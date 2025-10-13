SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX-Trends: Porr, Strabag, Verbund, DO & CO ...

13.10.2025, 2599 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Freitag mit klaren Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Nach einem impulsarmen Handelstag verlor der österreichische Leitindex ATX in den letzten Handelsminuten deutlich und schloss letztendlich 1,38 Prozent tiefer bei 4.666,71 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime kam 1,41 Prozent tiefer bei 2.331,2 Zählern zum Stehen. US-Präsident Donald Trump stellte sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea infrage.

Zudem kritisierte Trump Chinas jüngste Ausweitung der Exportbeschränkungen bei seltenen Erden und drohte mit einem "massiven Anstieg" von Zöllen auf chinesische Waren. Weltweit reagierten die Börsenindizes merklich negativ auf die Aussagen Trumps. Zuvor hatten die Hoffnungen auf eine Beendigung des Gaza-Krieges und die Lösung im Politchaos in Frankreich die Stimmung aufgehellt. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Oktober überraschend nur geringfügig eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel um 0,1 Punkte auf 55,0 Zähler, wie die Universität nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 54,0 Punkte gerechnet. Unterdessen dauert der Regierungsstillstand in den USA an und es werden keine offiziellen Daten veröffentlicht. Morgen Dienstag startet die Berichtssaison in den USA. 

Strabag verloren in Wien als ATX-Schlusslicht 4,06 Prozent, während Porr ebenfalls um 1,65 Prozent tiefer notierten. Die Baukonzerne wollen das Österreich-Kerngeschäft des Krankenhausbetreibers und Gesundheitsdienstleisters Vamed nicht mehr gemeinsam übernehmen. Der durch eine Beteiligungsgesellschaft abgeschlossene Kaufvertrag wurde "aufgehoben, da die Umsetzung nicht in der vorgesehenen Weise erfolgen konnte", teilte die Strabag mit. Die Porr übernimmt das österreichische Projektentwicklungsgeschäft der Vamed und die Thermenbeteiligungen in Österreich. Analystenseitig meldete sich Erste Group Research zu Verbund . Die Experten erhöhten das Anlagevotum für die Aktien des Stromversorgers von "Reduce" auf "Hold". Gleichzeitig wurde das Kursziel von 70,8 Euro auf 64,4 Euro gesenkt. Die Verbund-Titel schlossen 0,3 Prozent niedriger bei 63,65 Euro. Ebenfalls klare Kursverluste mussten Anleger von Voestalpine hinnehmen, deren Aktien sich um 3,9 Prozent verbilligten. Auch DO & CO sackten 3,5 Prozent ab, Wienerberger verloren 2,8 Prozent. Am anderen Indexende waren die Titel der Österreichischen Post zu finden, sie stiegen um ein Prozent und verzeichneten so unter den wenigen Gewinnern den größten Anstieg."


(13.10.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S21/11: Iris Einwaller-Probst




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:Frequentis, AT&S, UBM, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Amag, EVN, Uniqa, Rosgix, Mayr-Melnhof, RBI, Lenzing, DO&CO, FACC, Gurktaler AG Stamm, Palfinger, Semperit, Strabag, voestalpine, OMV, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Bawag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Agrana, Fresenius Medical Care, Continental, GEA Group, Volkswagen Vz., BASF.

Random Partner

Buwog
Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX-Trends: Porr, Strabag, Verbund, DO & CO ...

» Börsepeople im Podcast S21/11: Iris Einwaller-Probst

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. grosse Börsencrashs, junge Leute, Lilli...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Thomas Streimelweger, Ferrari, HSBC, Ba...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz knapp unter High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10. Oktober: Manfred Bodner, Andritz, Do&Co, VIG, voesta...

» Nachlese: Thomas Streimelweger, Oliver Riedel, Fritz Mostböck (audio cd.at)

» PIR-News: Awards für Uniqa, Post mit neuer Filiale, FMA erfasst Fondsgeb...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1009: ATX korrigiert, Frequentis Buy-the-Dip-Leader,...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Events von BSN-Partnern
06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. grosse Börsencrashs, junge Leute, Lilli Tagger und Maximilian Taucher
Research-Fazits zu Suess Microtec, Akzo Novel, Arcelormittal, Ferrari ....
21st Austria weekly - Palfinger (10/10/2025)
Börsepeople im Podcast S21/11: Iris Einwaller-Probst
Guten Morgen mit Porsche, Atrazeneca, Julius Bär, Deutsche Rohstoffe, PSI ...
21st Austria weekly - Austrian Post (07/10/2025)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Verbund
    BSN MA-Event Agrana
    BSN MA-Event Kapsch TrafficCom
    BSN MA-Event Agrana
    BSN MA-Event Kapsch TrafficCom
    BSN MA-Event Kapsch TrafficCom
    BSN MA-Event Agrana
    #gabb #1955
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice 260/365: Max & Manuel als max.em-Tandem und der CIRA-Act 2024 (Steve Kalen, RWT) bringt Single

    Episode 260/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute, knapp einen Monat vor der CIRA-Jahreskonferenz, habe ich News zu wesentlichen Proponenten vergangener Jahre: Der Bayer...

    Books josefchladek.com

    Adriano Zanni
    Sequenze di Fabbrica
    2025
    Boring Machines

    Oliver Gerhartz
    The waning season
    2025
    Nearest Truth

    Erich Einhorn
    Im Flug nach Moskau
    1959
    Artia

    Bernhard Fuchs
    Heustock
    2025
    Verlag der Buchhandlung Walther König

    Chris Dooks
    We Love You Forever
    2024
    DooksBooks



    Autor: Mario Tunkowitsch

    13.10.2025, 2599 Zeichen

    Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Freitag mit klaren Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Nach einem impulsarmen Handelstag verlor der österreichische Leitindex ATX in den letzten Handelsminuten deutlich und schloss letztendlich 1,38 Prozent tiefer bei 4.666,71 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime kam 1,41 Prozent tiefer bei 2.331,2 Zählern zum Stehen. US-Präsident Donald Trump stellte sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea infrage.

    Zudem kritisierte Trump Chinas jüngste Ausweitung der Exportbeschränkungen bei seltenen Erden und drohte mit einem "massiven Anstieg" von Zöllen auf chinesische Waren. Weltweit reagierten die Börsenindizes merklich negativ auf die Aussagen Trumps. Zuvor hatten die Hoffnungen auf eine Beendigung des Gaza-Krieges und die Lösung im Politchaos in Frankreich die Stimmung aufgehellt. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Oktober überraschend nur geringfügig eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel um 0,1 Punkte auf 55,0 Zähler, wie die Universität nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 54,0 Punkte gerechnet. Unterdessen dauert der Regierungsstillstand in den USA an und es werden keine offiziellen Daten veröffentlicht. Morgen Dienstag startet die Berichtssaison in den USA. 

    Strabag verloren in Wien als ATX-Schlusslicht 4,06 Prozent, während Porr ebenfalls um 1,65 Prozent tiefer notierten. Die Baukonzerne wollen das Österreich-Kerngeschäft des Krankenhausbetreibers und Gesundheitsdienstleisters Vamed nicht mehr gemeinsam übernehmen. Der durch eine Beteiligungsgesellschaft abgeschlossene Kaufvertrag wurde "aufgehoben, da die Umsetzung nicht in der vorgesehenen Weise erfolgen konnte", teilte die Strabag mit. Die Porr übernimmt das österreichische Projektentwicklungsgeschäft der Vamed und die Thermenbeteiligungen in Österreich. Analystenseitig meldete sich Erste Group Research zu Verbund . Die Experten erhöhten das Anlagevotum für die Aktien des Stromversorgers von "Reduce" auf "Hold". Gleichzeitig wurde das Kursziel von 70,8 Euro auf 64,4 Euro gesenkt. Die Verbund-Titel schlossen 0,3 Prozent niedriger bei 63,65 Euro. Ebenfalls klare Kursverluste mussten Anleger von Voestalpine hinnehmen, deren Aktien sich um 3,9 Prozent verbilligten. Auch DO & CO sackten 3,5 Prozent ab, Wienerberger verloren 2,8 Prozent. Am anderen Indexende waren die Titel der Österreichischen Post zu finden, sie stiegen um ein Prozent und verzeichneten so unter den wenigen Gewinnern den größten Anstieg."


    (13.10.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S21/11: Iris Einwaller-Probst




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:Frequentis, AT&S, UBM, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Amag, EVN, Uniqa, Rosgix, Mayr-Melnhof, RBI, Lenzing, DO&CO, FACC, Gurktaler AG Stamm, Palfinger, Semperit, Strabag, voestalpine, OMV, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Bawag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Agrana, Fresenius Medical Care, Continental, GEA Group, Volkswagen Vz., BASF.

    Random Partner

    Buwog
    Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX-Trends: Porr, Strabag, Verbund, DO & CO ...

    » Börsepeople im Podcast S21/11: Iris Einwaller-Probst

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. grosse Börsencrashs, junge Leute, Lilli...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Thomas Streimelweger, Ferrari, HSBC, Ba...

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz knapp unter High (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 10. Oktober: Manfred Bodner, Andritz, Do&Co, VIG, voesta...

    » Nachlese: Thomas Streimelweger, Oliver Riedel, Fritz Mostböck (audio cd.at)

    » PIR-News: Awards für Uniqa, Post mit neuer Filiale, FMA erfasst Fondsgeb...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1009: ATX korrigiert, Frequentis Buy-the-Dip-Leader,...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. grosse Börsencrashs, junge Leute, Lilli Tagger und Maximilian Taucher
    Research-Fazits zu Suess Microtec, Akzo Novel, Arcelormittal, Ferrari ....
    21st Austria weekly - Palfinger (10/10/2025)
    Börsepeople im Podcast S21/11: Iris Einwaller-Probst
    Guten Morgen mit Porsche, Atrazeneca, Julius Bär, Deutsche Rohstoffe, PSI ...
    21st Austria weekly - Austrian Post (07/10/2025)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Verbund
      BSN MA-Event Agrana
      BSN MA-Event Kapsch TrafficCom
      BSN MA-Event Agrana
      BSN MA-Event Kapsch TrafficCom
      BSN MA-Event Kapsch TrafficCom
      BSN MA-Event Agrana
      #gabb #1955
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice 260/365: Max & Manuel als max.em-Tandem und der CIRA-Act 2024 (Steve Kalen, RWT) bringt Single

      Episode 260/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute, knapp einen Monat vor der CIRA-Jahreskonferenz, habe ich News zu wesentlichen Proponenten vergangener Jahre: Der Bayer...

      Books josefchladek.com

      Florian Rainer
      Tagada
      2025
      Fotohof

      Lucas Olivet
      Medicine Tree
      2024
      Skinnerboox

      Chris Dooks
      We Love You Forever
      2024
      DooksBooks

      Oliver Gerhartz
      The waning season
      2025
      Nearest Truth

      Ken Domon
      Hiroshima (土門拳写真集　ヒロシマ
      1958
      Kenko-Sha

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank