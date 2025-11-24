SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX-Trends: Post, Bawag, Uniqa, DO & CO ...

24.11.2025, 1754 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Nach der Erholung der Vortage sind am Freitag an der Wiener Börse schon wieder dunklere Wolken aufgezogen. Der ATX schloss 0,64 Prozent im Minus auf 4.789,17 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet das einen Kursverlust von 1,3 Prozent, womit der heimische Leitindex im europäischen Vergleich noch glimpflich davonkam. Der ATX Prime fiel am Freitag um 0,53 Prozent auf 2.384,30 Zähler.

Die stärksten Kursverluste verzeichneten in Wien mitunter die größten Gewinner im bisherigen Jahresverlauf. AT&S folgten den negativen Sektorvorgaben und fielen um zwei Prozent. Schwäche zeigten auch Titel der Strabag, Voestalpine und Porr mit Verlusten zwischen 1,2 und 3,8 Prozent. Im Bankensektor gaben Erste Group und BAWAG bis zu 0,7 Prozent ab. Die Ausnahme bildeten die Papiere der RBI, die ein Prozent zulegten, sowie die der UNIQA. Für letztere bekräftigte die Bank Berenberg die Kaufempfehlung mit Kursziel 16,10 Euro; die Titel gewannen 2,2 Prozent auf 13,92 Euro. Die Bewertung gemessen am vorausschauenden KGV für 2027 sei angesichts des starken Wachstumsprofils sehr attraktiv, so Analyst Michael Huttner. Auch bei anderen Titeln standen Analysteneinschätzungen im Fokus. Oddo BHF nahm DO&CO mit "Outperform" und einem Kursziel von 240 Euro neu auf - die Aktie trat bei 180 Euro auf der Stelle. Die Erste Group bestätigte ihre Halteempfehlung für die Post, senkte jedoch das Kursziel von 33,7 auf 31,0 Euro. Die Neunmonatszahlen hätten den Schätzungen entsprochen, schrieb Erste-Analyst Christoph Schultes in der Analyse. Die neue Prognose für das Geschäftsjahr 2025 deute jedoch darauf hin, dass Umsatz und EBIT niedriger ausfallen, als ursprünglich erwartet. Post-Anteile gaben um ein Prozent auf 29,60 Euro nach."


(24.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S22/04: Philipp Chladek




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Semperit, Palfinger, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, RBI, CA Immo, Verbund, Frequentis, Porr, Rosenbauer, Wienerberger, Wolford, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Deutsche Boerse, Rheinmetall, Siemens Energy, Scout24, Fresenius Medical Care, adidas, HeidelbergCement, Infineon, Symrise.

Random Partner

AMAG Austria Metall AG
Die AMAG Austria Metall AG produziert Primäraluminium und Premium-Guss- und Walzprodukte. Im integrierten Werk in Ranshofen, Österreich werden die Kernkompetenzen im Recycling, Gießen, Walzen, Wärmebehandeln und Oberflächenveredeln kombiniert.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börsepeople im Podcast S22/04: Philipp Chladek

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Philipp Chladek (BKS), Listed Companies...

» ATX-Trends: Post, Bawag, Uniqa, DO & CO ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu SEC Files, Bitcoin-Schock, Telekom Austria J...

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 21.11: Telekom Austria, MEL (Börse Geschichte) (BörseGes...

» Nachlese: Hansi Hansmann 500. Gast in der Börsepeople-Serie, Charity Kon...

» PIR-News: Research zu DO & CO, EPH Group, Porr, Post, Uniqa, News zu Pie...

» Heute Verfallstag November: ATX deutlich schwächer (Christian Drastil)

» LinkedIn-NL: Mit Börsepeople-Folge 500 und Comeback der Opening Bell sta...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Research-Fazits zu Porsche, Deutsche Bank, Adidas, Hensoldt, Siemens ...
17 Bilder: Julian Schillinger, Miro Mitev (Privè, iQ-Foxx) im Interview
Aixtron, Klöckner am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
ATX-Trends: Post, Bawag, Uniqa, DO & CO ...
ATX TR-Frühmover: Wienerberger, RBI, Porr, Strabag, voestalpine, Österreichische Post, Verbund, VIG, SBO und OMV
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Philipp Chladek (BKS), Listed Companies im One and Only Börsebuch, Lilli Tagger vs. Emerson Jones




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: RBI 6.82%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -2.36%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Wienerberger(2), Lenzing(1)
    BSN MA-Event BASF
    BSN Vola-Event RBI
    BSN Vola-Event Wienerberger
    BSN Vola-Event Siemens Energy
    BSN MA-Event Wienerberger
    BSN Vola-Event Porr
    BSN MA-Event Strabag
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Und noch einmal Greatest Hits - das Aktienturnier wird in eine Masters-Phase gehen - Palfinger, VIG vorne

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Im Zuge meiner "40 Jahre im Kapitalmarkt / 35 Jahre ATX Passion / 30 Jahre Finanzmedien"-Tour spiele ich nochmal die Greatest Hits. Und dazu gehö...

    Books josefchladek.com

    Konrad Werner Schulze
    Der Stahlskelettbau
    1928
    Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.

    Erich Einhorn
    Im Flug nach Moskau
    1959
    Artia

    Ció Prat i Bofill
    Milions d’estels i un somni
    2025
    Self published

    Lucas Olivet
    Medicine Tree
    2024
    Skinnerboox

    Robert Delford Brown
    First Class Portraits
    1973
    First National Church of the Exquisite Panic Press,



    Autor: Mario Tunkowitsch

    24.11.2025, 1754 Zeichen

    Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Nach der Erholung der Vortage sind am Freitag an der Wiener Börse schon wieder dunklere Wolken aufgezogen. Der ATX schloss 0,64 Prozent im Minus auf 4.789,17 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet das einen Kursverlust von 1,3 Prozent, womit der heimische Leitindex im europäischen Vergleich noch glimpflich davonkam. Der ATX Prime fiel am Freitag um 0,53 Prozent auf 2.384,30 Zähler.

    Die stärksten Kursverluste verzeichneten in Wien mitunter die größten Gewinner im bisherigen Jahresverlauf. AT&S folgten den negativen Sektorvorgaben und fielen um zwei Prozent. Schwäche zeigten auch Titel der Strabag, Voestalpine und Porr mit Verlusten zwischen 1,2 und 3,8 Prozent. Im Bankensektor gaben Erste Group und BAWAG bis zu 0,7 Prozent ab. Die Ausnahme bildeten die Papiere der RBI, die ein Prozent zulegten, sowie die der UNIQA. Für letztere bekräftigte die Bank Berenberg die Kaufempfehlung mit Kursziel 16,10 Euro; die Titel gewannen 2,2 Prozent auf 13,92 Euro. Die Bewertung gemessen am vorausschauenden KGV für 2027 sei angesichts des starken Wachstumsprofils sehr attraktiv, so Analyst Michael Huttner. Auch bei anderen Titeln standen Analysteneinschätzungen im Fokus. Oddo BHF nahm DO&CO mit "Outperform" und einem Kursziel von 240 Euro neu auf - die Aktie trat bei 180 Euro auf der Stelle. Die Erste Group bestätigte ihre Halteempfehlung für die Post, senkte jedoch das Kursziel von 33,7 auf 31,0 Euro. Die Neunmonatszahlen hätten den Schätzungen entsprochen, schrieb Erste-Analyst Christoph Schultes in der Analyse. Die neue Prognose für das Geschäftsjahr 2025 deute jedoch darauf hin, dass Umsatz und EBIT niedriger ausfallen, als ursprünglich erwartet. Post-Anteile gaben um ein Prozent auf 29,60 Euro nach."


    (24.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S22/04: Philipp Chladek




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Semperit, Palfinger, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, RBI, CA Immo, Verbund, Frequentis, Porr, Rosenbauer, Wienerberger, Wolford, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Deutsche Boerse, Rheinmetall, Siemens Energy, Scout24, Fresenius Medical Care, adidas, HeidelbergCement, Infineon, Symrise.

    Random Partner

    AMAG Austria Metall AG
    Die AMAG Austria Metall AG produziert Primäraluminium und Premium-Guss- und Walzprodukte. Im integrierten Werk in Ranshofen, Österreich werden die Kernkompetenzen im Recycling, Gießen, Walzen, Wärmebehandeln und Oberflächenveredeln kombiniert.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börsepeople im Podcast S22/04: Philipp Chladek

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Philipp Chladek (BKS), Listed Companies...

    » ATX-Trends: Post, Bawag, Uniqa, DO & CO ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu SEC Files, Bitcoin-Schock, Telekom Austria J...

    » Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 21.11: Telekom Austria, MEL (Börse Geschichte) (BörseGes...

    » Nachlese: Hansi Hansmann 500. Gast in der Börsepeople-Serie, Charity Kon...

    » PIR-News: Research zu DO & CO, EPH Group, Porr, Post, Uniqa, News zu Pie...

    » Heute Verfallstag November: ATX deutlich schwächer (Christian Drastil)

    » LinkedIn-NL: Mit Börsepeople-Folge 500 und Comeback der Opening Bell sta...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Research-Fazits zu Porsche, Deutsche Bank, Adidas, Hensoldt, Siemens ...
    17 Bilder: Julian Schillinger, Miro Mitev (Privè, iQ-Foxx) im Interview
    Aixtron, Klöckner am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    ATX-Trends: Post, Bawag, Uniqa, DO & CO ...
    ATX TR-Frühmover: Wienerberger, RBI, Porr, Strabag, voestalpine, Österreichische Post, Verbund, VIG, SBO und OMV
    Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Philipp Chladek (BKS), Listed Companies im One and Only Börsebuch, Lilli Tagger vs. Emerson Jones




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: RBI 6.82%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -2.36%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Wienerberger(2), Lenzing(1)
      BSN MA-Event BASF
      BSN Vola-Event RBI
      BSN Vola-Event Wienerberger
      BSN Vola-Event Siemens Energy
      BSN MA-Event Wienerberger
      BSN Vola-Event Porr
      BSN MA-Event Strabag
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Und noch einmal Greatest Hits - das Aktienturnier wird in eine Masters-Phase gehen - Palfinger, VIG vorne

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Im Zuge meiner "40 Jahre im Kapitalmarkt / 35 Jahre ATX Passion / 30 Jahre Finanzmedien"-Tour spiele ich nochmal die Greatest Hits. Und dazu gehö...

      Books josefchladek.com

      Gregory Halpern
      King, Queen, Knave
      2024
      MACK

      Nikola Mihov
      The Last Gift
      2025
      Self published

      Gytis Skudzinskas
      Tyla / Silence
      2011
      Noroutine Books

      Robert Delford Brown
      First Class Portraits
      1973
      First National Church of the Exquisite Panic Press,

      Lucas Olivet
      Medicine Tree
      2024
      Skinnerboox

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank