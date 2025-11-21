Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
Christian Drastil
21.11.2025, 3280 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 -0.63% vs. last #gabb, +23.08% ytd, +105.30% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 136.398 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 28,64 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|45.687,94 €
|+28,64% / +10.172,18 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,1500 EUR
|1.057,50 €
|+7,36 % / +72,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,6000 EUR
|1.102,00 €
|+10,48 % / +104,50 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1000 EUR
|988,10 €
|+0,42 % / +4,10 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|26,6500 EUR
|2.185,30 €
|+120,07 % / +1.192,28 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,4000 EUR
|923,40 €
|-7,53 % / -75,24 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,4500 EUR
|1.586,70 €
|+59,26 % / +590,40 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|109,9000 EUR
|1.318,80 €
|+35,43 % / +345,00 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|38,1300 EUR
|1.220,16 €
|+22,60 % / +224,96 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,3950 EUR
|1.031,46 €
|+3,18 % / +31,82 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|177,6000 EUR
|888,00 €
|-1,33 % / -12,00 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|87,7500 EUR
|1.404,00 €
|+47,08 % / +449,44 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|25,8500 EUR
|1.163,25 €
|+17,50 % / +173,25 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|9,5700 EUR
|1.598,19 €
|+60,30 % / +601,20 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|53,1000 EUR
|955,80 €
|-0,19 % / -1,80 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|61,6000 EUR
|2.156,00 €
|+121,58 % / +1.183,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,2300 EUR
|1.065,33 €
|+6,68 % / +66,69 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|22,5300 EUR
|1.149,03 €
|+15,54 % / +154,53 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,9500 EUR
|1.316,70 €
|+33,00 % / +326,70 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|29,7250 EUR
|1.010,65 €
|+3,21 % / +31,45 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|29,7500 EUR
|1.487,50 €
|+51,17 % / +503,50 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|16,1700 EUR
|808,50 €
|-17,92 % / -176,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,1550 EUR
|1.577,50 €
|+57,75 % / +577,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|27,4000 EUR
|1.534,40 €
|+54,45 % / +540,96 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|33,0500 EUR
|1.652,50 €
|+67,34 % / +665,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,3600 EUR
|1.344,00 €
|+34,40 % / +344,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|13,1200 EUR
|1.102,08 €
|+10,81 % / +107,52 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|72,4500 EUR
|1.811,25 €
|+83,42 % / +823,75 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,7650 EUR
|1.095,63 €
|+10,11 % / +100,63 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,7500 EUR
|1.410,50 €
|+41,30 % / +412,30 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|13,7000 EUR
|1.739,90 €
|+74,97 % / +745,49 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|3,3000 EUR
|567,60 €
|-43,10 % / -430,00 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|62,4000 EUR
|873,60 €
|-10,86 % / -106,40 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|46,0250 EUR
|1.472,80 €
|+51,65 % / +501,60 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5120 EUR
|894,98 €
|-10,49 % / -104,88 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|26,8700 EUR
|994,19 €
|+0,34 % / +3,33 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.11.)
Wiener Börse Party #1039: ATX zum Verfall schwach, 25 Jahre Telekom Austria IPO mit tollen GratulantInnen, Comeback der Opening Bell
