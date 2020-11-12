Börsegeschichte 12.11.: FACC (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
12.11.2025, 514 Zeichen
Positive Serie in Performance:
12.11.2020: FACC: Beste Performance Serie: 59.57% (8 Tage - endete am 12.11.2020)
Bisher gab es an einem 12. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 12.11. beträgt -0,72%. Der beste 12.11. fand im Jahr 2009 mit 1,19% statt, der schlechteste 12.11. im Jahr 2008 mit -6,19%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 12.11. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.11.)
Wiener Börse Party #1032: ATX TR gestern auf High, heute wohl wieder und Douglas Adams-Spuren, Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht
Wiener Börse Party #1032: ATX TR gestern auf High, heute wohl wieder und Douglas Adams-Spuren, Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht
