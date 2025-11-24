Österreich-Depots: Deutlich fester (Depot Kommentar)
24.11.2025, 3281 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 +1.46% vs. last #gabb, +24.88% ytd, +108.30% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.997 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 31,11 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|46.563,07 €
|+31,11% / +11.047,31 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,1500 EUR
|1.057,50 €
|+7,36 % / +72,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,8250 EUR
|1.123,38 €
|+12,62 % / +125,88 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,2000 EUR
|992,20 €
|+0,83 % / +8,20 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|27,3750 EUR
|2.244,75 €
|+126,05 % / +1.251,73 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,4000 EUR
|923,40 €
|-7,53 % / -75,24 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,4000 EUR
|1.574,40 €
|+58,02 % / +578,10 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|112,3000 EUR
|1.347,60 €
|+38,39 % / +373,80 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|38,4800 EUR
|1.231,36 €
|+23,73 % / +236,16 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,7150 EUR
|1.052,91 €
|+5,33 % / +53,27 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|179,4000 EUR
|897,00 €
|-0,33 % / -3,00 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|89,7250 EUR
|1.435,60 €
|+50,39 % / +481,04 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,2500 EUR
|1.181,25 €
|+19,32 % / +191,25 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|10,1500 EUR
|1.695,05 €
|+70,02 % / +698,06 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,8000 EUR
|950,40 €
|-0,75 % / -7,20 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|66,0000 EUR
|2.310,00 €
|+137,41 % / +1.337,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,1400 EUR
|1.049,94 €
|+5,14 % / +51,30 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|22,8300 EUR
|1.164,33 €
|+17,08 % / +169,83 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,9000 EUR
|1.313,40 €
|+32,67 % / +323,40 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|29,7750 EUR
|1.012,35 €
|+3,39 % / +33,15 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|30,4500 EUR
|1.522,50 €
|+54,73 % / +538,50 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|17,3500 EUR
|867,50 €
|-11,93 % / -117,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,2050 EUR
|1.602,50 €
|+60,25 % / +602,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|28,5750 EUR
|1.600,20 €
|+61,08 % / +606,76 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|34,0400 EUR
|1.702,00 €
|+72,35 % / +714,50 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,3600 EUR
|1.344,00 €
|+34,40 % / +344,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|13,0900 EUR
|1.099,56 €
|+10,56 % / +105,00 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|75,7000 EUR
|1.892,50 €
|+91,65 % / +905,00 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,9550 EUR
|1.119,38 €
|+12,50 % / +124,38 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,7500 EUR
|1.410,50 €
|+41,30 % / +412,30 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|13,9500 EUR
|1.771,65 €
|+78,16 % / +777,24 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|3,3000 EUR
|567,60 €
|-43,10 % / -430,00 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|62,5250 EUR
|875,35 €
|-10,68 % / -104,65 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|45,9250 EUR
|1.469,60 €
|+51,32 % / +498,40 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5100 EUR
|891,48 €
|-10,84 % / -108,38 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|28,9000 EUR
|1.069,30 €
|+7,92 % / +78,44 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.11.)
