SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Brigitte Just, Babsi Haas und die Bell (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

10.11.2025, 3654 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8063/
- Brigitte Just ist Designerin und Stylistin, dies auch immer wieder für Vorstandsmitglieder börsenotierter Unternehmen. Wir sprechen im Podcast über ihr neues Buch "Luna Loi", da geht es um einen weit entfernten Himmelskörper mit Bewohnern, die den Menschen auf der Erde sehr ähnlich sind. Die Saluner wissen von der Existenz des Blauen Planeten. Sie beherbergen das magische Fernrohr Xynos, das sie tief in die Geheimnisse ihrer fernen Verwandten blicken lässt, incl. Doppelgänger. Wer mich kennt, der weiss, dass sowas in meinem Kopfkino eine super Leinwand hat. Im Talk zum Buch (und auch Hörbüch) geht es um Glück, Samt, eine Nähmaschine, Orange, sich dauerbefetzende Politiker, aber auch Fermats letzten Satz, Barbarella, Pygar, den Börseblick sowie Brigittes Partner Christian Kolonovits. Weiters um Dominik Am Zehnhoff-Söns, Clemens Nowak, Sepp Dockner und tolle Sprecher:innen. Ab Minute 15 ist der Talk mit der Original-Musik vom Hörbuch unterlegt. Und einen tollen Kuchen hab ich auch wieder bekommen.
- Luna Loi bei Hoanzl (Buch/Hörbuch unter Bestseller angeführt): https://www.hoanzl.at/luna-loi-die-weise-frau-von-saluna
http://www.just-design.at

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8062
- Ende Woche 45/2025: Barbara Haas hatte mal die Opening Bell für das Linz-Turnier geläutet - https://photaq.com/page/pic/79260 -, nun gibt es die Closing Bell für ihre Karriere. Alles Gute für Deine künftigen Vorhaben! Und: ÖTV-Sportdirektorin Marion Maruska gibt ein Update zum ÖTV-Damentennis.
SportWoche ÖTV-Ö Top10: Julia Grabher, Sinja Kraus und Lili Tagger bei den Damen sowie Filip Misolic, Sebastian Ofner, Lukas Neumayer, Jurij Rodionov, Joel Schwärzler, Sandro Kopp und Neil Oberleitner bei den Herren sind WTA/ATP-übergreifend die Top10 aktuell. In welcher Reihenfolge, das wird im Podcast verraten.
http://www.sportgeschichte.at/oetv
Inside In, der ÖTV-Podcast: https://open.spotify.com/show/7KNsgeD8XyXTsAgCFKfI7Y
https://www.oetv.at
Thomas Schweda im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/3521
Quelle Rankings: Live-Rankings von live-tennis.eu

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8061/
- kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das bewusst wöchentlich. Wer ist mit jeweiligem Stichtag im ATX vertreten (einmal, dann bei Änderungen)? Wieviel Marktkapitalisierung gibt es gesamt, wer sind die wichtigsten Player? Wer hat 2025, wer im Langfristvergleich die beste Performance? Wer die höchsten Umsätze? Wie vergleicht sich das mit dem DAX? Reinhören.
Highlights der Woche: Gewinnmitnahmen bei vielen österreichischen Trendaktien 2025 in dieser Woche, Energiewerte haben ausgeglichen.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8060
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Wolfgang Matejka x Alois Wögerbauer - hier der Sendetermin der allerersten Quiz-Sendung zur Wiener Börse. Am 17.11. zum Auftakt der Season 22 der Börsepeople-Reihe, die auch die Folge 500 beinhalten wird, gibt es dieses launige Quiz, in das man heute kurz reinhören kann.
Vorbild hier: http://www.audio-cd.at/offline-der-podcast

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8059
- Wiener Börse Party Freitag nachhören:
- ATX etwas schwächer
- News zu wienerberger
- Research zu AMAG, Erste Group
- Partytalk: Die froots-Leistung mit Affengruber in der Krone
- Tipp: Sonja Minar und die Produktdeplatzierungen morgen in 1090 Wien https://shop.entrello.app/alsergrund/
- DAX ebenfalls schwächer

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.11.)


(10.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S21/24: Konrad Pannagger




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Lenzing, AT&S, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Erste Group, SBO, OMV, Palfinger, Athos Immobilien, Kapsch TrafficCom, Verbund, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Fresenius Medical Care, Deutsche Telekom, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, BMW, Porsche Automobil Holding, Scout24, Continental, Bayer, Rheinmetall, Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens.

Random Partner

wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht

» ATX-Trends: RBI, Porr, Uniqa, Verbund ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Konrad Pannagger nexxar, Nvidia, Frapor...

» Börsepeople im Podcast S21/24: Konrad Pannagger

» Österreich-Depots: Minimal schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.11.: Extremes zu CPI Europe, Telekom Austria (Börse G...

» Nachlese: Hans Lang Reploid, Börsenunwort vs. Börsenwort (audio cd.at)

» PIR-News: News zu Palfinger, Kontron, Pierer Mobility, Erste Asset Manag...

» Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, ungl...

» Zum Tag: Private Investor Relations ab sofort jeden Dienstag und Donners...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wie Wirecard, Manz, SMA Solar, JinkoSolar, Bayer und Alibaba Group Holding für Gesprächsstoff sorgten
Aixtron, Salzgitter am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
FACC - Effizienzsteigerung als oberste Priorität
Wie Bayer, Continental, Rheinmetall, adidas, Merck KGaA und RWE für Gesprächsstoff im DAX sorgten
RBI und Oddo erweitern Zusammenarbeit um Bereich M&A
ATX-Trends: RBI, Porr, Uniqa, Verbund ...




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Pierer Mobility 1.07%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kapsch TrafficCom(2), Österreichische Post(1), Wienerberger(1), Strabag(1), Agrana(1), OMV(1), Kontron(1)
    BSN Vola-Event Bayer
    Star der Stunde: RHI Magnesita 3.31%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -2.12%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: FACC(3), Strabag(1)
    BSN Vola-Event Infineon
    BSN MA-Event Infineon
    Star der Stunde: Lenzing 3.84%, Rutsch der Stunde: Österreichische Post -2.52%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Uniqa(1)
    Featured Partner Video

    Private Investor Relations Podcast #2: Elis Karner (CIRA) mit der quasi 2. Trailerfolge, dazu ein B2B-Spoiler für CIRAoke 2.0 im Jänner ...

    Elis Karner ist seit 2013 Generalsekretärin des Circle Investor Relations Austria, kurz CIRA. Im Private Investor Relations Podcast spricht sie quasi eine 2. Trailerfolge, es geht um die starken ge...

    Books josefchladek.com

    Bernhard Fuchs
    Heustock
    2025
    Verlag der Buchhandlung Walther König

    Gregory Halpern
    King, Queen, Knave
    2024
    MACK

    Christian Reister
    Pressure
    2025
    Self published

    Julie van der Vaart
    Particles
    2025
    Origini edizioni

    Florian Rainer
    Tagada
    2025
    Fotohof



    Autor: Christian Drastil

    10.11.2025, 3654 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8063/
    - Brigitte Just ist Designerin und Stylistin, dies auch immer wieder für Vorstandsmitglieder börsenotierter Unternehmen. Wir sprechen im Podcast über ihr neues Buch "Luna Loi", da geht es um einen weit entfernten Himmelskörper mit Bewohnern, die den Menschen auf der Erde sehr ähnlich sind. Die Saluner wissen von der Existenz des Blauen Planeten. Sie beherbergen das magische Fernrohr Xynos, das sie tief in die Geheimnisse ihrer fernen Verwandten blicken lässt, incl. Doppelgänger. Wer mich kennt, der weiss, dass sowas in meinem Kopfkino eine super Leinwand hat. Im Talk zum Buch (und auch Hörbüch) geht es um Glück, Samt, eine Nähmaschine, Orange, sich dauerbefetzende Politiker, aber auch Fermats letzten Satz, Barbarella, Pygar, den Börseblick sowie Brigittes Partner Christian Kolonovits. Weiters um Dominik Am Zehnhoff-Söns, Clemens Nowak, Sepp Dockner und tolle Sprecher:innen. Ab Minute 15 ist der Talk mit der Original-Musik vom Hörbuch unterlegt. Und einen tollen Kuchen hab ich auch wieder bekommen.
    - Luna Loi bei Hoanzl (Buch/Hörbuch unter Bestseller angeführt): https://www.hoanzl.at/luna-loi-die-weise-frau-von-saluna
    http://www.just-design.at

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8062
    - Ende Woche 45/2025: Barbara Haas hatte mal die Opening Bell für das Linz-Turnier geläutet - https://photaq.com/page/pic/79260 -, nun gibt es die Closing Bell für ihre Karriere. Alles Gute für Deine künftigen Vorhaben! Und: ÖTV-Sportdirektorin Marion Maruska gibt ein Update zum ÖTV-Damentennis.
    SportWoche ÖTV-Ö Top10: Julia Grabher, Sinja Kraus und Lili Tagger bei den Damen sowie Filip Misolic, Sebastian Ofner, Lukas Neumayer, Jurij Rodionov, Joel Schwärzler, Sandro Kopp und Neil Oberleitner bei den Herren sind WTA/ATP-übergreifend die Top10 aktuell. In welcher Reihenfolge, das wird im Podcast verraten.
    http://www.sportgeschichte.at/oetv
    Inside In, der ÖTV-Podcast: https://open.spotify.com/show/7KNsgeD8XyXTsAgCFKfI7Y
    https://www.oetv.at
    Thomas Schweda im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/3521
    Quelle Rankings: Live-Rankings von live-tennis.eu

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8061/
    - kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das bewusst wöchentlich. Wer ist mit jeweiligem Stichtag im ATX vertreten (einmal, dann bei Änderungen)? Wieviel Marktkapitalisierung gibt es gesamt, wer sind die wichtigsten Player? Wer hat 2025, wer im Langfristvergleich die beste Performance? Wer die höchsten Umsätze? Wie vergleicht sich das mit dem DAX? Reinhören.
    Highlights der Woche: Gewinnmitnahmen bei vielen österreichischen Trendaktien 2025 in dieser Woche, Energiewerte haben ausgeglichen.

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8060
    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Wolfgang Matejka x Alois Wögerbauer - hier der Sendetermin der allerersten Quiz-Sendung zur Wiener Börse. Am 17.11. zum Auftakt der Season 22 der Börsepeople-Reihe, die auch die Folge 500 beinhalten wird, gibt es dieses launige Quiz, in das man heute kurz reinhören kann.
    Vorbild hier: http://www.audio-cd.at/offline-der-podcast

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8059
    - Wiener Börse Party Freitag nachhören:
    - ATX etwas schwächer
    - News zu wienerberger
    - Research zu AMAG, Erste Group
    - Partytalk: Die froots-Leistung mit Affengruber in der Krone
    - Tipp: Sonja Minar und die Produktdeplatzierungen morgen in 1090 Wien https://shop.entrello.app/alsergrund/
    - DAX ebenfalls schwächer

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.11.)


    (10.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S21/24: Konrad Pannagger




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Lenzing, AT&S, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Erste Group, SBO, OMV, Palfinger, Athos Immobilien, Kapsch TrafficCom, Verbund, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Fresenius Medical Care, Deutsche Telekom, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, BMW, Porsche Automobil Holding, Scout24, Continental, Bayer, Rheinmetall, Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens.

    Random Partner

    wienerberger
    wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht

    » ATX-Trends: RBI, Porr, Uniqa, Verbund ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Konrad Pannagger nexxar, Nvidia, Frapor...

    » Börsepeople im Podcast S21/24: Konrad Pannagger

    » Österreich-Depots: Minimal schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 11.11.: Extremes zu CPI Europe, Telekom Austria (Börse G...

    » Nachlese: Hans Lang Reploid, Börsenunwort vs. Börsenwort (audio cd.at)

    » PIR-News: News zu Palfinger, Kontron, Pierer Mobility, Erste Asset Manag...

    » Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, ungl...

    » Zum Tag: Private Investor Relations ab sofort jeden Dienstag und Donners...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Wirecard, Manz, SMA Solar, JinkoSolar, Bayer und Alibaba Group Holding für Gesprächsstoff sorgten
    Aixtron, Salzgitter am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    FACC - Effizienzsteigerung als oberste Priorität
    Wie Bayer, Continental, Rheinmetall, adidas, Merck KGaA und RWE für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    RBI und Oddo erweitern Zusammenarbeit um Bereich M&A
    ATX-Trends: RBI, Porr, Uniqa, Verbund ...




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Pierer Mobility 1.07%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kapsch TrafficCom(2), Österreichische Post(1), Wienerberger(1), Strabag(1), Agrana(1), OMV(1), Kontron(1)
      BSN Vola-Event Bayer
      Star der Stunde: RHI Magnesita 3.31%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -2.12%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: FACC(3), Strabag(1)
      BSN Vola-Event Infineon
      BSN MA-Event Infineon
      Star der Stunde: Lenzing 3.84%, Rutsch der Stunde: Österreichische Post -2.52%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Uniqa(1)
      Featured Partner Video

      Private Investor Relations Podcast #2: Elis Karner (CIRA) mit der quasi 2. Trailerfolge, dazu ein B2B-Spoiler für CIRAoke 2.0 im Jänner ...

      Elis Karner ist seit 2013 Generalsekretärin des Circle Investor Relations Austria, kurz CIRA. Im Private Investor Relations Podcast spricht sie quasi eine 2. Trailerfolge, es geht um die starken ge...

      Books josefchladek.com

      Adriano Zanni
      Estratti di giorni cupi
      2025
      Boring Machines

      Paul Graham
      A1: The Great North Road
      1983
      Grey Editions

      Regina Anzenberger
      The Australian Journey
      2025
      AnzenbergerEdition

      Christoph Schieder
      Berlin
      2025
      Self published

      Gregory Halpern
      King, Queen, Knave
      2024
      MACK

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank