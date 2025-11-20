SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Investmentstory Austriacard, 350-Seiten-Buch zur Wiener Börse (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

20.11.2025, 1457 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8105/
- Manolis Kontos, Vorstandsvorsitzender und Group CEO, kommentiert die Investmentstory der in Wien und Athen notierten Austriacard Holdings, von der wohl jede(r) ein Produkt in der Geldbörse mitträgt. Der Podcast in engl. Sprache beschreibt die Positionierungen zwischen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicherem Datenmanagement für den Finanz-, Regierungs- und Privatsektor an. Austriacard ist zudem ein wesentlicher Partner der Neobanken. Wir reden zudem über IR, Konferenzen & Co..
https://www.austriacard.com/
PIR-Podcasts mit Rankings: http://www.audio-cd.at/pir

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8104
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Ich habe es schon erwähnt, next year habe ich 40 Jahre Kapitalmarktpräsenz, 30 Jahre Finanzmedien-Produktion und der ATX wird 35. Dazu wird es ein 350-seitiges Hardcover-Buch geben. Mit ISBN. Mit dem Verlag wurde heute alles fixiert. Fertig sein wird das Buch spätestens zum http://www.boersentag.at am 14.3. 2026.

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8102
- ATX stärker
- Pierer Mobility gesucht
- In den News: Kapsch TrafficCom, Pierer Mobility, Verbund, Strabag, wienerberger, Flughafen, EPH Group
- Vintage zu SW, Polytec, AT&S
- DAX stärker; Daimler Truck gesucht
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.11.)


(20.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Kapitalmarkt mal temporär ausverkauft, Klaus della Torre dankt Agrana, Semperit, Oddo, RBI, Ottakringer




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, voestalpine, Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, Zumtobel, Athos Immobilien, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Pierer Mobility, Porr, RBI, VAS AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Rheinmetall, Polytec Group, Fresenius Medical Care, Beiersdorf, RWE, Infineon.

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8105/
    - Manolis Kontos, Vorstandsvorsitzender und Group CEO, kommentiert die Investmentstory der in Wien und Athen notierten Austriacard Holdings, von der wohl jede(r) ein Produkt in der Geldbörse mitträgt. Der Podcast in engl. Sprache beschreibt die Positionierungen zwischen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicherem Datenmanagement für den Finanz-, Regierungs- und Privatsektor an. Austriacard ist zudem ein wesentlicher Partner der Neobanken. Wir reden zudem über IR, Konferenzen & Co..
    https://www.austriacard.com/
    PIR-Podcasts mit Rankings: http://www.audio-cd.at/pir

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8104
    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Ich habe es schon erwähnt, next year habe ich 40 Jahre Kapitalmarktpräsenz, 30 Jahre Finanzmedien-Produktion und der ATX wird 35. Dazu wird es ein 350-seitiges Hardcover-Buch geben. Mit ISBN. Mit dem Verlag wurde heute alles fixiert. Fertig sein wird das Buch spätestens zum http://www.boersentag.at am 14.3. 2026.

    Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8102
    - ATX stärker
    - Pierer Mobility gesucht
    - In den News: Kapsch TrafficCom, Pierer Mobility, Verbund, Strabag, wienerberger, Flughafen, EPH Group
    - Vintage zu SW, Polytec, AT&S
    - DAX stärker; Daimler Truck gesucht
    - mehr dazu im Podcast

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.11.)


    (20.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Kapitalmarkt mal temporär ausverkauft, Klaus della Torre dankt Agrana, Semperit, Oddo, RBI, Ottakringer




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, voestalpine, Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, Zumtobel, Athos Immobilien, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Pierer Mobility, Porr, RBI, VAS AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Rheinmetall, Polytec Group, Fresenius Medical Care, Beiersdorf, RWE, Infineon.

