Nachlese: Brigitte Just, Babsi Haas und die Bell (audio cd.at)

10.11.2025, 3654 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8063/

- Brigitte Just ist Designerin und Stylistin, dies auch immer wieder für Vorstandsmitglieder börsenotierter Unternehmen. Wir sprechen im Podcast über ihr neues Buch "Luna Loi", da geht es um einen weit entfernten Himmelskörper mit Bewohnern, die den Menschen auf der Erde sehr ähnlich sind. Die Saluner wissen von der Existenz des Blauen Planeten. Sie beherbergen das magische Fernrohr Xynos, das sie tief in die Geheimnisse ihrer fernen Verwandten blicken lässt, incl. Doppelgänger. Wer mich kennt, der weiss, dass sowas in meinem Kopfkino eine super Leinwand hat. Im Talk zum Buch (und auch Hörbüch) geht es um Glück, Samt, eine Nähmaschine, Orange, sich dauerbefetzende Politiker, aber auch Fermats letzten Satz, Barbarella, Pygar, den Börseblick sowie Brigittes Partner Christian Kolonovits. Weiters um Dominik Am Zehnhoff-Söns, Clemens Nowak, Sepp Dockner und tolle Sprecher:innen. Ab Minute 15 ist der Talk mit der Original-Musik vom Hörbuch unterlegt. Und einen tollen Kuchen hab ich auch wieder bekommen.

- Luna Loi bei Hoanzl (Buch/Hörbuch unter Bestseller angeführt): https://www.hoanzl.at/luna-loi-die-weise-frau-von-saluna

http://www.just-design.at

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8062

- Ende Woche 45/2025: Barbara Haas hatte mal die Opening Bell für das Linz-Turnier geläutet - https://photaq.com/page/pic/79260 -, nun gibt es die Closing Bell für ihre Karriere. Alles Gute für Deine künftigen Vorhaben! Und: ÖTV-Sportdirektorin Marion Maruska gibt ein Update zum ÖTV-Damentennis.

SportWoche ÖTV-Ö Top10: Julia Grabher, Sinja Kraus und Lili Tagger bei den Damen sowie Filip Misolic, Sebastian Ofner, Lukas Neumayer, Jurij Rodionov, Joel Schwärzler, Sandro Kopp und Neil Oberleitner bei den Herren sind WTA/ATP-übergreifend die Top10 aktuell. In welcher Reihenfolge, das wird im Podcast verraten.

http://www.sportgeschichte.at/oetv

Inside In, der ÖTV-Podcast: https://open.spotify.com/show/7KNsgeD8XyXTsAgCFKfI7Y

https://www.oetv.at

Thomas Schweda im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/3521

Quelle Rankings: Live-Rankings von live-tennis.eu

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8061/

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das bewusst wöchentlich. Wer ist mit jeweiligem Stichtag im ATX vertreten (einmal, dann bei Änderungen)? Wieviel Marktkapitalisierung gibt es gesamt, wer sind die wichtigsten Player? Wer hat 2025, wer im Langfristvergleich die beste Performance? Wer die höchsten Umsätze? Wie vergleicht sich das mit dem DAX? Reinhören.

Highlights der Woche: Gewinnmitnahmen bei vielen österreichischen Trendaktien 2025 in dieser Woche, Energiewerte haben ausgeglichen.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8060

kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Wolfgang Matejka x Alois Wögerbauer - hier der Sendetermin der allerersten Quiz-Sendung zur Wiener Börse. Am 17.11. zum Auftakt der Season 22 der Börsepeople-Reihe, die auch die Folge 500 beinhalten wird, gibt es dieses launige Quiz, in das man heute kurz reinhören kann.

Vorbild hier: http://www.audio-cd.at/offline-der-podcast

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8059

- Wiener Börse Party Freitag nachhören:

- ATX etwas schwächer

- News zu wienerberger

- Research zu AMAG, Erste Group

- Partytalk: Die froots-Leistung mit Affengruber in der Krone

- Tipp: Sonja Minar und die Produktdeplatzierungen morgen in 1090 Wien https://shop.entrello.app/alsergrund/

- DAX ebenfalls schwächer

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.11.)

(10.11.2025)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S21/24: Konrad Pannagger

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Lenzing, AT&S, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Erste Group, SBO, OMV, Palfinger, Athos Immobilien, Kapsch TrafficCom, Verbund, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Fresenius Medical Care, Deutsche Telekom, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, BMW, Porsche Automobil Holding, Scout24, Continental, Bayer, Rheinmetall, Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens.

Random Partner wienerberger

wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht

» ATX-Trends: RBI, Porr, Uniqa, Verbund ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Konrad Pannagger nexxar, Nvidia, Frapor...

» Börsepeople im Podcast S21/24: Konrad Pannagger

» Österreich-Depots: Minimal schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.11.: Extremes zu CPI Europe, Telekom Austria (Börse G...

» Nachlese: Hans Lang Reploid, Börsenunwort vs. Börsenwort (audio cd.at)

» PIR-News: News zu Palfinger, Kontron, Pierer Mobility, Erste Asset Manag...

» Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, ungl...

» Zum Tag: Private Investor Relations ab sofort jeden Dienstag und Donners...