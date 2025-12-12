SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Heute Ausgabe 2000 des #gabb, danke an Polytec! (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
12.12.2025, 1153 Zeichen

Um 11:09 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 5183 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 41.50% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +4.16% auf 16.77 Euro, dahinter VIG mit +2.99% auf 58.6 Euro und Flughafen Wien mit +1.71% auf 53.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24435 (+0.58%, Ultimo 2024: 19909, 22.03% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +2.66% auf 168.625 Euro, dahinter Airbus Group mit +1.42% auf 196.03 Euro und BASF mit +1.22% auf 45.105 Euro.

Und zum Tag: Heute ist Ausgabe 2000 des #gabb, in den vergangenen rund 8 Jahren haben wir keinen Handelstag mit dem #gabb ausgelassen, nicht wenn Feiertag war, nicht, wenn die Pandamie uns schockte. Danke an die Community für den guten Austausch rund um dieses Produkt, hervorheben möchte ich Paul Rettenbacher von Polytec und ein Dank auch an die Polytec-Vorstände für die Gratulation an uns und natürlich die Best Wishes an alle. Das bringen wir gerne auf Seite 1. Weil die Wiener Börse gut läuft, haben wir uns entschlossen, den #gabb gratis verfügbar zu lassen: https://boerse-social.com/gabb

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.12.)


(12.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Im Jahr 2007 (bei den letzten ATX-Rekorden) hatte sich noch Politik noch gezeigt. Und 2025?




 

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, FACC, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Frequentis, AT&S, Porr, Amag, Uniqa, DO&CO, Erste Group, VAS AG, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Österreichische Post, Rosenbauer, Strabag, Telekom Austria, Continental, Münchener Rück, Hannover Rück, Fresenius Medical Care, adidas.

