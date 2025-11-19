SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX-Trends: wienerberger, Uniqa, Verbund, Bawag, Andritz, RBI ...

19.11.2025, 3055 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Am Wiener Aktienmarkt hat sich die Abwärtsbewegung der vergangenen Tage gestern Dienstag noch einmal beschleunigt. Marktteilnehmer verwiesen mit Blick auf die globale Risikoscheu auf die bevorstehenden Zahlen des Chipriesen Nvidia heute Mittwochabend sowie die US-Arbeitsmarktdaten morgen Donnerstag. Die Termine gelten als richtungsweisend für die Erwartungen in Bezug auf den KI-Boom beziehungsweise mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank im Dezember. Der ATX gab in einem schwachen Börsenumfeld um 2,16 Prozent auf 4.716,63 Punkte nach. Für den ATX Prime ging es 2,05 Prozent auf 2.347,40 Punkte nach unten. Damit setzten sich auch in Wien die Gewinnmitnahmen fort, nachdem der Leitindex Ende vergangener Woche noch ein Jahreshoch markiert und das Rekordhoch bereits in Reichweite schien. Inzwischen sind die November-Gewinne jedoch weitgehend abgeschmolzen. Insgesamt bleiben Marktbeobachter dem Wiener Aktienmarkt gegenüber jedoch konstruktiv eingestellt. Die Bewertung des ATX sei auch nach dem jüngsten Jahreshoch noch als "solide" einzustufen - auch wenn kurzfristige Rücksetzer möglich seien, heißt es in einer Studie. Inzwischen sieht Morgan Stanley den österreichischen Aktienmarkt im westeuropäischen Vergleich für 2026 an der Spitze ihres quantitativen Ländermodells - unter anderem dank positiver Gewinnrevisionen, günstiger Bewertungen und geringer US-Abhängigkeit. Insgesamt erwarten die Analysten jedoch, dass Europa hinter dem US-Markt zurückbleibt. Im ATX kamen am Berichtstag Industrietitel und Banken überdurchschnittlich unter Druck. Sie zollten ihrem bisher guten Jahresverlauf Tribut. Bawag , Andritz und RBI gaben dabei jeweils mehr als zweieinhalb Prozent ab. Schwächer schlossen auch Versorger: Verbund büßten knapp 2,5 Prozent ein. Die Bundesregierung hat sich auf einen neuen Entwurf für das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) geeinigt. Demnach sollten Stromanbieter verpflichtet werden, Preissenkungen auf den Großhandelsmärkten innerhalb von sechs Monaten an die Kunden weiterzugeben. Damit das Strommarktgesetz in Kraft tritt, braucht es im Nationalrat eine Zweidrittelmehrheit - also die Stimmen von entweder der FPÖ oder den Grünen.

Unter den weiteren Einzelwerten entwickelten sich Anteile am Flughafen Wien mit minus 0,8 Prozent besser als der Gesamtmarkt. Das Unternehmen konnte im dritten Quartal Umsatz und Gewinn steigern und bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Die neuesten Verkehrszahlen hätten weitere Belege für das solide Wachstum der Reise- und Luftfahrtbranche trotz der schwierigen geopolitischen Lage geliefert. Wienerberger gaben um 2,4 Prozent auf 25,40 Euro nach. Die Schweizer UBS hat ihr Kursziel von 24 auf 25 Euro angehoben, bestätigte aber ihre Verkaufsempfehlung. UNIQA büßten 0,5 Prozent auf 13,14 Euro ein. Die Berenberg Bank hat ihre Kaufempfehlung und ihr Kursziel von 16,10 Euro für die Aktien im Vorfeld der anstehenden Ergebnisveröffentlichung des Versicherers bestätigt. Der positive Trend der ersten Jahreshälfte dürfte anhalten."


(19.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Mein 350-Seiten-Buch zur jüngeren Geschichte des Österreichischen Kapitalmarkts




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, voestalpine, Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, Zumtobel, Athos Immobilien, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Pierer Mobility, Porr, RBI, VAS AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post.

Random Partner

VAS AG
Die VAS AG ist ein Komplettanbieter für feststoffbefeuerte Anlagen zur Erzeugung von Wärme und Strom mit über 30-jähriger Erfahrung. Wir planen, bauen und warten Anlagen im Bereich von 2 bis 30 MW für private, industrielle und öffentliche Kunden in ganz Europa. Wir entwickeln maßgefertigte Projekte ganz nach den Bedürfnissen unserer Kunden durch innovative Lösungen.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 19.11.: SW, Polytec, Rosenbauer, AT&S (Börse Geschichte)...

» Nachlese: Ernst Grissemann, Propcorn.ai, Günther Ottendorfer (audio cd.at)

» PIR-News: In den News: Kapsch TrafficCom, Pierer Mobility, Verbund, Stra...

» ATX und DAX etwas stärker, Pierer Mobility bzw. Daimler Truck stark (Chr...

» Wiener Börse Party #1037: ATX etwas erholt, Pierer Mobility am Game/Name...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobily, Do&Co und Kapsch TrafficCo...

» Börsepeople im Podcast S22/02: Ernst Grissemann

» ATX-Trends: wienerberger, Uniqa, Verbund, Bawag, Andritz, RBI ...

» Wiener Börse Party #1036: ATX oops, alle 20 im Minus, aber die U17-WM-Ki...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wiener Börse: ATX legt am Mittwoch 1,96 Prozent zu
Anna Vay und Thomas Winkler läuten die Opening Bell zum UBM-145er
Wie DO&CO, Wienerberger, Porr, CPI Europe AG, CA Immo und Verbund für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Börsegeschichte 19.11.: SW, Polytec, Rosenbauer, AT&S (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
2m2m: Bilder zum TV-Tophit 2013 aus Wirtschaftssicht




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: CPI Europe AG(2), Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Frequentis(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Verbund(1)
    Star der Stunde: Porr 4.21%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.8%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(1)
    BSN Vola-Event Porr
    Star der Stunde: Frequentis 1.52%, Rutsch der Stunde: RBI -0.8%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(4), voestalpine(1), CPI Europe AG(1), Frequentis(1)
    Star der Stunde: Wienerberger 1.21%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.44%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1035: ATX schwächer, Pierer Mobility zeigt erneut auf und eine tolle Buchmesse mit Lehman und Offline, aber wenig Börse

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Paul Graham
    Beyond Caring
    1986
    Grey Editions

    Bernhard Fuchs
    Heustock
    2025
    Verlag der Buchhandlung Walther König

    Oliver Gerhartz
    The waning season
    2025
    Nearest Truth

    Paul Graham
    A1: The Great North Road
    1983
    Grey Editions

    Florian Rainer
    Tagada
    2025
    Fotohof



    Autor: Mario Tunkowitsch

    19.11.2025, 3055 Zeichen

    Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Am Wiener Aktienmarkt hat sich die Abwärtsbewegung der vergangenen Tage gestern Dienstag noch einmal beschleunigt. Marktteilnehmer verwiesen mit Blick auf die globale Risikoscheu auf die bevorstehenden Zahlen des Chipriesen Nvidia heute Mittwochabend sowie die US-Arbeitsmarktdaten morgen Donnerstag. Die Termine gelten als richtungsweisend für die Erwartungen in Bezug auf den KI-Boom beziehungsweise mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank im Dezember. Der ATX gab in einem schwachen Börsenumfeld um 2,16 Prozent auf 4.716,63 Punkte nach. Für den ATX Prime ging es 2,05 Prozent auf 2.347,40 Punkte nach unten. Damit setzten sich auch in Wien die Gewinnmitnahmen fort, nachdem der Leitindex Ende vergangener Woche noch ein Jahreshoch markiert und das Rekordhoch bereits in Reichweite schien. Inzwischen sind die November-Gewinne jedoch weitgehend abgeschmolzen. Insgesamt bleiben Marktbeobachter dem Wiener Aktienmarkt gegenüber jedoch konstruktiv eingestellt. Die Bewertung des ATX sei auch nach dem jüngsten Jahreshoch noch als "solide" einzustufen - auch wenn kurzfristige Rücksetzer möglich seien, heißt es in einer Studie. Inzwischen sieht Morgan Stanley den österreichischen Aktienmarkt im westeuropäischen Vergleich für 2026 an der Spitze ihres quantitativen Ländermodells - unter anderem dank positiver Gewinnrevisionen, günstiger Bewertungen und geringer US-Abhängigkeit. Insgesamt erwarten die Analysten jedoch, dass Europa hinter dem US-Markt zurückbleibt. Im ATX kamen am Berichtstag Industrietitel und Banken überdurchschnittlich unter Druck. Sie zollten ihrem bisher guten Jahresverlauf Tribut. Bawag , Andritz und RBI gaben dabei jeweils mehr als zweieinhalb Prozent ab. Schwächer schlossen auch Versorger: Verbund büßten knapp 2,5 Prozent ein. Die Bundesregierung hat sich auf einen neuen Entwurf für das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) geeinigt. Demnach sollten Stromanbieter verpflichtet werden, Preissenkungen auf den Großhandelsmärkten innerhalb von sechs Monaten an die Kunden weiterzugeben. Damit das Strommarktgesetz in Kraft tritt, braucht es im Nationalrat eine Zweidrittelmehrheit - also die Stimmen von entweder der FPÖ oder den Grünen.

    Unter den weiteren Einzelwerten entwickelten sich Anteile am Flughafen Wien mit minus 0,8 Prozent besser als der Gesamtmarkt. Das Unternehmen konnte im dritten Quartal Umsatz und Gewinn steigern und bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Die neuesten Verkehrszahlen hätten weitere Belege für das solide Wachstum der Reise- und Luftfahrtbranche trotz der schwierigen geopolitischen Lage geliefert. Wienerberger gaben um 2,4 Prozent auf 25,40 Euro nach. Die Schweizer UBS hat ihr Kursziel von 24 auf 25 Euro angehoben, bestätigte aber ihre Verkaufsempfehlung. UNIQA büßten 0,5 Prozent auf 13,14 Euro ein. Die Berenberg Bank hat ihre Kaufempfehlung und ihr Kursziel von 16,10 Euro für die Aktien im Vorfeld der anstehenden Ergebnisveröffentlichung des Versicherers bestätigt. Der positive Trend der ersten Jahreshälfte dürfte anhalten."


    (19.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Mein 350-Seiten-Buch zur jüngeren Geschichte des Österreichischen Kapitalmarkts




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, voestalpine, Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, Zumtobel, Athos Immobilien, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Pierer Mobility, Porr, RBI, VAS AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post.

    Random Partner

    VAS AG
    Die VAS AG ist ein Komplettanbieter für feststoffbefeuerte Anlagen zur Erzeugung von Wärme und Strom mit über 30-jähriger Erfahrung. Wir planen, bauen und warten Anlagen im Bereich von 2 bis 30 MW für private, industrielle und öffentliche Kunden in ganz Europa. Wir entwickeln maßgefertigte Projekte ganz nach den Bedürfnissen unserer Kunden durch innovative Lösungen.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 19.11.: SW, Polytec, Rosenbauer, AT&S (Börse Geschichte)...

    » Nachlese: Ernst Grissemann, Propcorn.ai, Günther Ottendorfer (audio cd.at)

    » PIR-News: In den News: Kapsch TrafficCom, Pierer Mobility, Verbund, Stra...

    » ATX und DAX etwas stärker, Pierer Mobility bzw. Daimler Truck stark (Chr...

    » Wiener Börse Party #1037: ATX etwas erholt, Pierer Mobility am Game/Name...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobily, Do&Co und Kapsch TrafficCo...

    » Börsepeople im Podcast S22/02: Ernst Grissemann

    » ATX-Trends: wienerberger, Uniqa, Verbund, Bawag, Andritz, RBI ...

    » Wiener Börse Party #1036: ATX oops, alle 20 im Minus, aber die U17-WM-Ki...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wiener Börse: ATX legt am Mittwoch 1,96 Prozent zu
    Anna Vay und Thomas Winkler läuten die Opening Bell zum UBM-145er
    Wie DO&CO, Wienerberger, Porr, CPI Europe AG, CA Immo und Verbund für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Börsegeschichte 19.11.: SW, Polytec, Rosenbauer, AT&S (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
    Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
    2m2m: Bilder zum TV-Tophit 2013 aus Wirtschaftssicht




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: CPI Europe AG(2), Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Frequentis(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Verbund(1)
      Star der Stunde: Porr 4.21%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.8%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(1)
      BSN Vola-Event Porr
      Star der Stunde: Frequentis 1.52%, Rutsch der Stunde: RBI -0.8%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(4), voestalpine(1), CPI Europe AG(1), Frequentis(1)
      Star der Stunde: Wienerberger 1.21%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.44%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1035: ATX schwächer, Pierer Mobility zeigt erneut auf und eine tolle Buchmesse mit Lehman und Offline, aber wenig Börse

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Gregory Halpern
      King, Queen, Knave
      2024
      MACK

      Bernhard Fuchs
      Heustock
      2025
      Verlag der Buchhandlung Walther König

      Chris Dooks
      We Love You Forever
      2024
      DooksBooks

      Oliver Gerhartz
      The waning season
      2025
      Nearest Truth

      Johannes Groht
      Insight Grindel
      2025
      Self published

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank