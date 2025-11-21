SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

21.11.2025, 3280 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 -0.63% vs. last #gabb, +23.08% ytd, +105.30% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 136.398 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 28,64 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 45.687,94 +28,64% / +10.172,18
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,1500 EUR 1.057,50 +7,36 % / +72,50
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 11,6000 EUR 1.102,00 +10,48 % / +104,50
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,1000 EUR 988,10 +0,42 % / +4,10
AT&S AT0000969985 82Stk. 26,6500 EUR 2.185,30 +120,07 % / +1.192,28
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,4000 EUR 923,40 -7,53 % / -75,24
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,4500 EUR 1.586,70 +59,26 % / +590,40
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 109,9000 EUR 1.318,80 +35,43 % / +345,00
Bechtle DE0005158703 32Stk. 38,1300 EUR 1.220,16 +22,60 % / +224,96
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 15,3950 EUR 1.031,46 +3,18 % / +31,82
DO&CO AT0000818802 5Stk. 177,6000 EUR 888,00 -1,33 % / -12,00
Erste Group AT0000652011 16Stk. 87,7500 EUR 1.404,00 +47,08 % / +449,44
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 25,8500 EUR 1.163,25 +17,50 % / +173,25
FACC AT00000FACC2 167Stk. 9,5700 EUR 1.598,19 +60,30 % / +601,20
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 53,1000 EUR 955,80 -0,19 % / -1,80
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 61,6000 EUR 2.156,00 +121,58 % / +1.183,00
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,2300 EUR 1.065,33 +6,68 % / +66,69
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 22,5300 EUR 1.149,03 +15,54 % / +154,53
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 19,9500 EUR 1.316,70 +33,00 % / +326,70
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 29,7250 EUR 1.010,65 +3,21 % / +31,45
Palfinger AT0000758305 50Stk. 29,7500 EUR 1.487,50 +51,17 % / +503,50
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 16,1700 EUR 808,50 -17,92 % / -176,50
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,1550 EUR 1.577,50 +57,75 % / +577,50
Porr AT0000609607 56Stk. 27,4000 EUR 1.534,40 +54,45 % / +540,96
RBI AT0000606306 50Stk. 33,0500 EUR 1.652,50 +67,34 % / +665,00
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,3600 EUR 1.344,00 +34,40 % / +344,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 13,1200 EUR 1.102,08 +10,81 % / +107,52
Strabag AT000000STR1 25Stk. 72,4500 EUR 1.811,25 +83,42 % / +823,75
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 8,7650 EUR 1.095,63 +10,11 % / +100,63
UBM AT0000815402 62Stk. 22,7500 EUR 1.410,50 +41,30 % / +412,30
Uniqa AT0000821103 127Stk. 13,7000 EUR 1.739,90 +74,97 % / +745,49
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 3,3000 EUR 567,60 -43,10 % / -430,00
Verbund AT0000746409 14Stk. 62,4000 EUR 873,60 -10,86 % / -106,40
VIG AT0000908504 32Stk. 46,0250 EUR 1.472,80 +51,65 % / +501,60
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5120 EUR 894,98 -10,49 % / -104,88
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 26,8700 EUR 994,19 +0,34 % / +3,33

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.11.)


(21.11.2025)

Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, AT&S, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, UBM, Palfinger, CA Immo, Verbund, Pierer Mobility, SBO, Stadlauer Malzfabrik AG, Uniqa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Frequentis, Wal-Mart, Fresenius Medical Care, Scout24, Beiersdorf, adidas, Symrise, Bayer, Münchener Rück, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, Siemens Healthineers, stock3.

    Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, AT&S, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, UBM, Palfinger, CA Immo, Verbund, Pierer Mobility, SBO, Stadlauer Malzfabrik AG, Uniqa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Frequentis, Wal-Mart, Fresenius Medical Care, Scout24, Beiersdorf, adidas, Symrise, Bayer, Münchener Rück, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, Siemens Healthineers, stock3.

