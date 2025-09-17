SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsepeople im Podcast S20/25: Christoph Zenk

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

17.09.2025, 1711 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7857

Christoph Zenk ist Co-Founder und CEO von Seasonax sowie Unternehmer in der Marketing-Agentur- und Startup Welt. Wir sprechen über eine frühe Karriere als professioneller Gamer, über JoWooD, Giga, seine Rolle bei der Erfolgsproduktion "In Gold We Trust" von Ronald Stöferle und Mark Valek, das Connecten und den fachlichen Austausch mit Dimitri Speck, was letztendlich zu Seasonax führte. Und in der zweiten Hälfte tauchen wir tief in Saisonalitäten in der Kapitalmarktwelt ein. Christoph, für den bei Seasonax alles rund um Produkt, Marke und Marketing zusammenläuft, bringt zahlreiche griffige Beispiele rund um Seasonal Insights als Added Value für Entscheider:innen im Asset Management. Und so ist es auch die passende Schlussfolge einer Season mit Seasonax. Die Einladung zum Test gilt.

https://www.seasonax.com

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 20 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 20 ist die Steiermärkische Sparkasse Private Banking https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/privatkunden zum 200. Geburtstag des Instituts. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify 


(17.09.2025)

