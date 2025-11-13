Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
13.11.2025, 3332 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 +0.43% vs. last #gabb, +24.94% ytd, +108.40% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 140,272 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 30,65 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|46.402,04 €
|+30,65% / +10.886,28 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,1500 EUR
|1.057,50 €
|+7,36 % / +72,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|12,0000 EUR
|1.140,00 €
|+14,29 % / +142,50 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1000 EUR
|988,10 €
|+0,42 % / +4,10 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|28,7750 EUR
|2.359,55 €
|+137,61 % / +1.366,53 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|4,9350 EUR
|843,89 €
|-15,50 % / -154,76 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,4000 EUR
|1.574,40 €
|+58,02 % / +578,10 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|116,0500 EUR
|1.392,60 €
|+43,01 % / +418,80 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|35,3400 EUR
|1.130,88 €
|+13,63 % / +135,68 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|16,5800 EUR
|1.110,86 €
|+11,13 % / +111,22 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|191,7000 EUR
|958,50 €
|+6,50 % / +58,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|93,7750 EUR
|1.500,40 €
|+57,18 % / +545,84 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,8500 EUR
|1.208,25 €
|+22,05 % / +218,25 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|9,0200 EUR
|1.506,34 €
|+51,09 % / +509,35 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|53,1000 EUR
|955,80 €
|-0,19 % / -1,80 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|72,0000 EUR
|2.520,00 €
|+158,99 % / +1.547,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,2800 EUR
|1.073,88 €
|+7,53 % / +75,24 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|23,6700 EUR
|1.207,17 €
|+21,38 % / +212,67 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,8500 EUR
|1.310,10 €
|+32,33 % / +320,10 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,4000 EUR
|1.033,60 €
|+5,56 % / +54,40 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|30,5000 EUR
|1.525,00 €
|+54,98 % / +541,00 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|14,1100 EUR
|705,50 €
|-28,38 % / -279,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,0750 EUR
|1.537,50 €
|+53,75 % / +537,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|26,6250 EUR
|1.491,00 €
|+50,08 % / +497,56 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|33,8400 EUR
|1.692,00 €
|+71,34 % / +704,50 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,4600 EUR
|1.384,00 €
|+38,40 % / +384,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,8700 EUR
|1.081,08 €
|+8,70 % / +86,52 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|71,5500 EUR
|1.788,75 €
|+81,14 % / +801,25 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,9900 EUR
|1.123,75 €
|+12,94 % / +128,75 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|23,3000 EUR
|1.444,60 €
|+44,72 % / +446,40 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|13,1400 EUR
|1.668,78 €
|+67,82 % / +674,37 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|3,5000 EUR
|602,00 €
|-39,66 % / -395,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|65,1750 EUR
|912,45 €
|-6,89 % / -67,55 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|45,5000 EUR
|1.456,00 €
|+49,92 % / +484,80 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5240 EUR
|915,95 €
|-8,39 % / -83,90 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|27,0600 EUR
|1.001,22 €
|+1,05 % / +10,36 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.11.)
Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser
