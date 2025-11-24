SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Deutlich fester (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

24.11.2025, 3281 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 +1.46% vs. last #gabb, +24.88% ytd, +108.30% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.997 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 31,11 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 46.563,07 +31,11% / +11.047,31
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,1500 EUR 1.057,50 +7,36 % / +72,50
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 11,8250 EUR 1.123,38 +12,62 % / +125,88
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,2000 EUR 992,20 +0,83 % / +8,20
AT&S AT0000969985 82Stk. 27,3750 EUR 2.244,75 +126,05 % / +1.251,73
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,4000 EUR 923,40 -7,53 % / -75,24
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,4000 EUR 1.574,40 +58,02 % / +578,10
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 112,3000 EUR 1.347,60 +38,39 % / +373,80
Bechtle DE0005158703 32Stk. 38,4800 EUR 1.231,36 +23,73 % / +236,16
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 15,7150 EUR 1.052,91 +5,33 % / +53,27
DO&CO AT0000818802 5Stk. 179,4000 EUR 897,00 -0,33 % / -3,00
Erste Group AT0000652011 16Stk. 89,7250 EUR 1.435,60 +50,39 % / +481,04
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 26,2500 EUR 1.181,25 +19,32 % / +191,25
FACC AT00000FACC2 167Stk. 10,1500 EUR 1.695,05 +70,02 % / +698,06
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 52,8000 EUR 950,40 -0,75 % / -7,20
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 66,0000 EUR 2.310,00 +137,41 % / +1.337,00
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,1400 EUR 1.049,94 +5,14 % / +51,30
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 22,8300 EUR 1.164,33 +17,08 % / +169,83
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 19,9000 EUR 1.313,40 +32,67 % / +323,40
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 29,7750 EUR 1.012,35 +3,39 % / +33,15
Palfinger AT0000758305 50Stk. 30,4500 EUR 1.522,50 +54,73 % / +538,50
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 17,3500 EUR 867,50 -11,93 % / -117,50
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,2050 EUR 1.602,50 +60,25 % / +602,50
Porr AT0000609607 56Stk. 28,5750 EUR 1.600,20 +61,08 % / +606,76
RBI AT0000606306 50Stk. 34,0400 EUR 1.702,00 +72,35 % / +714,50
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,3600 EUR 1.344,00 +34,40 % / +344,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 13,0900 EUR 1.099,56 +10,56 % / +105,00
Strabag AT000000STR1 25Stk. 75,7000 EUR 1.892,50 +91,65 % / +905,00
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 8,9550 EUR 1.119,38 +12,50 % / +124,38
UBM AT0000815402 62Stk. 22,7500 EUR 1.410,50 +41,30 % / +412,30
Uniqa AT0000821103 127Stk. 13,9500 EUR 1.771,65 +78,16 % / +777,24
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 3,3000 EUR 567,60 -43,10 % / -430,00
Verbund AT0000746409 14Stk. 62,5250 EUR 875,35 -10,68 % / -104,65
VIG AT0000908504 32Stk. 45,9250 EUR 1.469,60 +51,32 % / +498,40
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5100 EUR 891,48 -10,84 % / -108,38
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 28,9000 EUR 1.069,30 +7,92 % / +78,44

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.11.)


(24.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Diese Woche ist der Cut für die Number One Awards, die Besten der Besten an der Wiener Börse




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Semperit, Palfinger, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, RBI, CA Immo, Verbund, Frequentis, Porr, Rosenbauer, Wienerberger, Wolford, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Deutsche Boerse, Rheinmetall, Siemens Energy, Scout24, Fresenius Medical Care, adidas, HeidelbergCement, Infineon, Symrise.

Random Partner

Do&Co
Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

>>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Deutlich fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 24.11.: Extremes zu Telekom, VIG, Austria Tabak, Strabag...

» Nachlese: Philipp Chladek BKS, whatchado, Lilli Tagger, mumak.me, 350-Se...

» PIR-News: Research zu Kapsch TrafficCom, Porr, Frequentis kooperiert, CP...

» ATX deutlich stärker, DAX etwas stärker (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1040: ATX deutlich stärker, Double Digit für FACC, P...

» Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Pierer Mobility, Porr, Wienerbe...

» Börsepeople im Podcast S22/04: Philipp Chladek

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Philipp Chladek (BKS), Listed Companies...

» ATX-Trends: Post, Bawag, Uniqa, DO & CO ...


    Autor: Christian Drastil

    24.11.2025, 3281 Zeichen

    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
