33,23 % / +330,48 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|20,8000 EUR
|1.372,80 €
|+38,67 % / +382,80 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|29,2500 EUR
|994,50 €
|+1,56 % / +15,30 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|37,2000 EUR
|1.860,00 €
|+89,02 % / +876,00 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|17,1900 EUR
|859,50 €
|-12,74 % / -125,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,2300 EUR
|1.615,00 €
|+61,50 % / +615,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|29,9000 EUR
|1.674,40 €
|+68,55 % / +680,96 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|30,0500 EUR
|1.502,50 €
|+52,15 % / +515,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,3000 EUR
|1.320,00 €
|+32,00 % / +320,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|13,0400 EUR
|1.095,36 €
|+10,14 % / +100,80 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|85,3000 EUR
|2.132,50 €
|+115,95 % / +1.145,00 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|9,3200 EUR
|1.165,00 €
|+17,09 % / +170,00 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|20,3000 EUR
|1.258,60 €
|+26,09 % / +260,40 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|12,7000 EUR
|1.612,90 €
|+62,20 % / +618,49 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|4,0000 EUR
|688,00 €
|-31,03 % / -309,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|64,3000 EUR
|900,20 €
|-8,14 % / -79,80 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|46,9750 EUR
|1.503,20 €
|+54,78 % / +532,00 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5400 EUR
|943,92 €
|-5,59 % / -55,94 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|32,3500 EUR
|1.196,95 €
|+20,80 % / +206,09 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.08.)
Aktien auf dem Radar:RHI Magnesita, RBI, Zumtobel, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Porr, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, CA Immo, ATX, OMV, Semperit, SBO, Mayr-Melnhof, voestalpine, Wienerberger, Bawag, Erste Group, Lenzing, Rosgix, Verbund, AT&S, Österreichische Post, SW Umwelttechnik, UBM, Addiko Bank, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Flughafen Wien.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.08.)
Aktien auf dem Radar:RHI Magnesita, RBI, Zumtobel, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Porr, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, CA Immo, ATX, OMV, Semperit, SBO, Mayr-Melnhof, voestalpine, Wienerberger, Bawag, Erste Group, Lenzing, Rosgix, Verbund, AT&S, Österreichische Post, SW Umwelttechnik, UBM, Addiko Bank, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Flughafen Wien.
