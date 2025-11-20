Nachlese: Investmentstory Austriacard, 350-Seiten-Buch zur Wiener Börse (audio cd.at)
20.11.2025, 1457 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8105/
- Manolis Kontos, Vorstandsvorsitzender und Group CEO, kommentiert die Investmentstory der in Wien und Athen notierten Austriacard Holdings, von der wohl jede(r) ein Produkt in der Geldbörse mitträgt. Der Podcast in engl. Sprache beschreibt die Positionierungen zwischen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicherem Datenmanagement für den Finanz-, Regierungs- und Privatsektor an. Austriacard ist zudem ein wesentlicher Partner der Neobanken. Wir reden zudem über IR, Konferenzen & Co..
https://www.austriacard.com/
PIR-Podcasts mit Rankings: http://www.audio-cd.at/pir
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8104
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Ich habe es schon erwähnt, next year habe ich 40 Jahre Kapitalmarktpräsenz, 30 Jahre Finanzmedien-Produktion und der ATX wird 35. Dazu wird es ein 350-seitiges Hardcover-Buch geben. Mit ISBN. Mit dem Verlag wurde heute alles fixiert. Fertig sein wird das Buch spätestens zum http://www.boersentag.at am 14.3. 2026.
Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8102
- ATX stärker
- Pierer Mobility gesucht
- In den News: Kapsch TrafficCom, Pierer Mobility, Verbund, Strabag, wienerberger, Flughafen, EPH Group
- Vintage zu SW, Polytec, AT&S
- DAX stärker; Daimler Truck gesucht
- mehr dazu im Podcast
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.11.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Kapitalmarkt mal temporär ausverkauft, Klaus della Torre dankt Agrana, Semperit, Oddo, RBI, Ottakringer
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, voestalpine, Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, Zumtobel, Athos Immobilien, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Pierer Mobility, Porr, RBI, VAS AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Rheinmetall, Polytec Group, Fresenius Medical Care, Beiersdorf, RWE, Infineon.
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, voestalpine, Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, Zumtobel, Athos Immobilien, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Pierer Mobility, Porr, RBI, VAS AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Rheinmetall, Polytec Group, Fresenius Medical Care, Beiersdorf, RWE, Infineon.
