Nachlese: Investmentstory Austriacard, 350-Seiten-Buch zur Wiener Börse (audio cd.at)

- Manolis Kontos, Vorstandsvorsitzender und Group CEO, kommentiert die Investmentstory der in Wien und Athen notierten Austriacard Holdings, von der wohl jede(r) ein Produkt in der Geldbörse mitträgt. Der Podcast in engl. Sprache beschreibt die Positionierungen zwischen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicherem Datenmanagement für den Finanz-, Regierungs- und Privatsektor an. Austriacard ist zudem ein wesentlicher Partner der Neobanken. Wir reden zudem über IR, Konferenzen & Co..

kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Ich habe es schon erwähnt, next year habe ich 40 Jahre Kapitalmarktpräsenz, 30 Jahre Finanzmedien-Produktion und der ATX wird 35. Dazu wird es ein 350-seitiges Hardcover-Buch geben. Mit ISBN. Mit dem Verlag wurde heute alles fixiert. Fertig sein wird das Buch spätestens zum http://www.boersentag.at am 14.3. 2026.

- ATX stärker

- Pierer Mobility gesucht

- In den News: Kapsch TrafficCom, Pierer Mobility, Verbund, Strabag, wienerberger, Flughafen, EPH Group

- Vintage zu SW, Polytec, AT&S

- DAX stärker; Daimler Truck gesucht

- mehr dazu im Podcast

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Kapitalmarkt mal temporär ausverkauft, Klaus della Torre dankt Agrana, Semperit, Oddo, RBI, Ottakringer

