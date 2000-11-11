» Österreich-Depots: Verbund und Post aufgestockt (Depot Kommentar)

11.08.2025, 3349 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.09% vs. last #gabb, +26.68% ytd, +111.30% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.662 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 293 liegt (von mehr als 30.000). Heute habe ich Verbund und Post aufgestockt.

Passiv: Das Depot bei dad.at ist jetzt live. Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 28,93 Prozent.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.08.)

(11.08.2025)

