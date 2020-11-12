SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 12.11.: FACC (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

12.11.2025, 514 Zeichen

Positive Serie in Performance:
12.11.2020: FACC: Beste Performance Serie: 59.57% (8 Tage - endete am 12.11.2020)

Bisher gab es an einem 12. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 12.11. beträgt -0,72%. Der beste 12.11. fand im Jahr 2009 mit 1,19% statt, der schlechteste 12.11. im Jahr 2008 mit -6,19%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 12.11. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.11.)


(12.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1032: ATX TR gestern auf High, heute wohl wieder und Douglas Adams-Spuren, Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Lenzing, AT&S, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Erste Group, SBO, OMV, Palfinger, Athos Immobilien, Kapsch TrafficCom, Verbund, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Fresenius Medical Care, Deutsche Telekom, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, BMW, Porsche Automobil Holding, Scout24, Continental, Bayer, Rheinmetall, Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens.

Random Partner

EY
Bei EY wird alles daran gesetzt, dass die Welt besser funktioniert. Dafür steht unser Anspruch „Building a better working world“. Mit unserem umfassenden Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.11.: FACC (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Konrad Pannagger, Telekom Austria (audio cd.at)

» PIR-News: Zahlen von FACC, DO&CO, Semperit, Post, News zu UBM, Reploid, ...

» Zum Tag: Gestern All-time-High 41 im ATX Total Return, heute am Weg zur ...

» Wiener Börse Party #1032: ATX TR gestern auf High, heute wohl wieder und...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht

» ATX-Trends: RBI, Porr, Uniqa, Verbund ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Konrad Pannagger nexxar, Nvidia, Frapor...

» Börsepeople im Podcast S21/24: Konrad Pannagger


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Aixtron, Salzgitter am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
RBI und Oddo erweitern Zusammenarbeit um Bereich M&A
Wie Wirecard, Manz, SMA Solar, JinkoSolar, Bayer und Alibaba Group Holding für Gesprächsstoff sorgten
ATX-Trends: RBI, Porr, Uniqa, Verbund ...
DO & CO - Bestes Halbjahr in der Unternehmensgeschichte
Post - Herausfordernde Rahmenbedingungen zeigen sich in Neunmonats-Ergebnissen




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: RBI 1.52%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -0.56%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Porr(3), FACC(1)
    SSLInvesting2 zu Kontron
    Star der Stunde: FACC 1.75%, Rutsch der Stunde: Palfinger -1.17%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: DO&CO(2), Kontron(1), OMV(1), VIG(1), Fabasoft(1)
    BSN Vola-Event RWE
    BSN Vola-Event Lenzing
    Star der Stunde: Lenzing 1.4%, Rutsch der Stunde: DO&CO -0.76%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(2), Österreichische Post(2), OMV(1), RBI(1)
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Jurij Rodionov, Filip Misolic und Dominic Thiem liefern unserem Podcast O-Töne aus der Stadthalle

    Ende Woche 42/2025: Keine Veränderung in den Top10 WTA & ATP übergreifend, aber Julia Grabher klopft wieder an die Top100 an und Sebastian Sorger schaffte ein neues Karriere-Hoch. Im Zentrum stehen...

    Books josefchladek.com

    Adriano Zanni
    Sequenze di Fabbrica
    2025
    Boring Machines

    Julie van der Vaart
    Particles
    2025
    Origini edizioni

    Paul Graham
    Beyond Caring
    1986
    Grey Editions

    Robert Delford Brown
    First Class Portraits
    1973
    First National Church of the Exquisite Panic Press,

    Ció Prat i Bofill
    Milions d’estels i un somni
    2025
    Self published



    Autor: Börse Geschichte

    12.11.2025, 514 Zeichen

    Positive Serie in Performance:
    12.11.2020: FACC: Beste Performance Serie: 59.57% (8 Tage - endete am 12.11.2020)

    Bisher gab es an einem 12. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 12.11. beträgt -0,72%. Der beste 12.11. fand im Jahr 2009 mit 1,19% statt, der schlechteste 12.11. im Jahr 2008 mit -6,19%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 12.11. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.11.)


    (12.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1032: ATX TR gestern auf High, heute wohl wieder und Douglas Adams-Spuren, Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Lenzing, AT&S, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Erste Group, SBO, OMV, Palfinger, Athos Immobilien, Kapsch TrafficCom, Verbund, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Fresenius Medical Care, Deutsche Telekom, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, BMW, Porsche Automobil Holding, Scout24, Continental, Bayer, Rheinmetall, Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens.

    Random Partner

    EY
    Bei EY wird alles daran gesetzt, dass die Welt besser funktioniert. Dafür steht unser Anspruch „Building a better working world“. Mit unserem umfassenden Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 12.11.: FACC (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Konrad Pannagger, Telekom Austria (audio cd.at)

    » PIR-News: Zahlen von FACC, DO&CO, Semperit, Post, News zu UBM, Reploid, ...

    » Zum Tag: Gestern All-time-High 41 im ATX Total Return, heute am Weg zur ...

    » Wiener Börse Party #1032: ATX TR gestern auf High, heute wohl wieder und...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht

    » ATX-Trends: RBI, Porr, Uniqa, Verbund ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Konrad Pannagger nexxar, Nvidia, Frapor...

    » Börsepeople im Podcast S21/24: Konrad Pannagger


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Aixtron, Salzgitter am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    RBI und Oddo erweitern Zusammenarbeit um Bereich M&A
    Wie Wirecard, Manz, SMA Solar, JinkoSolar, Bayer und Alibaba Group Holding für Gesprächsstoff sorgten
    ATX-Trends: RBI, Porr, Uniqa, Verbund ...
    DO & CO - Bestes Halbjahr in der Unternehmensgeschichte
    Post - Herausfordernde Rahmenbedingungen zeigen sich in Neunmonats-Ergebnissen




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: RBI 1.52%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -0.56%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Porr(3), FACC(1)
      SSLInvesting2 zu Kontron
      Star der Stunde: FACC 1.75%, Rutsch der Stunde: Palfinger -1.17%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: DO&CO(2), Kontron(1), OMV(1), VIG(1), Fabasoft(1)
      BSN Vola-Event RWE
      BSN Vola-Event Lenzing
      Star der Stunde: Lenzing 1.4%, Rutsch der Stunde: DO&CO -0.76%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(2), Österreichische Post(2), OMV(1), RBI(1)
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Jurij Rodionov, Filip Misolic und Dominic Thiem liefern unserem Podcast O-Töne aus der Stadthalle

      Ende Woche 42/2025: Keine Veränderung in den Top10 WTA & ATP übergreifend, aber Julia Grabher klopft wieder an die Top100 an und Sebastian Sorger schaffte ein neues Karriere-Hoch. Im Zentrum stehen...

      Books josefchladek.com

      John Gossage
      The Romance industry
      2002
      Nazraeli

      Regina Anzenberger
      The Australian Journey
      2025
      AnzenbergerEdition

      Julie van der Vaart
      Particles
      2025
      Origini edizioni

      Pieter Hugo
      The Hyena & Other Men
      2007
      Prestel

      Chris Dooks
      We Love You Forever
      2024
      DooksBooks

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank