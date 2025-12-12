» Heute Ausgabe 2000 des #gabb, danke an Polytec! (Christian Drastil)

12.12.2025, 1153 Zeichen

Um 11:09 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 5183 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 41.50% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +4.16% auf 16.77 Euro, dahinter VIG mit +2.99% auf 58.6 Euro und Flughafen Wien mit +1.71% auf 53.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24435 (+0.58%, Ultimo 2024: 19909, 22.03% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +2.66% auf 168.625 Euro, dahinter Airbus Group mit +1.42% auf 196.03 Euro und BASF mit +1.22% auf 45.105 Euro.

Und zum Tag: Heute ist Ausgabe 2000 des #gabb, in den vergangenen rund 8 Jahren haben wir keinen Handelstag mit dem #gabb ausgelassen, nicht wenn Feiertag war, nicht, wenn die Pandamie uns schockte. Danke an die Community für den guten Austausch rund um dieses Produkt, hervorheben möchte ich Paul Rettenbacher von Polytec und ein Dank auch an die Polytec-Vorstände für die Gratulation an uns und natürlich die Best Wishes an alle. Das bringen wir gerne auf Seite 1. Weil die Wiener Börse gut läuft, haben wir uns entschlossen, den #gabb gratis verfügbar zu lassen: https://boerse-social.com/gabb

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.12.)

(12.12.2025)

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Im Jahr 2007 (bei den letzten ATX-Rekorden) hatte sich noch Politik noch gezeigt. Und 2025?

