Nachlese: Birgit Puck, Richard Dobetsberger, Martina Geisler, Karin Pühringer (audio cd.at)

Birgit Puck ist Bereichsleiterin Wertpapieraufsicht in der Österreichischen Finanzmarktaufsicht. Und welch spannende Karriere: Birgit war oft dort, wo gerade Geschichte geschrieben wird. Daher starten wir in London, kommen über die CA, McKinsey, die CA IB zur BWA und hin zum damaligen "grossen Startup" FMA. Wir gehen eine tolle Karriere in der Aufsicht in Österreich und Europa durch, Birgit ist aktuell auch Vorsitzende des Ständigen Ausschusses für Märkte (Markets Standing Committee, MSC) der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA. Dazu viele aktuelle Punkte aus 2025: Events für Fintechs und Emittenten, Kapitalmarktunion, Listing Act, Simplification und vieles vieles mehr. Auch der Wienerwald ist finally Thema.

Folge 12 des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikifolio wiederum der grösste Player nach Assets under Management ist. Die letzte Folge 2025 ist zugleich Teil 1 des Jahresrückblicks, die definitiven Yearend-Zahlen werden wir dann in Folge 1/26 am 8.1. bringen. Aktuell sind vier Titel fast gleichauf topgewichtetet in der Strategie, branchenmässig hat sich ein bisschen was verschoben und mit 22 Mio. Euro Handelsvolumen in den vergangenen 30 Tagen liegt Ritschy year-to-date bei rund 180 Mio. Euro und damit auf dem Level der Innviertel-Kollegen Pierer Mobility und FACC. Zwischendurch gibt es immer wieder Newsletter. Newsletter bestellen.

kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Laut EY IPO Barometer legte die Zahl der IPOs in 2025 weltweit um zwei Prozent auf 1.259 (Vorjahr: 1.240) zu. Das Emissionsvolumen steigerte sich um 32 Prozent auf rund 163,3 Mrd. US-Dollar. Im vierten Quartal 2025 gingen weltweit 347 Unternehmen an die Börse – ein Rückgang von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal (366). Dagegen stieg das Emissionsvolumen um 15 Prozent auf 51,7 Mrd. US-Dollar. Der weltweit größte Börsengang des Jahres war die chinesische Contemporary Amperex Technology Co. Ltd mit rund 5,3 Mrd. US-Dollar Emissionserlösen. Der größte europäische IPO fand im vierten Quartal statt: Das Schweizer Unternehmen Verisure erzielte fast 4,2 Mrd. US-Dollar. In Deutschland war die Ottobock SE & Co. KGaA mit einem Emissionsvolumen von rund 865 Mio. US-Dollar der größte Börsengang – zugleich auch mit rund 5 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung am IPO-Tag der wertvollste deutsche Neuzugang. Martina Geisler, Partner und Leiterin IPO bei EY Österreich ist für das kommende Jahr zuversichtlich: „Für das kommende Jahr sehen wir vorsichtigen Optimismus – vorausgesetzt, das makroökonomische Umfeld entwickelt sich stabil. In Europa gibt es eine umfangreiche Pipeline mit vielen Unternehmen, die auf ein passendes Marktfenster warten. Für den deutschen Markt rechnen wir 2026 mit einem Potenzial von bis zu zehn IPOs aus unterschiedlichen Segmenten – vom Mittelstand über Großunternehmen bis hin zu Private-Equity-Exits und Wachstumsunternehmen. Auch in Österreich ist eine solide Pipeline erkennbar, insbesondere im Mid- und Small-Cap-Segment sowie bei potenziellen Spin-offs. Wir gehen davon aus, dass 2026 – abhängig vom Marktfenster – mehrere KMU-Listings sowie selektive größere Transaktionen möglich sind.“

Karin Pühringer ist Managing Partner der im Q4/24 gegründeten TUDC (Thumbs Up Disruption Company), die seit kurzem Direct Funding Partner der Wiener Börse ist. Wir sprechen über den Direct Market Plus, aber auch über Fremdkapital, über den Aufbau von IR-Aktivitäten von der Stunde Null weg, über TUDC-Partner und Ex-Kleiderbauer-Topmanager Sven Balcunias sowie auch über Reploid.

