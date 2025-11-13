SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

13.11.2025, 3332 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 +0.43% vs. last #gabb, +24.94% ytd, +108.40% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 140,272 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 30,65 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 46.402,04 +30,65% / +10.886,28
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,1500 EUR 1.057,50 +7,36 % / +72,50
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 12,0000 EUR 1.140,00 +14,29 % / +142,50
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,1000 EUR 988,10 +0,42 % / +4,10
AT&S AT0000969985 82Stk. 28,7750 EUR 2.359,55 +137,61 % / +1.366,53
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 4,9350 EUR 843,89 -15,50 % / -154,76
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,4000 EUR 1.574,40 +58,02 % / +578,10
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 116,0500 EUR 1.392,60 +43,01 % / +418,80
Bechtle DE0005158703 32Stk. 35,3400 EUR 1.130,88 +13,63 % / +135,68
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 16,5800 EUR 1.110,86 +11,13 % / +111,22
DO&CO AT0000818802 5Stk. 191,7000 EUR 958,50 +6,50 % / +58,50
Erste Group AT0000652011 16Stk. 93,7750 EUR 1.500,40 +57,18 % / +545,84
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 26,8500 EUR 1.208,25 +22,05 % / +218,25
FACC AT00000FACC2 167Stk. 9,0200 EUR 1.506,34 +51,09 % / +509,35
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 53,1000 EUR 955,80 -0,19 % / -1,80
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 72,0000 EUR 2.520,00 +158,99 % / +1.547,00
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,2800 EUR 1.073,88 +7,53 % / +75,24
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 23,6700 EUR 1.207,17 +21,38 % / +212,67
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 19,8500 EUR 1.310,10 +32,33 % / +320,10
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 30,4000 EUR 1.033,60 +5,56 % / +54,40
Palfinger AT0000758305 50Stk. 30,5000 EUR 1.525,00 +54,98 % / +541,00
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 14,1100 EUR 705,50 -28,38 % / -279,50
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,0750 EUR 1.537,50 +53,75 % / +537,50
Porr AT0000609607 56Stk. 26,6250 EUR 1.491,00 +50,08 % / +497,56
RBI AT0000606306 50Stk. 33,8400 EUR 1.692,00 +71,34 % / +704,50
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,4600 EUR 1.384,00 +38,40 % / +384,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 12,8700 EUR 1.081,08 +8,70 % / +86,52
Strabag AT000000STR1 25Stk. 71,5500 EUR 1.788,75 +81,14 % / +801,25
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 8,9900 EUR 1.123,75 +12,94 % / +128,75
UBM AT0000815402 62Stk. 23,3000 EUR 1.444,60 +44,72 % / +446,40
Uniqa AT0000821103 127Stk. 13,1400 EUR 1.668,78 +67,82 % / +674,37
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 3,5000 EUR 602,00 -39,66 % / -395,60
Verbund AT0000746409 14Stk. 65,1750 EUR 912,45 -6,89 % / -67,55
VIG AT0000908504 32Stk. 45,5000 EUR 1.456,00 +49,92 % / +484,80
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5240 EUR 915,95 -8,39 % / -83,90
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 27,0600 EUR 1.001,22 +1,05 % / +10,36

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.11.)


(13.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Lenzing, voestalpine, FACC, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, VIG, Wienerberger, CPI Europe AG, CA Immo, Rosenbauer, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Strabag, Verbund, Warimpex, DO&CO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Siemens, Siemens Energy, Walt Disney, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, Porsche Automobil Holding, BASF, Allianz.

Random Partner

wikifolio
wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC...

» ATX-Trends: Strabag, Verbund, wienerberger ...

» Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser

» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 13.11.: Pierer Mobility, CPI Europe, voestalpine (Börse ...

» Nachlese: Diana Neumüller-Klein, ATX TR 12000 und die Zeitreihe (audio c...

» Wiener Börse Party #1033: ATX auch heute stärker, auf das legendäre 2007...

» PIR-News: Zahlen von Strabag, Polytec, wienerberger, Austriacard Holding...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Strabag, Palfinger und Austriacard gesucht

» Strabag im ATX und Merck im DAX vorne (Christian Drastil)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wie BayWa, Noratis, Heidelberger Druckmaschinen, Bilfinger, 3D Systems und Ibu-Tec für Gesprächsstoff sorgten
Bilder by Tanja Stroschneider
DAX-Frühmover: Siemens Energy, Deutsche Bank, Infineon, Bayer, Rheinmetall, Zalando, Allianz, Deutsche Telekom, Brenntag und GEA Group
Polytec-Aktie bleibt für Baader-Analysten ein "Buy"
Wie Manz, Wirecard, Siemens, Aixtron, Merck KGaA und Polytec Group für Gesprächsstoff sorgten
FACC rückt Thema "Sicherheit" noch mehr in den Fokus




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Erste Group(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: FACC 1.1%, Rutsch der Stunde: Palfinger -1.49%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Bawag(1), AT&S(1), voestalpine(1)
    BSN Vola-Event Austriacard Holdings AG
    Star der Stunde: AT&S 1.56%, Rutsch der Stunde: Strabag -1.38%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(7), OMV(1)
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 4.36%, Rutsch der Stunde: AT&S -3.62%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: SBO(1), OMV(1)
    BSN MA-Event Verbund
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Lasst den Weltspartag in Ruhe, liebe Friends aus der Investment-Branche! Schaffen wir was eigenes ...

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Ich ärgere mich heute - sehr - über die Investmentbranche. Schon ist der Früh ist mein Feed geflutet mit Belehrungen, dass Sparen outgedatet und ...

    Books josefchladek.com

    Julie van der Vaart
    Particles
    2025
    Origini edizioni

    Florian Rainer
    Tagada
    2025
    Fotohof

    Erich Einhorn
    Im Flug nach Moskau
    1959
    Artia

    Adriano Zanni
    Sequenze di Fabbrica
    2025
    Boring Machines

    Bernhard Fuchs
    Heustock
    2025
    Verlag der Buchhandlung Walther König



    Autor: Christian Drastil

    13.11.2025, 3332 Zeichen

    Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 +0.43% vs. last #gabb, +24.94% ytd, +108.40% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 140,272 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).

    Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 30,65 Prozent.

    BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
    Summe 46.402,04 +30,65% / +10.886,28
    Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,1500 EUR 1.057,50 +7,36 % / +72,50
    Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 12,0000 EUR 1.140,00 +14,29 % / +142,50
    Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,1000 EUR 988,10 +0,42 % / +4,10
    AT&S AT0000969985 82Stk. 28,7750 EUR 2.359,55 +137,61 % / +1.366,53
    Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 4,9350 EUR 843,89 -15,50 % / -154,76
    Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,4000 EUR 1.574,40 +58,02 % / +578,10
    Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 116,0500 EUR 1.392,60 +43,01 % / +418,80
    Bechtle DE0005158703 32Stk. 35,3400 EUR 1.130,88 +13,63 % / +135,68
    CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 16,5800 EUR 1.110,86 +11,13 % / +111,22
    DO&CO AT0000818802 5Stk. 191,7000 EUR 958,50 +6,50 % / +58,50
    Erste Group AT0000652011 16Stk. 93,7750 EUR 1.500,40 +57,18 % / +545,84
    EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
    EVN AT0000741053 45Stk. 26,8500 EUR 1.208,25 +22,05 % / +218,25
    FACC AT00000FACC2 167Stk. 9,0200 EUR 1.506,34 +51,09 % / +509,35
    Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 53,1000 EUR 955,80 -0,19 % / -1,80
    Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 72,0000 EUR 2.520,00 +158,99 % / +1.547,00
    Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,2800 EUR 1.073,88 +7,53 % / +75,24
    Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 23,6700 EUR 1.207,17 +21,38 % / +212,67
    Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 19,8500 EUR 1.310,10 +32,33 % / +320,10
    Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 30,4000 EUR 1.033,60 +5,56 % / +54,40
    Palfinger AT0000758305 50Stk. 30,5000 EUR 1.525,00 +54,98 % / +541,00
    Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 14,1100 EUR 705,50 -28,38 % / -279,50
    Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,0750 EUR 1.537,50 +53,75 % / +537,50
    Porr AT0000609607 56Stk. 26,6250 EUR 1.491,00 +50,08 % / +497,56
    RBI AT0000606306 50Stk. 33,8400 EUR 1.692,00 +71,34 % / +704,50
    RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,4600 EUR 1.384,00 +38,40 % / +384,00
    Semperit AT0000785555 84Stk. 12,8700 EUR 1.081,08 +8,70 % / +86,52
    Strabag AT000000STR1 25Stk. 71,5500 EUR 1.788,75 +81,14 % / +801,25
    Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 8,9900 EUR 1.123,75 +12,94 % / +128,75
    UBM AT0000815402 62Stk. 23,3000 EUR 1.444,60 +44,72 % / +446,40
    Uniqa AT0000821103 127Stk. 13,1400 EUR 1.668,78 +67,82 % / +674,37
    VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 3,5000 EUR 602,00 -39,66 % / -395,60
    Verbund AT0000746409 14Stk. 65,1750 EUR 912,45 -6,89 % / -67,55
    VIG AT0000908504 32Stk. 45,5000 EUR 1.456,00 +49,92 % / +484,80
    Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5240 EUR 915,95 -8,39 % / -83,90
    Wienerberger AT0000831706 37Stk. 27,0600 EUR 1.001,22 +1,05 % / +10,36

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.11.)


    (13.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Lenzing, voestalpine, FACC, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, VIG, Wienerberger, CPI Europe AG, CA Immo, Rosenbauer, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Strabag, Verbund, Warimpex, DO&CO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Siemens, Siemens Energy, Walt Disney, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, Porsche Automobil Holding, BASF, Allianz.

    Random Partner

    wikifolio
    wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC...

    » ATX-Trends: Strabag, Verbund, wienerberger ...

    » Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser

    » Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 13.11.: Pierer Mobility, CPI Europe, voestalpine (Börse ...

    » Nachlese: Diana Neumüller-Klein, ATX TR 12000 und die Zeitreihe (audio c...

    » Wiener Börse Party #1033: ATX auch heute stärker, auf das legendäre 2007...

    » PIR-News: Zahlen von Strabag, Polytec, wienerberger, Austriacard Holding...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Strabag, Palfinger und Austriacard gesucht

    » Strabag im ATX und Merck im DAX vorne (Christian Drastil)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie BayWa, Noratis, Heidelberger Druckmaschinen, Bilfinger, 3D Systems und Ibu-Tec für Gesprächsstoff sorgten
    Bilder by Tanja Stroschneider
    DAX-Frühmover: Siemens Energy, Deutsche Bank, Infineon, Bayer, Rheinmetall, Zalando, Allianz, Deutsche Telekom, Brenntag und GEA Group
    Polytec-Aktie bleibt für Baader-Analysten ein "Buy"
    Wie Manz, Wirecard, Siemens, Aixtron, Merck KGaA und Polytec Group für Gesprächsstoff sorgten
    FACC rückt Thema "Sicherheit" noch mehr in den Fokus




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Erste Group(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: FACC 1.1%, Rutsch der Stunde: Palfinger -1.49%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Bawag(1), AT&S(1), voestalpine(1)
      BSN Vola-Event Austriacard Holdings AG
      Star der Stunde: AT&S 1.56%, Rutsch der Stunde: Strabag -1.38%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(7), OMV(1)
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 4.36%, Rutsch der Stunde: AT&S -3.62%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: SBO(1), OMV(1)
      BSN MA-Event Verbund
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Lasst den Weltspartag in Ruhe, liebe Friends aus der Investment-Branche! Schaffen wir was eigenes ...

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Ich ärgere mich heute - sehr - über die Investmentbranche. Schon ist der Früh ist mein Feed geflutet mit Belehrungen, dass Sparen outgedatet und ...

      Books josefchladek.com

      Adriano Zanni
      Sequenze di Fabbrica
      2025
      Boring Machines

      Christian Reister
      Pressure
      2025
      Self published

      Julie van der Vaart
      Particles
      2025
      Origini edizioni

      Konrad Werner Schulze
      Der Stahlskelettbau
      1928
      Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.

      Oliver Gerhartz
      The waning season
      2025
      Nearest Truth

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank