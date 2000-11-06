Börsegeschichte 6.11.: Tojner, Verbund, RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

06.11.2025, 872 Zeichen

06.11.2000: Private Equity: Private Equity (Tojner) mit IPO in Wien. Emissionserlös war 30 Mio. Euro. zum Kalender



12.12.2003: Immoeast Immobilien Anlagen AG: Jahrestag IPO 8000 Tage zum Kalender

12.12.2003: Cross Holding: Jahrestag IPO 8000 Tage zum Kalender



06.11.2019: Verbund: Am längsten über MA200: 1260 Tage (endete am: 06.11.2019) zum Kalender



06.11.2023: RBI: Längste positive Serie: 9 Tage (endete am 06.11.2023)

Bisher gab es an einem 6. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 06.11. beträgt -0,20%. Der beste 06.11. fand im Jahr 2015 mit 2,98% statt, der schlechteste 06.11. im Jahr 2008 mit -4,56%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 06.11. so: 0,00%.

