Börsegeschichte 6.11.: Tojner, Verbund, RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
06.11.2025, 872 Zeichen
IPOs:
06.11.2000: Private Equity: Private Equity (Tojner) mit IPO in Wien. Emissionserlös war 30 Mio. Euro. zum Kalender
Geburtstage:
12.12.2003: Immoeast Immobilien Anlagen AG: Jahrestag IPO 8000 Tage zum Kalender
12.12.2003: Cross Holding: Jahrestag IPO 8000 Tage zum Kalender
over MA200:
06.11.2019: Verbund: Am längsten über MA200: 1260 Tage (endete am: 06.11.2019) zum Kalender
Positive Serie in Tagen:
06.11.2023: RBI: Längste positive Serie: 9 Tage (endete am 06.11.2023)
Bisher gab es an einem 6. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 06.11. beträgt -0,20%. Der beste 06.11. fand im Jahr 2015 mit 2,98% statt, der schlechteste 06.11. im Jahr 2008 mit -4,56%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 06.11. so: 0,00%.
