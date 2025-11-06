Österreich-Depots: Verbund gleicht Verluste der Trendaktien 2025 aus (Depot Kommentar)
06.11.2025, 3383 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 -0.19% vs. last #gabb, +24.94% ytd, +108.40% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 140.001 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000). Verbund gleicht Verluste der Trendaktien aus.
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 30,04 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|46.183,10 €
|+30,04% / +10.667,34 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,2000 EUR
|1.060,00 €
|+7,61 % / +75,00 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|12,1750 EUR
|1.156,63 €
|+15,95 % / +159,13 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1000 EUR
|988,10 €
|+0,42 % / +4,10 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|30,8250 EUR
|2.527,65 €
|+154,54 % / +1.534,63 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|4,7250 EUR
|807,98 €
|-19,09 % / -190,67 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,4500 EUR
|1.586,70 €
|+59,26 % / +590,40 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|113,6000 EUR
|1.363,20 €
|+39,99 % / +389,40 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|35,0000 EUR
|1.120,00 €
|+12,54 % / +124,80 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|16,3100 EUR
|1.092,77 €
|+9,32 % / +93,13 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|204,7500 EUR
|1.023,75 €
|+13,75 % / +123,75 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|89,0250 EUR
|1.424,40 €
|+49,22 % / +469,84 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,7750 EUR
|1.204,88 €
|+21,70 % / +214,88 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|8,7100 EUR
|1.454,57 €
|+45,90 % / +457,58 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,6000 EUR
|946,80 €
|-1,13 % / -10,80 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|76,4000 EUR
|2.674,00 €
|+174,82 % / +1.701,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,5500 EUR
|1.120,05 €
|+12,16 % / +121,41 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|22,2500 EUR
|1.134,75 €
|+14,10 % / +140,25 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|20,2000 EUR
|1.333,20 €
|+34,67 % / +343,20 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,0500 EUR
|1.021,70 €
|+4,34 % / +42,50 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|30,4000 EUR
|1.520,00 €
|+54,47 % / +536,00 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|13,9500 EUR
|697,50 €
|-29,19 % / -287,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|2,9800 EUR
|1.490,00 €
|+49,00 % / +490,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|25,7500 EUR
|1.442,00 €
|+45,15 % / +448,56 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|30,6400 EUR
|1.532,00 €
|+55,14 % / +544,50 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,4600 EUR
|1.384,00 €
|+38,40 % / +384,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,9600 EUR
|1.088,64 €
|+9,46 % / +94,08 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|66,5000 EUR
|1.662,50 €
|+68,35 % / +675,00 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|9,0150 EUR
|1.126,88 €
|+13,25 % / +131,88 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|23,9000 EUR
|1.481,80 €
|+48,45 % / +483,60 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|12,7200 EUR
|1.615,44 €
|+62,45 % / +621,03 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|4,0000 EUR
|688,00 €
|-31,03 % / -309,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|69,4250 EUR
|971,95 €
|-0,82 % / -8,05 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|43,9500 EUR
|1.406,40 €
|+44,81 % / +435,20 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5100 EUR
|891,48 €
|-10,84 % / -108,38 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|25,4800 EUR
|942,76 €
|-4,85 % / -48,10 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.11.)
