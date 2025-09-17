» Börsepeople im Podcast S20/25: Christoph Zenk

17.09.2025, 1711 Zeichen

Christoph Zenk ist Co-Founder und CEO von Seasonax sowie Unternehmer in der Marketing-Agentur- und Startup Welt. Wir sprechen über eine frühe Karriere als professioneller Gamer, über JoWooD, Giga, seine Rolle bei der Erfolgsproduktion "In Gold We Trust" von Ronald Stöferle und Mark Valek, das Connecten und den fachlichen Austausch mit Dimitri Speck, was letztendlich zu Seasonax führte. Und in der zweiten Hälfte tauchen wir tief in Saisonalitäten in der Kapitalmarktwelt ein. Christoph, für den bei Seasonax alles rund um Produkt, Marke und Marketing zusammenläuft, bringt zahlreiche griffige Beispiele rund um Seasonal Insights als Added Value für Entscheider:innen im Asset Management. Und so ist es auch die passende Schlussfolge einer Season mit Seasonax. Die Einladung zum Test gilt.



https://www.seasonax.com

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 20 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 20 ist die Steiermärkische Sparkasse Private Banking https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/privatkunden zum 200. Geburtstag des Instituts. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

(17.09.2025)

